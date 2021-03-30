Tuesday, 30 March 2021, 13:36 HKT/SGT Share: 常達2020年下半年業績較上半年顯著好轉 RFID產品銷售按年飆升1.3倍 新孟加拉廠房2021年底投產 把握後疫情需求

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 領先的服裝標籤及裝飾產品製造商之一常達控股有限公司（「常達」或「集團」；股份代號：1433）公佈截至2020年12月31日止年度之經審核全年業績，在艱難的巿況中成功扭轉中期業績出現虧損的情況，並錄得盈利。



業務回顧

在疫情肆虐的陰霾下，全球零售巿場包括服裝巿場大受打擊，對服裝標籤及裝飾產品的需求相應減少，集團業務亦難免受到影響。2020年全年收益按年下跌26.5%至約259.3百萬港元，惟下半年各類產品訂單均快速回升，銷售較上半年大幅改善，使全年跌幅收窄。毛利相應下跌25.5%至約130.2百萬港元。全賴有效的成本控制措施及靈活調配資源提升效率，加上在較高毛利的新產品帶動下，毛利率微升0.7個百分點至50.2%。儘管全年收益受疫情爆發影響導致毛利下降，加上10.6百萬港元的一次性上市開支的影響，集團仍錄得公司擁有人應佔溢利1.6百萬港元，較2020年6月30日止之中期業績錄得公司擁有人應佔虧損11.8百萬港元顯著改善。



董事會建議以現金派付截至2020年12月31日止財政年度未期股息每股普通股0.075港仙（2019年：無）。



常達主席陳醒明先生表示：｢全賴集團策略性的廠房佈局，在處理疫情的挑戰時坐享優勢。隨著巿場逐漸適應新常態，我們樂見下半年所有產品類別的訂單均有所回升，當中升幅最明顯是無線射頻辨識（RFID）產品。多年來，我們積極拓展產品組合，發掘了RFID技術的潛力，並致力開發相關產品，在擴充種類及提高質量方面均不遺餘力，漸獲更多客戶青睞，促使相關產品年內銷售飆升，這也是我們在產品開發上的成果。」



集團為克服疫情突如其來的挑戰，於2020年初起實施一系列應對措施，包括嚴格的防疫措施以確保員工安全，並安排廠房盡快復工；同時與業務夥伴保持緊密溝通、按客戶需求靈活調動產能；此外也採取了嚴格的成本控制措施，如按訂單需求、透過實施輪休制度調節工時等等。



在生產方面，集團已在中國、越南及孟加拉三大成衣出口國設有生產基地。在疫情爆發前，集團洞悉孟加拉對服裝標籤及裝飾產品需求增長的商機，因此計劃擴大當地產能，並於2020年10月開始建設新孟加拉廠房。新廠房樓高三層、總建築面積約10,600平方米，預計於2021年底投產。集團可透過新廠房縮短生產交貨時間，改善生產效率、提高產能及節約成本，同時為安裝新機器提供額外空間，豐富產品組合，藉此捕捉疫後需求回升的先機。



產品方面，RFID產品的銷售增長最為可觀，銷售額按年飆升約1.3倍至8.2百萬港元。為滿足客戶對物聯網應用方面的需求，集團於2020年中成立了子公司，設有自家研發團隊，專注研發RFID核心技術，以及開發RFID系統平台、產品及項目的一站式解決方案，可廣泛應用於智慧倉儲、智慧生產、防偽追溯、檔案管理、智慧洗滌等多種物聯網應用領域，致力為行業數碼化提供動力。



前景

常達已準備就緒，迎接2021年。零售市場已逐步適應疫情下的新常態，相信從2020年下半年起訂單逐步回升的趨勢將延續至2021年。乘著行業漸漸復甦的東風，集團將透過全球多個辦事處，鞏固與現有國際服裝品牌的業務關係，同時在潛在客戶的所在地，特別是歐洲增設銷售辦事處，以擴大業務版圖和客戶基礎。另一方面，為回應客戶需求，集團正研究在其他亞洲地區，以至在東歐及南美洲設廠的可行性，以取得當地服裝供應商的訂單，加快業務增長的步伐。



除市場拓展外，集團亦將繼續投放資源研發及生產RFID產品，同時積極推廣新設的RFID系統平台、產品及項目解決方案。此外，環保概念產品也成大勢所趨，從過去一年客戶對相關產品的熱烈反應可見發展潛力，常達亦會開發及製造更多環保產品，以豐富產品組合、創造需求。



陳先生補充：｢作為領先服裝標籤及裝飾產品製造商，常達擁有廣泛的產品組合、完善地理佈局、強大產品開發能力，再加上新孟加拉廠房將於2021年底投產，有助把握後疫情時期市場對集團旗下產品的需求。在經驗豐富的管理團隊帶領下，我們有信心迎接市況回暖，為業務回復正軌及長遠增長鋪路，並為股東創造更大價值。」





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