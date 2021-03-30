Monday, 29 March 2021, 21:10 HKT/SGT Share: 祖龍娛樂發佈2020年全年業績 總收入同比增長13.3% 擴大全球化佈局 海外遊戲收入同比增長129.1%

香港, 2021年3月29日 - (亞太商訊) - 中國領先的移動遊戲公司祖龍娛樂有限公司（「祖龍娛樂」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：9990.HK），欣然公佈截至2020年12月31日止十二個月（「報告期內」）的全年業績。



財務摘要︰

-- 2020年度的總收入為人民幣1,208.8百萬元，同比增長13.3%。

-- 2020年度，毛利为人民幣925.9百萬元，毛利率為76.6%。

-- 2020年度，經調整利潤淨額為人民幣218.8百萬元，2019年同期為人民幣354.5百萬元。經調整利潤淨額下降主要由於期內公司對人才資源、研發、遊戲技術和網絡基礎設施大量投資，帶來研發開支增加。



營運摘要︰

-- 截止2020年12月31日，公司推出了15款精品手游，在超過170個地區市場發行了可支持14種語言的70多個地區版本。

-- 《鴻圖之下》，作為首款由虛幻引擎4打造的旗艦級大世界沙盤戰略SLG手遊，在2020年11月的UOD大會上斬獲唯一一個「虛幻引擎中國年度最佳遊戲作品」獎。《鴻圖之下》S2 賽季及S3 賽季相繼上線，在品質、玩法、場景和互動性等方面不斷完善，收穫了玩家的持續好評。騰訊獨代發行了中國大陸地區版本，上線首日即榮登免費榜榜首。

-- 2020年，繼《龍族幻想》於中國大陸地區成功發行後，歐美、日本、東南亞及越南成功推出《龍族幻想》的四種新地區版本，各個地區版本成績優異。其中日本版本更成為了第一款榮登日本iOS App Store和Google Play的免費遊戲排行榜榜首的中國MMORPG手游。

-- 為打造不同類型及多樣化的遊戲組合，公司預期於2021年至2022年期間將在國內及全球各地推出多款MMORPG、SLG及其他類型的手遊。

-- 吸引國際IP領域，公司與票房收入超15億美元的電影巨額的製作公司進行IP合作，该手游項目的全球發行我們也已和騰訊達成了合作。騰訊作為全球大型的遊戲公司之一，其擁有對全球範圍的遊戲用戶資源進行整合的絕對實力。我們相信該產品將會以「IP－研發－發行」三強聯合的絕對優勢，成為一款具國際影響力的遊戲，為全球玩家提供卓越的在線遊戲體驗。



2020年，總收入錄得人民幣1,208.8百萬元，同比增長13.3%，實現了健康持續的收入增長。報告期內，毛利較2019年度的人民幣889.6百萬元增加4.1%至人民幣925.9百萬元，表現保持穩定。報告期內，經調整利潤淨額較去年同期的人民幣354.5百萬元減少38.3%至人民幣218.8百萬元。有關減少主要由於本公司為長期業務擴張的利益透過對人才資源、研發、遊戲技術和網絡基礎設施進行大量投資以提升發展能力努力持續開發高質量的遊戲，導致研發開支增加所致。在研發方面的持續投入是新一輪業務發力的能量基礎，公司通過不斷提升研發實力，為次世代產品做下一代儲備。



保持MMORPG優勢 佈局多品類遊戲賽道

2020年，祖龍娛樂在繼《龍族幻想》於中國大陸地區成功發行後，在歐美、日本、東南亞及越南成功推出《龍族幻想》的四種新地區版本，各個地區版本成績優異。其中日本版本更成為了第一款榮登日本iOS App Store和Google Play的免費遊戲排行榜榜首的中國MMORPG手游，再次證明了祖龍娛樂在MMORPG品類上的核心競爭力。祖龍娛樂於2020年10月推出的《鴻圖之下》是公司由MMORPG這一優勢品類向SLG新品類進軍的首次嘗試。《鴻圖之下》的成功推出，實現了公司在SLG品類的重要拓展和佈局，得到行業的一致認可和好評。未來，公司計劃在保持MMORPG產品的核心優勢的基礎上，不斷豐富和擴展多種產品品類，包括在SLG、女性向和其他品类賽道上持續推出高品質遊戲。



持續投入產品研發 為未來夯實基礎

公司以行業領先的研發能力為不斷前進的動力，持續引領技術升級，不斷豐富和拓展產品品類，以強大的研發基因成就「研運一體」的核心優勢，打造行業高口碑。在研發人才區域佈局上，除了北京、成都和長春，2020年底，公司在上海建立了輻射華東的研發中心，吸納以上海為核心覆蓋江浙皖等周邊區域的遊戲業高端人才，進一步增強遊戲研發能力。2020年，公司新增人員規模458人且其中約85%為研發人員，全職僱員總人數由2019年的約900人增加至約1200人。



整體來說，在研發方面的持續投入是新一輪業務發力的能量基礎，2020年新品類遊戲如SLG項目《鴻圖之下》的成功發行正是在研發方面持續投入，提高研發能力深化技術創新及拓展產品品類的有力代表。未來公司會繼續以這一能量基礎為其他多款多品類遊戲產品增添力量，包括以開放大世界為特點並實現「球形無縫大地圖」體驗的MMORPG手游《諾亞之心》，以時尚多元為特點以及每一件時裝都經過資深藝術家們反覆雕琢的女性向產品等。



