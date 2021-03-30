Tuesday, 30 March 2021, 16:18 HKT/SGT Share: 都市麗人業務在2020年持續復甦 第四季有明顯改善

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 中國品牌貼身衣物企業 - 都市麗人(中國)控股有限公司 (股份代號：2298) 公佈截至二零二零年十二月三十一日止年度之業績。集團於二零二零年的收入較二零一九年下降約25.1%至約人民幣3,057,491,000元 (二零一九年：人民幣4,081,885,000元)。公司擁有人應佔虧損約人民幣118,095,000元 (二零一九年：人民幣1,297,812,000元)。毛利率上升至約48.8%（二零一九年：22.6%），大幅上升主要是由於二零二零年優化供應鏈管理、商品運營及商品企劃；改善產品力、競爭力和售罄率；銷售結構轉變，較高毛利率的產品(例如塑身衣)之銷售在二零二零年優於二零一九年；及出售已在二零一九年提取撥備的舊存貨。



在二零二零年，為了改善業務表現，集團已採取多項措施，以減低上述各項的影響，並繼續實施二零一九年下半年採納的轉型計劃。因此，二零二零年下半年的銷售已有改善：



a) 零售方面，二零二零年下半年的銷售同比上升約9.3%；



b) 電子商業方面，二零二零年下半年的銷售同比上升約25.5%；及



c) 二零二零年秋冬季度產品訂貨會於二零二零年三月舉行，加盟商訂貨量因疫情而較少，影響了二零二零年下半年向加盟商銷售的金額。



向加盟商銷售方面，二零二零年下半年的銷同比下跌約29.2%，但已較二零二零年上半年下跌的幅度約52.7%有所改善。



加盟商二零二零年的零售下跌約29.5%，其跌幅較向加盟商銷售的跌幅約42.2%為低，反映加盟商的實際零售收入較其預期為佳。



在產品新發展方面，集團繼續自快時尚性感產品轉至科技、健康、舒適、高顏值和高性價比的產品，並推出更多優質高科技新產品。另外，繼續加強跟各個主要電商平台，包括阿里巴巴、京東及唯品會的合作，並積極在其他電商平台發展業務。同時，加快推動線上「智慧零售」的發展，實現全渠道營銷。線下零售門店方面，集團優化和調整銷售及分銷渠道，關閉某些開設在不合適地區的門店和錄得較大虧損的門店。此外，致力加大清理舊存貨的力度及加速投資數位元化轉型協助營運和管理等。



集團的經營表現從二零二零年第四季度起已取得明顯改善：



-- 二零二零年第四季度直營店同店可比銷售上升約 7.4%;

-- 通過優化和調整銷售及分銷渠道後，二零二零年第四季度的銷售逐漸恢復至跟二零一九年 第四季度相若的水平;

-- 二零二零年秋冬季度產品的累計售罄率同比上升約 10.0%;

-- 二零二零年毛利率有明顯改善，達到約 48.8% (二零一九年: 22.6%);

-- 於二零二零年十二月三十一日，二零一九年或以前的舊存貨已清理約 61.5% (以成本計算)， 存貨量已逐漸回復至健康水平;

-- 二零二零年經營活動所得現金流入已轉為正數，達到約人民幣 5.55 億元 (二零一九年: 負人民幣 2.48 億元);

-- 集團在二零二零年第四季度起轉虧為盈及二零二零年下半年已有盈利，因此二零二零年 全年的虧損較二零二零年上半年的虧損為低; 及

-- 二零二一年一月一日至三月十四日的未經審計銷售表現:

銷售同比上升約 40.2%;

直營店同店可比銷售: 同比上升約 37.2%; 及

加盟店同店可比銷售: 同比上升約 28.4%。



都市麗人主席鄭耀南先生表示：「二零二零年是與眾不同的一年，儘管挑戰重重，但通過員工的共同努力，在這一年裏仍然使都市麗人成為一家更好的公司。本集團的業務在二零二零年持續復甦，到第四季恢復了增長，作為我們的重要渠道包括直營店、加盟店、購物中心店、電商、小程序等表現突出。 二零二一的發展戰略，將聚焦消費者導向、數智化轉型、產銷協同及投資品牌和員工這幾方面，以推動長期業務增長。 二零二一年為新的三年戰略計劃的第一年。我們對二零二一年充滿信心，並預期在全中國內實現銷售增長。」







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