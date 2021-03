建銀及招銀持續給予弘陽服務「跑贏大市」及「買入」評級

香港, 2021年3月25日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司(「弘陽服務」或「集團」,股份代號1971)獲建銀國際及招銀國際分別發表「跑贏大市」及「買入」的研究報告,兩間知名投行均認為集團2020年業績超預期,目標價為9.2港元及9.37港元。



建銀國際認為弘陽服務業務多元化,並預計弘陽服務將繼續擴展來自第三方的管理面積,預計到2021年及2022年,集團來自第三方及弘陽地產(股份代號1996)的管理建築面積佔比,將分別佔集團的60%:40%及70%:30%。在社區增值服務方面,弘陽服務計劃加強全方位服務,包括公共區增值服務、社區便民、房產中介、美化家居及資產管理服務。就資訊科技系統而言,集團將繼續升級其管理系統以降低營運成本及提高營運效率。建銀國際認為弘陽服務估值吸引,現時股價是最被低估的物業管理公司之一,因此給予維持跑贏大市的評級,將目標價從8.80港元上調至9.2港元。



招銀國際認為優質併購有助弘陽服務推動規模擴張,預計未來三年集團的收入及淨利潤複合年增長率均為50%,目標是到2023年將在管面積的60%來自第三方(包括併購); 社區增值服務應維持高增長。此外,集團自上市以來的併購項目均已錄得盈利,如武漢匯得行的淨利潤率高達24%;滁州宇潤亦有12%,對比集團現時的12%,有助提升集團的利潤率。其集團計劃將併購重點放在長三角地區,因為一般管理費用較高,對利潤率攤薄的機會較少。招銀國際認為弘陽服務估值吸引。維持買入評級,目標價9.37港元。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003 年在南京成立,是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商,以實現「讓生活更有溫度」為願景,一直奉行「以誠待客,卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位,並在全國範圍內得到認可。自2017 年以來,集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一,並於2020 年物業服務百強企業中排名第25 位,另於同年12 月獲富時羅素納入富時全球微型股指數。









