宏華集團公佈2020年全年業績 電動壓裂業務實現高速增長

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 全球領先的陸地石油鑽機生產商宏華集團有限公司(股票代碼︰196.HK,以下簡稱“宏華”或“集團”)欣然公佈集團截至二零二零年十二月三十一日止十二個月(“回顧期內”)的未經審核簡明合併全年業績。



回顧期內,集團持續經營之收入為人民幣 39.31 億元,較去年同期之人民幣44.26億元降低 11.2%。股東應占利潤約為人民幣0.50億元。二零二零年,受COVID-19全球疫情與國際油價歷史性震盪的影響,集團業務面臨重大挑戰。依託核心優勢業務高速增長與新業務拓展,集團在油氣市場環境如此艱難的情況下,仍實現三年連續盈利。



背靠國內能源安全戰略,壓裂業務繼續高速增長

二零二零年,儘管國際油價暴跌,中國依然將國家能源安全放在重要位置。中國政府提升油氣自主供應的決心依然未變。國家發改委、國家能源局聯合發佈《关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见》,要求提高能源生產供應能力,推動國內油氣田穩產增產,提升國內油氣勘探開發力度,加快非常規油氣資源勘探開發。得益於此,宏華著重發展集團內非常規油氣裝備及服務業務,在中國市場營收增長 29.5%,業務結構占比73.9%,達到上市以來最高水平。



回顧期內,集團銷售與產品研發均有突破性進展,實現電動壓裂泵銷售 4套,並推出全國首套電動連續油管和電動自動輸砂儲砂裝置。值得一提的是,電驅連續油管較傳統柴油驅動的連續油管在性能和效率、自動化程度和同步控制三方面均有創新和提升,電動自動輸砂儲砂裝置成功下線並首次實現井場作業。秉承電驅壓裂整體開發的理念,宏華以6000HP電動壓裂泵為核心,陸續推出電動供液撬、智能指揮控制中心、柔性罐、高壓管匯、電動連續油管和自動輸砂儲砂裝置等成套電動壓裂裝備。



在探索降本增效、綠色環保開發模式的階段,宏華電動壓裂裝備助力非常規油氣實現大規模開發,泵注服務規模實現爆發式增長,全年提供壓裂泵注服務4357段,較去年同期增長 48.5%。回顧期內,宏華助力客戶刷新多個項目作業紀錄:在重慶涪陵区域,集团日均壓裂施工5.6段並創造單日壓裂8段的施工紀錄並在重慶某區塊頁岩氣平臺的作業中實現加砂量366.7噸,刷新了中石油深層頁岩氣單段儲層改造的加砂記錄,用行動進一步響應市場的認可。依託不斷完備的壓裂裝備,從二零一九年開始,宏華將作業範圍進一步從泵注服務拓展到全套的電動壓裂服務。期內,宏華與中石油附屬公司西部鑽探獲得長寧價值3.25億元的電動壓裂成套設備租賃及服務合同、獲得重慶某區塊三個頁岩氣平台全電動壓裂工程服務合同,價值2.88億元。



跟隨客戶需求靈活調整策略,加強零部件板塊的銷售

面對市場調整,宏華迅速調整思路,運用靈活的銷售機制,緊跟海外客戶在零部件更新與升級的需求,深化長期合作關係。期內實現零部件銷售金額總計人民幣 17.22 億元,較去年同期之人民幣 16.17 億元增長 6.5%。海外市場以俄羅斯地區為例,憑藉與老客戶的長期合作關係,宏華簽訂價值3000萬美元的油田增產設備採購框架協議,其中包含數套宏華獨立研發的頂驅、直驅泵、鑽機改造等產品。泥漿泵獨立銷售額較去年同期增長83.0%,主要因本年度入圍中石化年度鑽井泥漿泵框架協議,實現泥漿泵的批量銷售。



依託國企背景優勢,新能源產業靈活佈局

宏華集團響應國家政策,積極佈局新能源產業,務對沖傳統石化行業週期波動風險。依託國企背景優勢,利用現有製造業產能,聚焦海上升壓站、導管架、單樁等優勢業務領域,與數個國企簽訂海上風電建造協議,全年簽訂訂單額超過10億元人民幣。



未來展望

二零二一年初,全球油氣市場仍存在較多不確定性因素,向清潔能源轉型給傳統能源行業帶來挑戰。但眾多積極因素正在聚集,大規模疫苗接種、石油聯合減產和油價回升標誌著行業低谷的離場。二零二一年,宏華將繼續緊跟國家能源安全戰略政策指引,抓住國內油氣增儲的行業機遇,順應市場高效開發與綠色環保需求,進一步發展核心業務壓裂裝備與服務以滿足客戶降本增效的需求,並緊抓海上風電項目的交付與後續市場拓展。同時,響應海外市場復蘇,推進海外訂單簽訂,加強核心產品鑽完井裝備的研發與銷售。集團將進一步加強成本管控、優化供應鏈管理、提高現金周轉效率、完善人才經營管理機制、持續推進企業數字化轉型,實現高品質和高效率的可持續發展,力爭成為世界領先的能源開發綜合解決方案供應商。



有關宏華集團

宏華集團有限公司為香港主板上市公司(股票代碼196.HK),是中國航天科工集團有限公司旗下的能源裝備發展主平台。作為全球領先的陸地鑽采設備製造商之一及中國最大的陸地石油鑽機出口商之一,宏華主要從事研製陸地鑽探設備(包括鑽機、核心零部件、井下工具等)、陸地完井設備(包括壓裂成套設備等)、海洋鑽井模組及裝備,以及提供陸地油氣勘探開發的相關工程服務。憑藉其強勁研發能力、優質生產設施及成熟的國際營銷網絡,宏華的產品銷往世界各地的知名企業,包括主要產油區如北美、中東和新興市場如南美、南亞、俄羅斯、中亞及非洲等地區。未來,宏華將繼續聚焦核心業務,並在非常規油氣、能源+互聯網領域加大資源配比,成為油氣行業國際領先的企業。



