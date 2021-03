中國動力業務版圖擴至日本

香港, 2021年3月26日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「中國動力」或「集團」)宣佈,該公司通過旗下子公司Japan Dynamics Co., Ltd.(「Japan Dynamics」),與EX JOINTS Co., Ltd.(「EX JOINTS」)簽署諒解備忘錄,共同開展日本電動車業務。



根據該諒解備忘錄,Japan Dynamics將與EX JOINTS在日本東京都町田市建立電動車推廣業務聯盟。合作包括在町田市開設銷售中心及展示廳、維修設施和充電設備及汽車組裝廠,並在羽田市開設銷售中心。



中國動力主席張韌先生表示:「集團在全球電動車市場不斷拓展,我們期待與EX JOINTS的成功合作。憑藉我們在新能源汽車方面的技術優勢以及EX JOINTS對當地市場的瞭解,我們對開拓日本市場抱有信心。此次合作將使我們能夠分享彼此的專業知識與技術,一起在不斷發展的新能源汽車行業中探索新機遇。」



日本旨在「通過碳中和實現綠色增長」政策,在2050年前實現 「碳中和」,這將包括禁止銷售純汽油車。隨著傳統化石燃料汽車逐步淘汰,預計日本對電動車和充電設備的需求殷切。



關於中國動力(控股)有限公司(股份代號:476)

中國動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶有2個生產基地,並著力開拓中國大陸、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。



關於EX JOINTS Co., Ltd.

EX JOINTS Co., Ltd.是經驗豐富的電動車和充電設備解決方案供應商,在日本東京都町田市設有電動車維修及組裝基地和銷售公司,擁有廣泛的汽車行業網絡及專業知識。EX JOINTS現與巴林政府合作,規劃在當地建立電動車生產組裝基地,共同推進巴林電動車行業的發展。



