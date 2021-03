Saturday, 27 March 2021, 09:22 HKT/SGT Share: 朝雲集團二零二零年收入勁升23% 寵物護理領跑行業

香港, 2021年3月27日 - (亞太商訊) - 朝雲集團有限公司(下稱「朝雲集團」或「公司」;股份代號:6601)欣然宣佈公司截至2020年12月31日止的全年業績。朝雲集團克服疫情影響,緊抓多品牌、多品類發展戰略,年度業績錄得收入約人民幣1,702百萬元,同比增長23.0%;毛利約人民幣743百萬元,同比增長23.8%;淨利潤約人民幣233百萬元,同比增長26.3%;自上市後,朝雲集團每股盈利22.49分人民幣,董事會已建議就截至2020年12月31日止年度派付末期股息每股普通股人民幣0.044元(相等於每股普通股0.0524港元)。



2020年,公司佔據行業內黃金發展風口,在家居護理、寵物護理及個人護理三大品類市場爆發力充足。其中家居護理產品收入同比上升51.7%,個人護理產品收入同比上升20.0%,寵物護理產品收入較去年增長逾十倍。公司在2019年前瞻性進軍寵物護理市場,成功將其打造為公司新的業績增長新高點。其中,寵物品牌「倔強的尾巴」從線上渠道切入,上市4個月即成為天貓寵物香水類目第一品牌,並入選天貓小黑盒認證年度優質新品榜單。在寵物市場首戰告捷後,公司不斷深化及擴大相關研發及商業佈局,並於2021年全面進軍規模超千億的中國寵物市場。朝雲集團自2018年開始組建電商團隊發展線上業務,2020年收入同比增長92.8%,線下渠道持續穩健增長,2020年收入同比增長14.4%。



朝雲集團勢如破竹的成長勢頭亦在股票二級市場得以顯現。公司自上市以來,僅11個交易日內股票價格即喜漲14%,基於朝雲集團穩健出色的財務管理及盈利能力,公司董事會亦建議派發股息每股股份0.044元人民幣,回饋各投資者對公司發展的支持與看好。近期公司更是得到上市保薦人摩根士丹利增持356萬股,每股作價約8.08港元,涉資約28.76百萬港元,充分顯示出資本市場對於朝雲集團強勁實力與未來發展的信任。



首次業績報告增長迅猛、多品牌多品類前瞻佈局、投資市場青睞看好,以上都值得令人期待。朝雲集團未來不僅能穩坐「寵物第一股」,股價表現也將繼續有不俗驚喜表現。



關於朝雲集團有限公司

朝雲集團有限公司是中國領先的一站式多品類家居護理、個人護理及寵物護理平台,開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品。公司股份已於2021年3月10日在香港聯交所上市,正式登陸國際資本市場。基於多品牌多品類的發展戰略,公司在殺蟲驅蚊市場連續五年份額第一,在家居清潔及空氣護理市場份額第二,且在個人護理和寵物護理的多個細分品類建立領導地位。朝雲集團自2019年快速切入寵物市場,其中寵物品牌「倔強的尾巴」上市4個月成為天貓寵物香水除味類目第一品牌,並入選天貓小黑盒認證年度優質新品榜單。朝雲集團致力於為中國家庭創造美好生活,持續通過產品升級迭代為消費者提供高效、便捷、安全的產品。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network