來源 Zhaojin Mining 招金礦業年度業績大幅飆升181.77%, 凈利達到12.35億 每股盈利0.32元,大幅增長113.33%

香港, 2021年3月25日 - (亞太商訊) - 招金礦業股份有限公司公佈截至2020年12月31日止年度之全年業績。 公司業績全面向好,核心指標同比大增實現翻倍,每股派發現金紅利人民幣0.05元(稅前)。



戰疫情、抓機遇、提業績,生產經營全面向好

2020年,面對複雜的市場環境,公司以「大戰、大考、機遇」為統領,眾志成城,攻堅克難,實現疫情防控、復工複產各項工作有效推進,多項指標實現超高增幅。 全年完成營業收入76.48億元,同比增長20.83%;利潤總額13.37億元,同比大增124.52%;歸母凈利潤10.52億元,同比大增119.53%。 在中國黃金產量持續下滑的情況下,公司黃金產量逆勢增長,全公司累計完成黃金總產量35,615.93千克(約1,145,077.92盎司),同比增長8.93%,其中自產金16,467.48千克(約529,441.37盎司),同比增長5.61%。



抓重點、解難題、促落實,實現高品質發展提檔升級

2020年,公司聚焦雙重點、破解重難點,持續攻堅克難。 以瑞海礦業、草溝頭礦區等重點項目建設為龍頭驅動,全年累計完成基建技改投資人民幣7.89億元。 豐寧金龍、招金白雲選廠擴能改造和工藝優化順利完成,實現達產達標;夏甸金礦提升運輸系統優化改造提前完成。 H股全流通順利推進,實現了「首家申報、率先獲批、年內上市」,為公司價值創造和價值實現提供有力保障。 在科技創新領域,全年實施技術創新專案53項,完成投資人民幣0.54億元,申請專利109項、授權專利91項。 蠶庄金礦細尾砂充填經驗推廣應用,開闢了無尾礦山建設新通道;大尹格庄金礦智慧礦山建設順利通過驗收。



抓管理、強運營、促長遠,築牢可持續發展根基

2020年,公司穩步推進條線管理提升、運營升級。 安全環保整體平穩,分區管理進一步鞏固深化,安全生產專項整治三年行動全面啟動。 全公司共投入安全資金人民幣1.45億元,不斷提升智慧礦山建設水準,通過機械化、自動化應用及「四新」技術投入,進一步實現了企業的本質安全管理。 全年共投入環保資金人民幣0.68億元,持續開展「環境優美」競賽活動,促進綠水青山工程建設。 全年新增綠化面積44公頃,新增2家國家級綠色礦山,綠色礦山(工廠)總數達到18家,繼續保持行業領先。



2021年,隨著後疫情時代世界經濟復甦帶來的通脹預期、全球動蕩增多引發的避險需求以及美元的持續走弱,黃金、銅等有色金屬有望迎來新的機遇。 2021年,作為「十四五」規劃的開局之年,公司將把握新發展階段,貫徹新發展理念,以品質效益為中心,以改革創新為動力,進一步抓改革、強管理、補短板、惠民生、防風險、保穩定,推動各項工作提檔升級、迭代進化,開創高品質全面發展新局面。







