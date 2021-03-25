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來源 DaFa Properties Group Limited 大发地产宣佈2020年全年業績 提速增效勢頭良好 合同銷售額大幅增長約44.3%

香港, 2021年3月25日 - (亞太商訊) - 大发地产集团有限公司（「大发地产」或「本公司」，連同其子公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」；股份代號：6111.HK）欣然宣佈本集團截至2020年12月31日止（「報告年內」）年度的經審核綜合業績。



大发地产2020年全年業績摘要

（截至2020年12月31日止年度）

-- 合同銷售額為約人民幣303.20億元，同比大幅增長約44.3%；

-- 合同銷售面積為2,045,067平方米，同比增長約31.8%；

-- 收益為約人民幣91.88億元，同比增長約24.2%；

-- 年内利潤為約人民幣7.15億元，同比增長約19.1%；

-- 總資產為約人民幣350.70億元，同比增長約26.6%；

-- 淨負債率為約61.2%；

-- 總現金短債比為約1.4倍；

-- 扣除預收款項後的資產負債比率為約68.6%；

-- 宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.048元，計入已派付的中期股息每股人民幣0.034元後，2020年度全年股息總額為每股人民幣0.082元。



報告年内，大发地产保持可持續增長，在合同銷售、土地儲備、資金、財務結構等多方面均表現優異，展現出企業提速增效的良好發展勢頭。面對疫情，本集團於多渠道推動數字化創新營銷，帶動銷售取得優秀表現，逆勢實現營利雙增。大发地产合同銷售額主要來自公司一直深耕的長三角市場，報告年內，本集團錄得累計合同銷售金額約人民幣303.20億元，較去年同期大幅增長約44.3%；合同銷售面積較去年同期上升約31.8%至2,045,067平方米，合同平均售價為約人民幣14,826元/平方米，較去年同期增長約9.4%；其中，長三角合同銷售額佔比高達88%，合同銷售面積佔比約81%。



「三道紅線」指標「零踩線」 財務結構越趨穩健

大发地产銷售業績穩健增長，進一步帶來盈利能力的提升。報告年內，大发地产收益為約人民幣91.88億元，同比增長約24.2%；毛利為約人民幣19.18億元，同比增長約13.0%；年內利潤為約人民幣7.15億元，同比增長約19.1%。集團資產規模進一步提升，總資產同比增長約26.6%至約人民幣350.70億元。報告年內，本集團現金及銀行結餘總額（包括受限制現金及已質押存款）為約人民幣72.76億元，同比增長約55.0%，保持充裕流動性。



在業績維持穩健增長的同時，大发地产密切監控各項財務指標，財務穩健性持續提高。報告年內，本集團的淨負債率進一步下降至約61.2%；扣除預收款項後的資產負債比率為約68.6%；總現金短債比維持在1.4倍，全部滿足「三道紅線」政策綠檔的要求。



深耕長三角 落戶成渝都市圈

報告年內，大发地产新增溫州、寧波、南京、無錫、蘇州、揚州、蕪湖、常州及南通等優質地塊。在深耕長三角地區核心區域的同時，輻射到成渝都市圈，落戶成都、重慶及綿陽等西部城市，共計新增土地22塊，新增土地儲備總建築面積共2,785,906平方米，並戰略性地持續關注其他具高發展潛力的重點城市，以合理且具有吸引力的土地成本積極深耕佈局，保障本集團土地儲備的可持續發展。目前公司共有83個在建及已竣工項目，其中69個位於長三角地區，新增土儲總建築面積在長三角區域的佔比達74%。



財務健康 備受資本市場肯定

大发地产一直嚴控各項財務指標，並持續優化財務穩健性。報告年內，大发地产積極拓寬多元化融資渠道，同時與多家銀行及金融機構保持良好關係，為長期發展開拓充沛穩定的資金來源。健康的財務水平和資金水準讓大发地产獲得了國內外機構的認可，報告年內，公司獲穆迪重申國際信用主體評級B2，展望維持穩定。此外，大发地产於報告年內獲得多家大行及機構發表正面報告，推薦公司股票及美元債券，包括招銀國際、巴克萊、法巴、美銀、中信里昂等。



另一方面，本集團一直非常重視品牌建設，大发地产於報告年內先後榮獲「穩健經營企業獎」、「2020中國上市房企百强」、「2020中國上市房企風險控制能力十强」、「2020金港股榜單最佳中小市值公司」、「2020上市公司卓越大獎」、「2020中國房地產上市公司綜合實力70強」等多個獎項。



大发地产董事會主席葛一暘先生表示：「展望2021年，疲軟的全球經濟和外部環境對中國經濟增長所帶來的挑戰和不確定性仍然存在。房地產市場方面，行業變革以及加速探尋地產行業新機會勢在必行。面對新的發展趨勢，大发地产將持續提速增效，繼續以國家政策為導向，在產品、營銷和投資端持續發力，積極部署。堅守長三角核心區域、成渝都市圈及國家其他黃金城市群的全面深耕戰略，通過投融運銷一體化的建設，進一步在深耕城市提升周轉速率。同時，堅持提升經營利潤的戰略，更加關注經營效益、管理效率、人均效能等，以保證企業穩健均衡的發展。大发地产將堅持以穩健均衡為核心，保持綜合競爭力，蓄力未來，持續為股東提供滿意回報。」



關於大发地产集团有限公司

成立於1996年，大发地产總部位於上海，為深耕長三角地區的房地產開發商，專注於住宅物業開發及銷售。集團多年來積極踐行「為生活而創造」的品牌定位，秉承「誠信創新、追求卓越」的經營理念，通過開發打造精品樓盤項目，旨在為客戶提供優質物業及創造特定生活場景。於2020年12月31日，集團連同其合營企業及聯營公司共有83個在建及已竣工項目，其中69個位於長三角地區。作為「悦居生活服務商」，大发地产憑藉25年來豐富的行業經驗、卓越的產品品質及產品組合，已建立品牌美譽，未來將繼續以建設都市美好生活，提高人居品質為目標，致力引領城市居民生活品質。



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大发地产集团有限公司投資者關係部

Alice WANG

電話：（852）3976 8600

電郵：ir@dafaland.com



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