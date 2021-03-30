弘陽地產2020年收入升32.9%至人民幣202億元 淨利潤增長13.4%至人民幣18.5億元



香港, 2021年3月29日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」；股份代號：1996）公佈截至2020年12月31日止的全年業績，財務穩健，信用向好，收入新高、盈利穩增，「三道紅線」均呈現綠檔，資產規模平穩增長，債務結構持續優化。



2020年度業績亮點：

-- 合約銷售金額達人民幣865.0億元，同比上升32.8%。簽約均價同比上升10.0%至每平方米人民幣14,622元

-- 收入為人民幣201.6億元，較2019年增加32.9%。當中房地產業務收入按年升33.3%至人民幣196.2億元，商業及酒店經營收入上升20.3%至人民幣5.4億元

-- 毛利和毛利率分別為人民幣45.1億元及22.4%

-- 淨利潤為人民幣18.5億元，較2019年增加13.4%，淨利潤率達9.2%

-- 母公司擁有人應佔淨利潤較2019年上升13.2%至人民幣16.6億元

-- 母公司擁有人應佔核心淨利潤較2019年上升10.7%至人民幣13.1億元（2019年：人民幣11.9億元）

-- 於2020年12月31日，集團剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為69.4%、50.3%和1.62倍，「三道紅線」指標全部符合達至「綠檔」

-- 董事會建議派發末期股息為每股14.5港仙（相當於人民幣12.2分）



銷售穩健，高質增長

年內，集團實現合約銷售額人民幣865.0億元，較上年同期增加32.8%；累計合約銷售面積續創歷史新高，增長20.6%至591.6萬平方米，平均合約銷售價格為每平方米人民幣14,622元。2020年簽約回款率處於88%，回款效率和品質維持在行業標杆水準。收入為人民幣201.6億元，較上年同期增加約32.9%；母公司擁有人應佔核心凈利潤約人民幣13.1億元，較上年同期增加約10.7%。



房地產業務收入為人民幣196.2億元，按年增長33.3%。商業版塊租金收入增加22.8%至人民幣5.1億元，主要受惠於南京弘陽廣場C2C3館於2019年8月開業的新增貢獻。



地產與商業協同賦能，商住聯動拿地見成效

商住協作拿地新模式續見成效，繼常州天下錦項目後，產城融合模式成功外拓，獲取安慶商住綜合體項目和武漢供銷總社產業項目，後續將持續加強商業重資產拿地項目。於2020年12月31日，集團土地儲備總建築面積約為2,005.7萬平方米（應佔土地儲備建築面積約為966.9萬平方米），較截至2019年12月31日的1,693.2萬平方米增加18.5%，為未來發展提供了充足的支援。按區域劃分，集團的土地儲備佔71%位於以江蘇為主的長三角地區，其餘位處大灣區及成渝等重點城市。集團於2020年新獲取50塊土地，建築面積約687萬平方米，當中通過多元管道投資，達35%的新增項目乃透過收併購或商住協作拿地，能有效控制成本。



年內，弘陽地產在鞏固南京弘陽廣場作為標桿地位的同時，成功開業燕郊弘陽廣場、揚州弘陽廣場和衡陽弘陽廣場，同時正在籌備開設九座弘陽廣場，「弘陽廣場」品牌持續推廣，行業影響力持續提升。地點包括合肥、徐州、濟寧、煙台福山、煙台樂凱、常州大成、常州鳳凰東、安慶、以及租賃及委託管理類 — 濟南弘陽廣場。



財務穩健 獲資本市場肯定

截至2020年12月31日，集團的凈負債率由70.4%下降至50.3%，手頭現金上升10.0%至人民幣185.3億元，營運資金充足，財務狀況健康。集團於2021年1月更取得突破性的發展，成功發行3.5億美元、票面利率7.3%、年期為4年的優先票據，實現集團歷來單筆發行金額最大、票面利率最低、年期最長的美元優先票據，於資本市場奠定良好基礎。



未來策略: ，以利潤為導向，實現有質量的規模穩健增長

未來，弘陽地產在地產開發方面，繼續以「做透大江蘇、深耕都市圈、做強中心城」為策略持續推進全國化戰略佈局，其中在江蘇省全域佈局，實現江蘇省內規模效應，在目前較為成熟和有較大潛力的區域聚焦深耕。經營方面，堅持以經營和客戶為中心，量入為出，關注現金流安全，通過全價值鏈精益管控，形成生態化、可複製的項目生產線，打造產品核心競爭優勢。商業發發展方面，規模拓展和經營質量提升並重，持續優化升級業態組合，打造標桿商業地產項目。打造與線下相融合的線上平臺，建立數字化會員服務系統，充分利用資訊化手段提升運營能力，提高商業地產資產回報水準。



有關弘陽地產集團有限公司 (「弘陽地產」) (股份代號:1996)

弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」）是一家中國領先的綜合性房地產開發商，專注於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立，弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了近20年之久，成功建立了「弘陽」品牌，開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。弘陽地產主要在長江三角洲地區一帶開展業務活動，而該地區為中國經濟最繁榮及活躍的地區之一。



弘陽地產業務運營包括三個主要業務分部：房地產開發與銷售、商業物業投資與經營、酒店業務。弘陽地產持有並經營大部分已開發的商業物業。弘陽地產持有該等商業物業作長期投資及資本增值目的，並出租該等商業物業以產生租金收入。



弘陽地產為MSCI中國小型股指數、恒生綜合指數及恒生港股通指數的成分股。









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