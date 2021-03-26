Friday, 26 March 2021, 17:11 HKT/SGT Share: 辰林教育2020年全年業績 新入學學生錄得大幅增長47.7%

香港, 2021年3月26日 - (亞太商訊) - 中國江西省領先的民辦高等教育服務供應商——辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」，股份代號：1593)，欣然公佈截至2020年12月31日止年度（「報告期」）的全年業績。



業務亮點︰

-- 2020/2021學年，新入學學生總數為7,127人，較2019/2020年學年增加47.7%。

-- 2020/2021學年，院校合共招收了21,990人，包括8,029名本 科生、8,735名專科專業學生及5,226名職業院校學生。2020年12月31日止年度，學費約為人民幣236.6百萬元，較2019年增加約29.1%

-- 本科專業及專科專業的平均學費較2019/2020年學年分別增加6.8%及13.2%。

-- 集團的整體收益約為人民幣288.0百萬元，較2019年增加約14.7%。

-- 收購江西文理技師學院，進一步擴大公司的學校網路及覆蓋範圍



報告期內，辰林教育旗下江西應用科技學院（「大學」）營運維持穩定發展，於2020年12月31日其大學提供31個本科專業及37個專科專業；技師學院提供16個職業教育課程。在2020/2021學年共招收21,990名學生，包括8,029名本科生、8,735 名專科專業學生及5,226名職業院校學生。新入學學生數達7,127，同比增加47.7%。董事會建議派付截至2020年12月31日止年度之末期股 息每股人民幣0.0187元（相當於約0.0223港 元）。



得益於中國民辦高等教育行業近年高速增長，市場對實務技術人才的需求增加，公司業績保持良好增長態勢，報告期內，公司收益為人民幣288.0百萬元，較2019年同比增長14.7%；毛利同比增長約9.6%至為人民幣187.6百萬元，毛利率達65.1%。



抵禦COVID-19的影響, 繼續加強及豐富我們的教育相關服



COVID-19在2020年初爆發後，集團已採取一系列必要的健康預防措施減輕 COVID-19爆發造成的潛在影響，並應政府機關要求，於2020年春季學期延期，按教育部規定，集團於截至2020年12月31日止年度向學生退還住宿費約人民幣5.7百萬元，集團仍錄得住宿費較2019年度增加約13.3%。同時，由於師生無法回校，集團的減少如物業管理相關開支及教育相關開支。因此，COVID-19爆發對本集團截至2020年12月31日止年度年度的毛利及毛利率並無重大不利影響。



集團計劃繼續加強及豐富我們的教育相關服務。集團相信，我們提供的豐富的教育服務組合有助於提高我們的品牌知名度及擴大收益基礎。我們計劃探索與其他高等學校合作的機會，為實習管理服務提供更多合資格的學生。我們亦擬於江西省及中國其他地區積極尋求更多合適的高等學 校及與其合作。另外，藉著我們於民辦高等教育行業的聲譽，我們計劃向 位於中國發達地區的更多企業尋求合作機會，據此進一步發展我們的實習管理服務。



江西應用科技學院 校企融合向產業學院邁進



公司完成收購江西文理技師學院，進一步擴大公司的學校網絡及覆蓋範圍，增加學生總數，提高盈利能力，亦將與江西應用科技學院形成強大的協同效應。江西文理技師學院為專門在中國江西省提供職業教育服務，公司業務主要分成兩大部分，包括高等教育服務（其中包括學費和住宿費）和教育相關服務（其中主要包括實習管理服務，以及各種導修及課程管理服務）。截至2020年9月30日，學院提供了36個本科專業和36專科專業，包括今年獲教育部下發《教育部關於公佈2019年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》准許設立的健康服務與管理專業。江西應用科技學院積極推進校企合作，於2020年與阿裡巴巴（中國）網絡技術有限公司（「阿裡巴巴網絡技術」）簽訂合作協議（「合作協議」）以成立阿裡巴巴數字貿易學院（「學院」），培養數字貿易產業人才。未來，辰林教育將持續推動學校科研創新，致力培養人才。



辰林教育執行董事兼主席黃玉林先生表示︰「中國民辦高等教育行業近年高速增長，主要由於民辦高等教育需求增加、市場對實務技術人才的需求增加、教育日趨多元化 及教育質量提高和政府扶持。我們認為中國民辦高等教育行業於 2021年將保持穩健的增長態勢，潛力和機會巨大。



展望2021年，我們將繼續改良院校設施、提升品牌知名度和聲譽及擴大業務和院校網絡；繼續優化我們的專業及課程設置，藉此提高學生的競爭力；繼續加強及豐富我 們的教育相 關服務；繼續吸納、培訓及留任有才幹的教師及其他專業人士。我們將繼續發掘市場機會，為股東帶來更高回報。」





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