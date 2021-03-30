Tuesday, 30 March 2021, 15:03 HKT/SGT Share: 萬咖壹聯（1762.HK）與vivo攜手同行 流量聚焦全場景應用迎機遇

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 2021年3月，萬咖壹聯榮獲「vivo2020年度攜手同行獎」。作為安卓平台服務商，萬咖壹聯與vivo已經合作了近7年，從公司成立之初到現在，一直深化與vivo的合作，深受手機廠商vivo的認可。根據國際數據公司（IDC）發佈全球手機跟蹤報告，從全球手機市場來看，vivo手機出貨量達1.11億台，穩居前五，是Top5手機廠商中第二保持同比正增長的國產手機廠商。在國內手機市場中，vivo 2020全年出貨量達5750萬台，排名第二，佔據著17.7％的市場份額。萬咖作為vivo營銷遊戲行業的合作夥伴，市場份額將隨之繼續保持增長。







坐擁全球3.8億用戶流量池的vivo手機媒體，在終端營銷之中，擁有顯著的行業地位。作為硬核聯盟的運營方和官方秘書以及快應用的運營方，萬咖壹聯與vivo在遊戲行業領域建立了穩固的發展關係，攜手vivo同行，市場份額將隨之繼續保持增長。



3月26日，萬咖壹聯（1762.HK）發佈2020年全年業績報告，報告顯示，萬咖壹聯總營收達17.27億元，其中移動廣告營收16.64億元，網路視頻分發營收5500萬元，遊戲聯運服務產生收益人民幣780萬元。面對2020疫情挑戰、複雜的市場競爭，萬咖壹聯仍然能夠保持穩定的業務發展，背後離不開與手機廠商建立穩固的關係。



公司聯合一眾安卓智能手機製造商，共同成立了「硬核聯盟」及「快應用聯盟」，以接觸中國最大的智能手機用戶群；更借著自身專有的DAPG平台，致力向行業客戶提供定制化營銷服務，同時制定及執行安卓移動應用程式的統一標準，幷在移動應用程式及快應用的發展方面向移動應用開發者及智能手機製造商提供支持。



萬咖壹聯的主營業務主要圍繞安卓系統智能手機製造商展開，目前，公司已獲得主流手機廠商華為、小米、OPPO、vivo的認可。基於與手機廠商的緊密關係，公司在2020年做出了卓有成效的發展，業務也保持平穩的態勢。2020年，快應用已經在全球超過170個國家和地區上線，月活用戶數超過5億，月使用量超過40億。



公司將持續投入研發開支以迭代更新，萬咖壹聯2020年的財報顯示，公司的研發開支由2019年的45.4百萬元人民幣增加61.9%至2020年的73.5百萬元人民幣。萬咖壹聯不斷開發新的技術支持，令公司在高速發展的移動互聯網環境中時刻處於行業領先水平。手機+AIOT已經成為手機廠商發展的重要戰略，這也給平台服務商的萬咖壹聯帶來了更大的發展機會，萬咖壹聯在流量經營上，可以從智能手機聚集流量，延展到AIOT新型應用場景，給品牌提供跨越智能手機、智能電視、智能汽車等場景的全場景營銷，有望實現業務指數級增長。



展望未來，5G手機業務急速發展，萬咖壹聯未來有望隨著5G手機的加速擴張而增長。作為中國一線智能手機製造商重要合作夥伴，萬咖壹聯未來將繼續深耕與業務鏈上下游合作夥伴的合作關係，幷憑藉自身的技術優勢，在未來全球業務拓展中繼續發揮先發優勢。









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