成都高速公佈 2020年全年業績



香港, 2021年3月26日 - (亞太商訊) - 四川省領頭高速公路運營商 ─ 成都高速公路股份有限公司（「成都高速」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，香港聯交所股份代號：1785）今天公佈截至2020年12月31日止年度（「報告期內」）之全年業績。



報告期內，新冠疫情的出現和蔓延對國際和國內經濟都帶來了嚴重衝擊。集團的全年經營業績雖較去年同期有所下降，但整體走勢與宏觀經濟形勢相符，發展態勢仍總體向好。集團實現收入人民幣2,014,344千元，同比下降12.5%。實現歸屬於本公司擁有人應佔年內全面收益總額人民幣344,509千元，同比下降29.0%。基本每股收益約人民幣0.208元。董事會建議派發2020年度末期現金股息每股人民幣0.121元（含稅），合共分配人民幣200,388,342元，致力為股東提供穩定的回報。



集團高速公路板塊主要受新冠疫情和交通運輸部頒布的全國收費公路於2020年2月17日零時至2020年5月6日零時期間免收通行費的政策影響，經營業績較去年同期有所下降，上半年通行費收入較去年同期大幅下滑，下半年隨著新冠疫情逐步受控恢復正常收費，通行費收入較快恢復至去年同期水平且略有增長。高速公路板塊實現實現通行費收入人民幣1,010,206千元，同比下降19.6%，佔全年總收入的50.2%。其中，成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路、邛名高速公路、成都機場高速公路加權日均車流量附註1 依次達到40,051輛次、61,085輛次、57,048輛次、12,591輛次及43,510輛次。通行費收入依次為人民幣225,402千元、人民幣217,360千元、人民幣333,490千元、人民幣122,205千元及 人民幣111,749千元。



能源產業板塊業務於2020年8月12日通過股權收購方式併入集團。報告期內，新冠疫情造成了成品油消費需求的萎縮，國內成品油價格保持低位運行。在疫情價格因素疊加的背景下，能源產業板塊經營業績較上年有所下降，全年走勢與高速公路板塊類似，呈先降後升態勢。能源板塊收入人民幣898,522千 元，佔全年總收入的44.6%，同比下降14.1%。



業務拓展多點並行，核心競爭力不斷增強

報告期內，公司著眼主業延伸業務，按照主動培育「高速+」產業的戰略規劃，更加積極尋找新的可靠收入增長來源，降低單一業務經營風險。公司於2020年3月4日與郫都區政府簽訂《項目投資協議書》，在郫都區政府承諾提供項目基礎設施配套並給予產業人才計劃及其他獎勵的優惠政策的條件下，在郫都區境內安德收費站附近（成灌高速公路K22附近）投資建設高速公路B類服務區。本公司設立振興公司作為項目公司，負責安德服務區的投資建設，截至公告日期，該項目的第一期建設工作已啟動。



另外，公司在報告期內新增能源產業業務板塊，通過成都能源發展公司開展成品油零售業務，並通過其合營公司及聯營公司開展天然氣零售業務。另外於 2020年12月8日分別在成都天府國際機場高速公路運營業務招標項目和成都經濟區環線高速公路蒲江至都江堰段運營業務招標項目中，獲得運營管理費用總價共計每年約人民幣76,347千元、為期2年的運營管理約。通過上述舉措，本公司資產規模及收入來源得到進一步擴大，並為後續發展增加了業務儲備，核心競爭力得到增強。



運營管理持續優化，降本增效全面落實

報告期內，集團踐行集約化、扁平化和專業化的高速公路業務管理導向，於2020年4月29日成立由本公司持有100%股權的運管公司。該公司承接了集團擁有的成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路、邛名高速公路以及成都機場高速公路的收費、養護、資產經營開發等業務，促進了集團高速公路運營管理工作效率提高，降低了相應管理成本。除此之外，本集團持續鞏固高速公路管理服務水平，獲得業內表彰和榮譽。集團擁有的所有高速公路均順利通過交通運 輸部開展的「十 三 五」全國幹線公路養護管理評價檢查，並獲得四川省交通運輸廳高速公路管理局通報表揚。



成都高速公路股份有限公司董事長肖軍表示：「展望未來，隨著國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要（「十四五」）將自2021年起執行實施，其中包括成渝地區雙城經濟圈建設戰略、成渝地區交通一體化建設戰略、四川省「一幹多支、五區協同」發展戰略等區域重大發展戰略。集團所在的四川省成都市處於該等發展戰略的核心位置，集團預期該等發展戰略的縱深實施將有利於集團拓展經營業務，鞏固經營業績。



高速公路板塊方面，集團將借助運管公司這一管理平台，繼續推行所屬高速公路集約化、扁平化和專業化運營管理，實現降本增效，增強主業經營能力。能源產業板塊方面，集團將在穩步利用存量項目資源，提升現有成品油零售服 務水平同時，積極介入成都「東進」區域，努力培育新的加油加氣站點。集團將忠實踐行上市承諾，努力把本公司建設成為業績優良的優質上市企業， 為股東創造更大價值。」



有關成都高速公路股份有限公司

成都高速公路股份有限公司(以下簡稱「公司」)主要從事高速公路的運營、管理及發展，同時從事成品油零售業務。目前，公司運營及投資的高速公路包括：成灌高速、成溫邛高速、成彭高速、成都機場高速、邛名高速公路及城北出口高速六條高速公路，總里程202.37公里。運營及投資的高速公路均位於成都周邊的戰略位置，沿途連接經濟、文化及旅遊資源豐富的地區，是成都周邊高速路網不可或缺的重要組成部分。能源業務於2020年8月12日併入公司，加油、加氣站點均位於四川省成都市範圍內。如欲獲得更多成都高速資料，請瀏覽公司網站 ：https://www.chengdugs.com/ 。







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