自發行成績顯現 持續加強全球化策略

在海外自發行的產品《龍族幻想》和《萬王之王》都取得了優秀的成績，具體而言《龍族幻想》是MMORPG品类出海表現非常優異的產品，《萬王之王》是MMORPG品类出海長線表現非常穩定的產品。2020年，公司獲得App Annie頒發的年度中國廠商出海收入飛躍獎（Top Publisher Awards）。此外，公司仍在不斷加強國內自發行團隊的建設，以打造一支在海內外市場均具備卓越自發行能力的隊伍，爭取在2021年實現在國內和海外市場雙開花。目前公司正持續擴大和提升自發行團隊及其發行能力，通過為不同國家玩家持續輸出高品質的產品，在全球範圍內樹立「祖龍娛樂」的品牌，從而在全球市場上建立廣泛聲譽。



報告期內，除了繼續在中國遊戲出海的傳統區域，如港澳台、東南亞、韓國等區域，公司繼續積極拓展，在中國遊戲出海相對更難進入的區域，如歐美地區和日本地區，公司通過高質量的產品，如《龍族幻想》、《萬王之王》等，成功撬動了這個更具挑戰和有更高付費潛力的市場。海外收益的持續增長，得益於次世代手游具備接近主機遊戲的畫面表現、研發團隊根據不同遊戲市場進行區域化定制、運營團隊持續提升的自主發行能力及長線運營能力等。



持續深化虛幻引擎4的優勢 逐步佈局虛幻引擎5的開發

在公司与Epic Games公司就虛幻引擎4合作取得重大成功的基礎上，就虛幻引擎5的授權許可達成持續深度合作，此次合作使公司成為最早一批研究及使用虛幻引擎5並將其擴展應用到多個遊戲產品領域的廠商之一。虛幻引擎5作為跨時代的版本，極大優化了開發工作流，實現了技術和產品的巨大突破。憑藉公司在使用虛幻引擎4開發大型遊戲的重要成功經驗，公司將以使用虛幻引擎5等前沿技術進行遊戲研發作為戰略級方向進行佈局，不斷推陳出新，探索和創造高品質、跨平台的新產品，實現技術和產品的巨大突破。



強勁的IP創造及運營能力

截至2020年12月31日，公司擁有7款在運營的原創IP手游和4款在運營的授權IP手游。在鞏固原創IP領域，2021年年初上線的《夢想新大陸》及未來的《諾亞之心》等新項目均是公司持續深耕原創IP的體現；在深化授權IP領域，繼《龍族幻想》上線後得到業內及全球廣大玩家肯定後，公司進一步與IP授權方達成長期合作關係，取得了龍族系列產品7年獨家MMORPG類型遊戲改編權授權；在吸引國際IP領域，公司與票房收入超15億美元的電影巨額的製作公司進行IP合作，將推出一款MMORPG手游，目前該遊戲的製作開發正在穩步推進中。這款MMORPG手游的全球發行也已和騰訊達成了合作。騰訊作為全球最大的遊戲公司之一，其擁有對全球範圍的遊戲用戶資源進行整合的絕對實力。公司相信該產品將會以「IP－研發－發行」三強聯合的絕對優勢，成為一款極具國際影響力的遊戲，為全球玩家貢獻卓越的在線遊戲體驗。



祖龍娛樂有限公司董事長、執行董事兼首席執行官李青先生表示：「2020年是引領遊戲行業的下一個十年發展的重要一年，5G和虛幻引擎5等新技術正在驅動遊戲行業的不斷升級與變革。面對新的機遇與挑戰，祖龍娛樂將在人才培養與管理、研發能力與運營能力提升等方面投入更多的資源，專注於長期的價值增長，而非短期的利潤增長。移動遊戲行業長期向好的發展趨勢未變，祖龍娛樂對未來新的戰略佈局以及長期的價值增長充滿信心。我們矢志成為全球一流的遊戲公司，不斷製作廣泛涵蓋各類型的業界領先遊戲，為全球玩家帶來最佳遊戲體驗，並致力為股東帶來更大的回報。」



關於祖龍娛樂有限公司

祖龍娛樂是中國領先的移動遊戲公司，經歷了二十餘年研發經驗的沉澱，始終秉持「成為世界頂級的遊戲公司，持續開發各品類行業領先的精品遊戲，為全球遊戲玩家創造卓越的在線娛樂體驗」的願景。於2020年12月31日，公司推出了15款精品手遊，在超過170個地區市場發行了可支持14種語言的70多個地區版本。其中有6款首月流水超過人民幣1億元，5款累計流水超過人民幣10億元，更有3款累計流水超過人民幣30億元。



博達浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉 +852 3150 6763 kelly.fung@pordahavas.com

陸淼 +852 3150 6788 ivy.lu@pordahavas.com

劉媛 +8621 3397 8796 louise.liu@pordahavas.com

梁懿婷 +852 3150 6737 sonia.leung@pordahavas.com





話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Nov 24, 2020, 18:32 HKT/SGT 祖龍娛樂獲納入富時羅素小型股指數成分股 更多新闻 >> Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 東京： +81 3 6859 8575

   