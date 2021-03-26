中國動力業務版圖擴至日本

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|將在東京開設銷售中心
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香港, 2021年3月26日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「中國動力」或「集團」）宣佈，該公司通過旗下子公司Japan Dynamics Co., Ltd.（「Japan Dynamics」），與EX JOINTS Co., Ltd.（「EX JOINTS」）簽署諒解備忘錄，共同開展日本電動車業務。
根據該諒解備忘錄，Japan Dynamics將與EX JOINTS在日本東京都町田市建立電動車推廣業務聯盟。合作包括在町田市開設銷售中心及展示廳、維修設施和充電設備及汽車組裝廠，並在羽田市開設銷售中心。
中國動力主席張韌先生表示：「集團在全球電動車市場不斷拓展，我們期待與EX JOINTS的成功合作。憑藉我們在新能源汽車方面的技術優勢以及EX JOINTS對當地市場的瞭解，我們對開拓日本市場抱有信心。此次合作將使我們能夠分享彼此的專業知識與技術，一起在不斷發展的新能源汽車行業中探索新機遇。」
日本旨在「通過碳中和實現綠色增長」政策，在2050年前實現 「碳中和」，這將包括禁止銷售純汽油車。隨著傳統化石燃料汽車逐步淘汰，預計日本對電動車和充電設備的需求殷切。
關於中國動力（控股）有限公司（股份代號：476）
中國動力（控股）有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商，在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶有2個生產基地，並著力開拓中國大陸、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。
關於EX JOINTS Co., Ltd.
EX JOINTS Co., Ltd.是經驗豐富的電動車和充電設備解決方案供應商，在日本東京都町田市設有電動車維修及組裝基地和銷售公司，擁有廣泛的汽車行業網絡及專業知識。EX JOINTS現與巴林政府合作，規劃在當地建立電動車生產組裝基地，共同推進巴林電動車行業的發展。
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