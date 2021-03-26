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來源 Huijing Holdings Company Limited 滙景控股2020年合約銷售額按年增長逾75.5% 以「一主一核兩翼」戰略領航「城市價值升級」

香港, 2021年3月25日 - (亞太商訊) - 立足大灣區的中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股有限公司（「滙景控股」或「集團」﹔股份代號﹕9968）今天公佈截至2020年12月31日止的全年業績（「2020財年」或「年內」）。



合約銷售再創新高 保持業績穩步提升



截至2020年12月31日止年度，集團憑藉在大灣區的戰略性佈局、優質的物業組合及專業的服務，業績得以在逆境之下實現有質量增長，錄得合約銷售約人民幣77.1億元，同比增長約75.5%。淨利潤錄得同比增長19.4%；淨利潤率為14.4%。每股基本盈利為人民幣0.10元。董事會建議派發全年股息每股4.95港仙。



立足於大灣區 物業銷售發展持續



集團繼續秉承「立足大灣區，深耕東莞，佈局華南、華中及華東地區」的使命，積極拓展業務。年內，集團收入同比增長42.9%至約人民幣51.5億元，已交付建築面積較上年增長78.7%，主要交付項目包括東莞濱海城、河源九里灣花園、御海藍岸。



積極補充土地儲備 持續推進城市更新項目



於2020年，集團新增的土地儲備總建築面積達約121.9萬平方米，分佈於7個項目。年內，集團除了在大灣區、長三角城市群及長江中游城市群房地產市場開發及經營具有戰略性區位優勢的物業項目外，亦把項目擴展至中國西部及北部地區，包括四川省西昌市及河北省霸州市。



城市更新項目方面，集團迄今已成功取得7個東莞市城市更新項目的前期服務商（土地面積約156萬平方米）。回顧年內，樟木頭寶山片區項目、虎門新灣片區項目、沙田稔洲片區項目即將推出市場；共12個城市更新項目正在推進前期服務商的資格獲取工作或推進變更土地用途（涉及更新單元用地面積約213萬平方米）。集團會繼續把握城市發展機遇，收購具有戰略性區位優勢的土地，並深化城市更新項目佈局，致力成為大灣區城市更新領域中領先的發展商。



財務穩健 資金流動性持續改善



集團的財務穩健，淨負債率為18.0%。未來，集團將通過經營活動所得現金、銀行融資以及上市的所得款項淨額來進一步改善資本債務結構，降低融資成本。集團亦將持續加強現金流管理，加快回款，提高資金周轉率。



未來策略﹕緊抓機遇，立足灣區，產城融合，產品提質



滙景控股行政總裁及執行董事倫照明先生表示﹕「2021年作為『十四五』規劃的開局之年，在全新的經濟和政策下，集團將採取更加積極的銷售策略，及時調整營銷計劃，利用自身優勢及雄厚資源，增加營銷投入，在不斷變化的市場中主動尋找突破點。展望未來，集團將堅持『以住宅開發為主營業務，以城市更新為核心、文旅康養和科創產業為雙翼』的『一主一核兩翼』業務格局，構建『產城人』融合的高品質發展之路，不斷推動產業經濟升級、城市發展升級、品質生活升級，為城市創造更多價值。憑藉穩定的業務增長、充足的土地儲蓄、穩健的發展策略及積極的銷售運營，集團有信心可提升銷售額及綜合競爭力，為股東帶來持續的回報。」







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