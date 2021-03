Monday, 29 March 2021, 23:41 HKT/SGT Share:

來源 BOE Varitronix Limited 京東方精電2020年收益45.27億港元 同比增長27% 繼續加碼佈局智慧座艙顯示系統領域

香港, 2021年3月29日 - (亞太商訊) - 2021年3月26日,全球領先的智慧車載顯示及解決方案創新企業京東方精電有限公司(「京東方精電」)及其附屬公司(「集團」)(00710.HK)公佈截止2020年12月31日的全年業績,憑藉其在車載顯示屏業務領域保持的高速增長動能,集團實現收益45.27億港元,較去年35.74億港元增加27%。



由於營業額增加帶動毛利的增加,加之實施成本優化及效率管理措施,集團EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)由2019年的1.66億港元上升30%至2.16億港元,股東應占溢利由2019年的2,500萬港元大幅增加約174%至2020年的6,860萬港元。集團盈利能力穩步提升,效率改善成果顯著。



年內,從產品組合上看,集團TFT模組業務及觸控屏顯示模組業務繼續取得顯著增長,占集團收益逾75%,而單色顯示屏業務的收益有所減少。集團產品組合結構持續優化,則進一步提升集團盈利能力。



2020年在新冠疫情對國內外經濟造成不同程度的影響背景下,京東方精電通過推出創新產品和服務,展現出了較強的經營韌性,汽車顯示屏業務及工業顯示屏兩大業務均取得穩健增長。



汽車顯示屏業務大幅增長,中國市場銷售訂單激增



年內,集團汽車顯示屏業務大幅增長,實現收益34.50億港元,同比增加33%,主要得益於集團來自中國、韓國及日本汽車客戶的銷售訂單增加,以及其TFT顯示屏模組及觸控屏模組進入批量生產。目前該業務占集團整體收益約76%。



根據一家領先的市場研究公司的資料,京東方精電目前位列全球前三大汽車顯示屏供應商之一,其汽車顯示屏業務保持市場領先地位,整體市場份額持續增長。



年內,中國市場是集團汽車顯示屏產品市場份額保持增長的主要動力。對於中國市場,集團表示,隨著第二季度對疫情的封鎖逐漸放鬆,客戶在汽車購買方面的情緒一直在上升,且中國的汽車銷售開始回升,使得2020年下半年客戶訂單激增。加之傳統汽車及新能源汽車TFT顯示屏及觸控屏顯示模組專案的預定的量產開始,助推京東方精電已於前二十中國汽車製造商的汽車TFT顯示屏中取得了超過30%的市場份額。



目前,京東方精電已與多家中國主要汽車製造商及一級製造商建立了戰略合作關係,同時與中國新能源汽車製造商展開合作。根據集團統計,京東方精電的汽車顯示屏業務已取得中國新能源汽車主要品牌30%以上的市場份額。



2020年新冠疫情對宏觀經濟環境造成一定的影響,但智慧汽車產業的加速發展產生了大量對車載顯示屏的需求,為京東方精電車載顯示業務大幅增長提供充足動力。



工業顯示屏保持穩定增長,拓展高端消費客戶



工業顯示屏是集團第二大業務,年內集團繼續向不同的工業客戶以及高端消費客戶推廣顯示屏產品,實現收益10.77億港元,同比增加9%,該業務占集團整體收益約24%。



隨著消費者對資訊需求的增加,以及物聯網的興起,工業客戶則傾向于使用TFT模組。京東方精電在中國教育相關領域的TFT顯示屏模組的銷售收益持續增長,以及來自英國一家世界知名高端家電品牌的需求增長,為工業顯示屏業務業績保駕護航。



同時,京東方精電持續推廣炫彩 IBN 屏及IBN-TFT混合顯示屏、向歐洲高端家電消費領域的客戶推廣TFT顯示屏模組,尋找在工業顯示屏領域新的業績增長點。



佈局智能座艙顯示,搶佔市場先機



目前新能源汽車、自動駕駛技術正處於發展風口,汽車智慧化以及互聯化趨勢的不斷深入,間接帶動了車載顯示市場的發展與增長,被廣泛應用在儀錶盤、中控顯示、後座娛樂系統等汽車內飾中的智慧座艙顯示產品即將迎來巨大的市場增量。



面對行業良好勢頭,京東方精電技術團隊憑藉在車載顯示領域的長期耕耘和在大尺寸顯示、整機系統軟硬體開發等技術上的積累,不斷加速向車載螢幕大尺寸化、座艙智慧化進軍的步伐,確保在技術上緊跟趨勢。



在大屏顯示方面,集團與一家業務領域覆蓋智慧汽車互聯的中國知名軟體集團一併投資光學貼合設施,以加強集團在大尺寸曲面顯示屏的能力。全新自動化貼合設備即將於2021年上半年投產。



2021年第一季度,集團增加了對深圳疆程技術有限公司的投資,並達成增資協定,以籌集更多資金來支援正在進行的增強型的動態實境抬頭顯示器(AR-HUD)及抬頭顯示器(HUD)相關技術及產品的開發。



在視覺顯示體驗方面,京東方精電與生態系統合作夥伴、客戶以及京東方集團合作,在汽車顯示器中使用AMOLED、BD cell、大尺寸集成曲面顯示屏、高解析度4K 3D顯示屏,極大地增強駕乘人員在乘車過程中的沉浸式體驗。



京東方精電表示,未來集團將繼續集中精力投資智慧座艙領域,並在汽車價值鏈快速發展的軌道上與集團的汽車生態系統合作夥伴緊密合作,致力於成為該行業領先的智慧座艙顯示系統總成解決方案提供商。



日期:2021年3月29日





話題 Press release summary



部門 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network