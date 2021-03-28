Friday, 26 March 2021, 12:44 HKT/SGT Share: 賦能金融數字化轉型的SaaS引領者--百融雲創

香港, 2021年3月26日 - (亞太商訊) - 近期港股市場波動較大，投資者或更加重視上市公司所在賽道的未來空間及其本身的基礎實力。新股方面，預計本月31日上市的百融雲創（股份代號：6608.HK）質地優良，值得關注。



百融雲創是中國領先的獨立AI技術平台，旨在賦予金融服務供應商智能而全面的數據分析能力，助力數字化轉型。根據弗若斯特沙利文，按2019年已計入精準營銷服務的收入計，百融雲創是中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商。



賦能數字化轉型 步入黃金快車道



隨著金融基礎設施逐步完善，數字化時代下愈發成熟的AI技術於金融領域的應用持續深化，金融服務業大數據分析服務市場迎來了快速發展。根據弗若斯特沙利文的報告，該市場的收入總額預計將由2019年的人民幣1,093億元快速增長至2024年的人民幣2,524億元，複合年增長率為18.2%，市場空間廣闊。



目前，百融雲創已是這一黃金賽道內的領導者，按中國獨立金融大數據分析服務市場的收入計，百融雲創於2019年的市場份額約8.7%，並於2020年增長至9.0%。



百融雲創通過建立雲原生技術平台，提供多種模塊化產品，為客戶提供定制化的端到端解決方案，滿足客戶瞬息萬變的需求，助力客戶實現數字化轉型。百融雲創研發的SaaS服務平台，可針對不同場景進行方案設計，提供全週期產品及服務。



根據招股書，百融雲創在中國累計為逾4,200名金融服務供應商客戶提供服務，包括絕大部分中國國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分中國消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。數量眾多的客戶及良好的客戶結構為百融雲創鞏固行業領先地位、實現未來高速增長打下了良好的基礎。



得益於本身的強大實力，百融雲創於2017年、2018年及2019年分別實現收入人民幣3.54億元、8.58億元以及12.62億元，在三年時間內的收入翻超3倍以上。隨著新冠疫情得到控制，經濟環境逐步復甦，百融雲創於2020年第四季度迎來業績的強勢回升，單季度實現收入人民幣3.70億元，同比增長約8.82%。



2017-2020年，公司淨虧損分別為3.5億元、1.8億元、0.94億元及1.09億元。扣除優先股公允價值變動等影響，2017-2020年公司調整後虧損分別為8320萬元、160萬元、盈利1310萬元及盈利8000萬元左右。即使受到疫情影響，公司的營業利潤已從2019年的虧損1127萬元轉為2020年盈利3261萬元，盈利前景相當可期。儘管疫情給經濟帶來了前所未有的衝擊，百融雲創依舊展現出強大的韌性，證明其已經進入了業績增長的快車道。



牽手權威投資機構 廣受投資者青睞



申請赴港上市前，百融雲創已自前投資者取得了多系列股權融資來支持其業務運營及擴展，包括IDG、紅杉資本、高瓴、中金公司及國新基金在内的國際權威投資機構紛紛對其青睞有加。其中，曾相中資本市場衆多牛股的高瓴持股達12.39%。



此次上市，百融雲創共引入三名實力強勁的基石投資者，分別為：中國結構調整基金、Cederberg及Franchise Fund LP。其中，中國結構調整基金擬認購5800萬美元，是受國務院國資委委託，由央企中國誠通牽頭成立的中國最大規模的私募股權投資基金，規模達到3500億元，服務於國有企業佈局優化、結構調整及高質量發展。



百融雲創頻頻獲得行業中卓越投資者的認可，與其領先的行業地位及本身硬核的實力不無關係。過硬的技術能力與豐富的行業經驗決定了百融雲創能在競爭激烈的黃金賽道中脫穎而出，並隨著行業的發展、變革及集中度的不斷提升，百融雲創將進一步打開業績「天窗」，為投資者創造出更大的價值。







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