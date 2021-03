Monday, 29 March 2021, 10:56 HKT/SGT Share: 萬咖壹聯(1762.HK)2020年實現總收益達人民幣17.27億 安卓生態建設效果顯著

香港, 2021年3月29日 - (亞太商訊) - 萬咖壹聯有限公司(股份代號:1762.HK)於3月26日宣佈截至2020年12月31日止十二個月(「報告期」)之綜合業績。在受新冠疫情影響的嚴峻環境考驗中,萬咖壹聯心繫廣大安卓生態的參與者,時刻關心安卓生態環境的健康狀態並通過不斷投入研發提高和增强專業能力和水平,使公司業務得以保持平穩的態勢。報告期內,萬咖壹聯實現總收益為人民幣17.27億元,毛利為人民幣2.43億元,經營溢利為人民幣9,512萬元,母公司擁有人應佔年內溢利為6,681萬元。



2020年,公司與中國手機製造商和移動分發渠道商加强了彼此之間的聯系,積極促進更深度、多元化的合作,為中國手機製造商和移動分發渠道商持續提供了優質的移動互聯網投放内容。在深化既有合作的同時,公司憑藉優異的投放效率,繼續擴展新的合作夥伴。在行業客戶方面,公司為應對疫情帶來的影響加强了對業務的風控管理,更加審慎地篩選潛在的優質客戶,追蹤中小型新客戶的推廣規模和回款情況,持續與既有客戶保持溝通,以確保公司主營業務的安全和穩定。由於受到疫情影響,各行業客戶普遍減少了推廣的預算,移動分發市場投放需求放緩,導致2020年公司的移動廣告業務收益為人民幣16.64億元,同比減少26.9%,而公司的網絡視頻分發及遊戲聯運服務在2020年的收益分別為人民幣5,540萬元及人民幣778萬元。於2020年12月31日,萬咖壹聯於中國已聯運26款移動遊戲。2021年隨著疫情的穩定,經濟環境已在復蘇,移動分發投放需求將隨之增長,移動分發行業將繼續呈現上升態勢。此外,基於與手機廠商的緊密關係,萬咖壹聯繼續圍繞幫助手機廠商移動互聯網增值服務建設,幫助開發者變現,拓展新的流量渠道來源。為順應視頻化趨勢,萬咖壹聯圍繞手機廠商已搭建了視頻業務,隨著5G手機的普及,該板塊業務有望加速增長。



DAPG平台是公司通過高效率投放服務連接廣大安卓移動互聯網參與者的關鍵工具。公司不斷開發新的技術支持,以使公司可以在高速發展的移動互聯網環境中時刻處於行業領先水平,提供更精準的投放服務。報告期內,公司研發開支為人民幣7,350萬元,按年上升61.9%。而基於DAPG平台優異的投放效率所持續積累的數據和經驗,DAPG平台具有多維度的擴展能力,可以為更多的行業領域的不同展現方式提供定制化的分發服務。在2020年,公司已開發出具備支持互動視頻、互動遊戲等創新投放形式的功能模塊,未來公司將根據合作需求和市場機遇使DAPG的支持覆蓋至更多的領域。



與此同時,公司圍繞快應用生態開展了多方面的支持和佈局,為隨時迎接和把握5G技術全面普及後帶來的機遇。2020年,快應用已經在全球超過170個國家和地區上綫,月活用戶數超過5億,月使用量超過40億。基於快應用技術,公司適時啓動了車聯網合作以及推出了SaaS產品,爲公司在5G時代的戰略佈局提供了切入點,获得了寶貴的經驗。公司相信,快應用作爲優秀的連接媒介,可以使更多的傳統行業成為安卓生態環境的參與者。



雖然受到疫情和國際形勢的雙重影響,公司依然堅持探索和佈局海外網絡市場。2020年,公司通過在港澳台地區和海外國家發行由公司自主研發的手機游戲積累了大量的移動游戲在海外分發和運營的經驗,游戲亦獲得了不錯的反響。未來隨著影響因素逐漸明朗,以及5G技術、中國手機和快應用在全球逐步普及,公司在海外將展開更多的業務合作。



萬咖壹聯董事長高弟男表示:「疫情依然是2021年不穩定的因素之一,但經過2020年積累和沉澱的經驗、因加強管理而穩健的業務鏈條以及移動分發市場的復蘇並繼續增長,公司有信心在新的一年使業務規模逐步回歸正軌。公司亦將繼續深耕與業務鏈上下游的合作關係,在保證既有業務穩定發展的同時,努力探索與主營業務相互協同的新業務領域,充分發揮DAPG平台的可延展性特點,拓展更多的移動互聯網具有潛力的新市場。快應用將把重心放在『連接』上,聚焦於流量、開發以及用戶的發展,並繼續探索潛在的合作契機,致力於使快應用技術成爲5G時代人工智能物聯網的重要媒介。」







