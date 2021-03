Tuesday, 30 March 2021, 13:36 HKT/SGT Share: 常達2020年下半年業績較上半年顯著好轉 RFID產品銷售按年飆升1.3倍 新孟加拉廠房2021年底投產 把握後疫情需求

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 領先的服裝標籤及裝飾產品製造商之一常達控股有限公司(「常達」或「集團」;股份代號:1433)公佈截至2020年12月31日止年度之經審核全年業績,在艱難的巿況中成功扭轉中期業績出現虧損的情況,並錄得盈利。



業務回顧

在疫情肆虐的陰霾下,全球零售巿場包括服裝巿場大受打擊,對服裝標籤及裝飾產品的需求相應減少,集團業務亦難免受到影響。2020年全年收益按年下跌26.5%至約259.3百萬港元,惟下半年各類產品訂單均快速回升,銷售較上半年大幅改善,使全年跌幅收窄。毛利相應下跌25.5%至約130.2百萬港元。全賴有效的成本控制措施及靈活調配資源提升效率,加上在較高毛利的新產品帶動下,毛利率微升0.7個百分點至50.2%。儘管全年收益受疫情爆發影響導致毛利下降,加上10.6百萬港元的一次性上市開支的影響,集團仍錄得公司擁有人應佔溢利1.6百萬港元,較2020年6月30日止之中期業績錄得公司擁有人應佔虧損11.8百萬港元顯著改善。



董事會建議以現金派付截至2020年12月31日止財政年度未期股息每股普通股0.075港仙(2019年:無)。



常達主席陳醒明先生表示:「全賴集團策略性的廠房佈局,在處理疫情的挑戰時坐享優勢。隨著巿場逐漸適應新常態,我們樂見下半年所有產品類別的訂單均有所回升,當中升幅最明顯是無線射頻辨識(RFID)產品。多年來,我們積極拓展產品組合,發掘了RFID技術的潛力,並致力開發相關產品,在擴充種類及提高質量方面均不遺餘力,漸獲更多客戶青睞,促使相關產品年內銷售飆升,這也是我們在產品開發上的成果。」



集團為克服疫情突如其來的挑戰,於2020年初起實施一系列應對措施,包括嚴格的防疫措施以確保員工安全,並安排廠房盡快復工;同時與業務夥伴保持緊密溝通、按客戶需求靈活調動產能;此外也採取了嚴格的成本控制措施,如按訂單需求、透過實施輪休制度調節工時等等。



在生產方面,集團已在中國、越南及孟加拉三大成衣出口國設有生產基地。在疫情爆發前,集團洞悉孟加拉對服裝標籤及裝飾產品需求增長的商機,因此計劃擴大當地產能,並於2020年10月開始建設新孟加拉廠房。新廠房樓高三層、總建築面積約10,600平方米,預計於2021年底投產。集團可透過新廠房縮短生產交貨時間,改善生產效率、提高產能及節約成本,同時為安裝新機器提供額外空間,豐富產品組合,藉此捕捉疫後需求回升的先機。



產品方面,RFID產品的銷售增長最為可觀,銷售額按年飆升約1.3倍至8.2百萬港元。為滿足客戶對物聯網應用方面的需求,集團於2020年中成立了子公司,設有自家研發團隊,專注研發RFID核心技術,以及開發RFID系統平台、產品及項目的一站式解決方案,可廣泛應用於智慧倉儲、智慧生產、防偽追溯、檔案管理、智慧洗滌等多種物聯網應用領域,致力為行業數碼化提供動力。



前景

常達已準備就緒,迎接2021年。零售市場已逐步適應疫情下的新常態,相信從2020年下半年起訂單逐步回升的趨勢將延續至2021年。乘著行業漸漸復甦的東風,集團將透過全球多個辦事處,鞏固與現有國際服裝品牌的業務關係,同時在潛在客戶的所在地,特別是歐洲增設銷售辦事處,以擴大業務版圖和客戶基礎。另一方面,為回應客戶需求,集團正研究在其他亞洲地區,以至在東歐及南美洲設廠的可行性,以取得當地服裝供應商的訂單,加快業務增長的步伐。



除市場拓展外,集團亦將繼續投放資源研發及生產RFID產品,同時積極推廣新設的RFID系統平台、產品及項目解決方案。此外,環保概念產品也成大勢所趨,從過去一年客戶對相關產品的熱烈反應可見發展潛力,常達亦會開發及製造更多環保產品,以豐富產品組合、創造需求。



陳先生補充:「作為領先服裝標籤及裝飾產品製造商,常達擁有廣泛的產品組合、完善地理佈局、強大產品開發能力,再加上新孟加拉廠房將於2021年底投產,有助把握後疫情時期市場對集團旗下產品的需求。在經驗豐富的管理團隊帶領下,我們有信心迎接市況回暖,為業務回復正軌及長遠增長鋪路,並為股東創造更大價值。」





