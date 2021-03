Friday, 26 March 2021, 12:31 HKT/SGT Share: 萬咖壹聯(1762.HK)與安卓手機廠商小米緊密合作 共拓發展機遇

香港, 2021年3月26日 - (亞太商訊) - 3月25日,MIMO OPENDAY 2021·小米營銷游戲行業沙龍在廣州康萊德酒店舉行。本次活動由小米公司與萬咖壹聯(1762.HK)旗下子公司玩咖歡聚共同舉辦,旨在協同各方探索游戲營銷新機遇,解鎖技術賦能下的生態新未來,助力游戲生態高效增長,小米集團相關業務負責人及玩咖歡聚相關業務負責人共同出席了本次會議,並發表了主旨演講。



據玩咖歡聚營銷業務負責人介紹,2021年玩咖歡聚成爲了小米營銷游戲行業的核心服務商,服務小米客戶短短44天取得了優异的成績,在媒體指導和媒體互動下,玩咖歡聚投放的客戶實現了首日ROI近10%的提升,整體消耗近2倍的增長,頭部客戶消耗近3倍的提升。在過去五年玩咖歡聚一直專注於游戲領域,持續地深耕游戲領域,幫助游戲客戶在安卓智能手機側進行流量的擴展。目前玩咖是市面上最大的安卓手機渠道游戲行業的商業合作夥伴。玩咖累計服務超過1300家客戶,投放的産品數超過5000款,累計投放的金額超過40億。玩咖歡聚擁有廣泛的游戲行業客戶服務經驗,專業化的服務及運營能力,及DAPG人工智能商業化服務平台,積累了大量的數據,能够高效滿足廣告主的需求,精准定位用戶。



據了解,小米手機出貨量較高,平台覆蓋了6000萬游戲活躍用戶,且流量增長迅速,用戶粘性較高,游戲業務未來增長空間巨大。資料顯示,小米手機2020年全年在全球的出貨量接近1.5億台,在四季度保持32%的高速增長率,增長速度超過了包括蘋果在內所有的智能手機廠商,手機業務依然是小米最重要的核心業務,基於手機業務實現了廣泛的用戶積累。在整個互聯網發展的過程中,游戲始終保持著高速的增長,且用戶需求日益的旺盛,爲滿足用戶的需求,小米集團一直非常重視游戲業務的發展。



業內人士分析基於龐大的硬件基礎及用戶群體,以及小米手機在游戲業務方面的提升,隨著雙方合作的加深,未來玩咖歡聚的母公司萬咖壹聯(1762.HK)的市場份額有望持續的增長。



值得注意的是,爲迎合整個視頻化的趨勢,無論是硬件手機廠商端還是服務商端,都加大了對視頻化能力的提升。小米爲迎合整個視頻化的趨勢,在內容生産環節,會全方位的保障客戶投放視頻的訴求,提供視頻化的製作能力,幫助客戶减少視頻製作的門檻。而玩咖歡聚已經將DAPG平台進行了技術能力的提升,且搭建了視頻業務團隊,目前在北京、廣州、蘇州搭建了超過30人的創意團隊,每個月視頻原創産出量超過1000條,圖片超過1萬張,不斷的賦能媒體和客戶。



除了在幫助開發者流量變現,滿足用戶精准需求的合作之外,據行業人士預測,玩咖歡聚的母公司萬咖壹聯作爲平台服務商與手機廠商關係緊密,未來將會更多切入到手機+AIOT的建設中,據了解手機+AIOT,已經成爲小米集團發展的重要戰略,除手機業務表現喜人外,小米電視的出貨量已經累計超越了5000萬台,覆蓋了超過5000萬個家庭的場景,成爲了一個龐大的新的流量入口,也就是一個大屏的家庭場景入口。未來在家庭類場景游戲及大屏游戲等方面都有無限的探索發展空間。目前小米聯網的智能硬件設備已經達到了3.25億台,在萬物互聯到來的今天,互聯互通已經成爲一種發展的趨勢,更多的應用場景和數據及用戶,也將會給與手機廠商關係緊密的萬咖壹聯帶來更多的發展機會。







話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network