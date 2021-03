Tuesday, 30 March 2021, 15:12 HKT/SGT Share: 競爭優勢獨特基石陣容星光熠熠 百融雲創明日登陸港交所

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 近日,集AI、SaaS、雲計算概念於一身的百融雲創(股份代號:6608)已完成招股,根據招股情況,百融雲創受到了市場熱捧,獲得150倍超額認購。百融雲創將於明日(3月31日)正式登陸港交所,其上市後有望進一步提升公司的市佔率。



強大的研發能力 使其具備先發優勢



據悉,百融雲創成立於2014年,是中國領先的獨立AI技術平台,主要為金融服務業提供服務。公司是第四家獲批採用同股不同權結構以香港為主上市地的公司,「同股不同權」不僅有利於公司通過融資促進其發展,還可以幫助公司提高決策效率,實現公司的自主創新。



作為創新型公司,百融雲創率先突破性運用人工智能,為金融機構制定風險評分演算法,該演算法現發展成業內領先的軟件。同時,公司開發及應用市場領先的數據分析技術,包括人工智能及反欺詐引擎,運用核心數據及專有數據分析能力提供覆蓋金融服務供應商的整個服務週期的產品及服務。強大的研發能力與獨特的業務模式,讓百融雲創在行業內具備先發優勢。



百融雲創通過建立雲原生技術平台,為客戶提供定制化的端到端解決方案,滿足客戶瞬息萬變的需求,助力客戶實現數字化轉型。公司研發的SaaS服務平台,提供多種模塊化產品,針對不同場景進行方案設計組合,提供全週期產品及服務。公司的產品和服務嵌入金融機構客戶的決策流程,產生可見的經常性收入。同時交付方式為模塊化,新客戶可以減少IT或系統開發成本,易於獨立或組合式訂閱。



財務狀況持續向好 基石投資者星光熠熠



得益於強大的數據分析技術和高效的運營,公司近年來成長迅速,收入大幅增加。招股書資料顯示,2017-2019年,公司實現收入分別為人民幣3.54億元、8.58億元及12.62億元。受疫情對於金融業的影響間接對公司的財務產生影響,截止2020年9月30日止九個月,公司實現收入為7.64億元,但隨著疫情的緩解,公司業務於2020年第四季度快速反彈,全年實現收入11.36億元,財務狀況持續向好。扣除優先股公允價值變動等影響,2017-2020年公司調整後虧損分別為8320萬元、160萬元、盈利1310萬元及盈利8000萬元左右。即使受到疫情影響,公司的營業利潤不僅有明顯的增長態勢,還實現轉虧為盈,公司已從2019年的虧損1127萬元轉為2020年盈利3261萬元,未來可期。



過硬的專業知識、強大的研發能力與獨特的競爭優勢,也讓百融雲創獲得了多家基石投資者的青睞,包括Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP,陣容星光熠熠。其中,中國結構調整基金是目前內地規模最大的私募股權投資基金,基金總規模3500億元,服務於國有企業佈局優化、結構調整和高品質發展。百融雲創此次IPO,中國結構調整基金認購5800萬美元。知名基石投資者的認購,無疑是十分強有力的背書,客觀上有利於公司上市後股價的穩定,還能強化公司的拓展能力。



核心客戶覆蓋絕大部分金融機構 未來值得期待



不僅如此,近年來,百融雲創的客源持續增長並逐步成為金融服務供應商的首選。於2020年9月30日,公司在中國累計為逾4,200名金融服務供應商客戶提供服務,包括絕大部分國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。年度收入貢獻超人民幣30萬的持牌金融機構為公司的核心客戶,其數目由2017年的62家增加至2020年的237家,同時由於訂閱制的SaaS付費模式,核心客户具有較高的客戶粘性,公司的核心客戶留存率由2019年的89%在2020年進一步提升至96%。



未來,百融雲創將繼續保持安全可靠、高效及可擴展的技術基礎設施,持續優化公司的 “數據—分析—產品”的業務模式,不斷提升產品及服務的能力及創新。公司此番上市,將有望借助資本的力量,進一步強化公司的技術優勢及市場領導地位,持續擴大市場佔有率,公司的未來發展值得期待。





