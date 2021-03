Wednesday, 24 March 2021, 12:04 HKT/SGT Share:

來源 Maps.me Maps.me 將向數百萬使用者推出未來的金融服務

瑞士楚格, 2021年3月24日 - (亞太商訊) - Maps.me 今天宣佈,它將在其導航服務中增加下一代金融功能,旨在通過為他們提供更輕鬆的支付,轉帳,賺取被動收入和投資的方式來豐富世界各地億萬人民的生活。 從在低利率世界中產生具吸引力的投資回報,到以35種貨幣即時付款,Maps.me 2.0將便捷的金融服務與世界上最受歡迎的離線地圖繪製平臺相集成。



"我們很高興能建立一個整體的旅行和金融平臺,它將成為我們高度敬業的使用者社區在探索世界和日常生活中值得信賴的伴侶," Maps.me 共同創始人Alex Grebnev說。"Maps.me 增強了人們無論去往何處的導航能力。 現在,該平臺將提供廉價,安全且與 Maps.me 使用者的需求高度相關的金融服務。"



從地圖到金錢



Maps.me 用於發現和導航地點-從巴塞羅那的街道到非洲的大草原-並將其添加書籤以備將來使用。 該應用程式的開源技術為使用者提供了更大的靈活性和更多選擇,為不斷增長的網路提供了動力,該網路豐富了 Maps.me 本身。 在過去的9年中,該應用程式已下載1.4億次,到2020年,將有6000萬人使用它流覽195個國家/地區c

飛行員,雜誌攝影師,專業自行車手,救援人員和日常旅行者喜歡使用轉彎路線,旅行指南和詳細的地圖,這些功能都可以使用,而無需使用經常昂貴的移動數據。 Maps.me 在歐洲的千禧一代中特別受歡迎:大約60%的用戶來自該地區,而70%以上的年齡在18至40歲之間。



Maps.me 近期進行的一項調查顯示,其大約一半的使用者對通過該應用訪問金融服務感興趣。 已有超過14萬名使用者加入了等待數字錢包的清單,這將使他們能夠:

 可獲得高達8%的儲值收益率;

 通過連結的信用卡付款; 和

立即以35種不同的貨幣向全球的親朋好友匯款



Maps.me 錢包中的價值投資於AAA級資產,並保存在由瑞士受監管實體TMF Services管理的瑞士信託結構中 (www.tmf-group.com/en)。 TMF是全球最大的公司服務提供者,受到《財富》全球500強和FTSE 100公司中60%以上的公司的信任。 使用者享受這種安全性以及通過他們所熟悉和喜愛的平台訪問這些服務的便利性-均為零費用或低費用。



一種新的融資方式

通過 Maps.me 提供的金融服務將採用一種新的金融服務方法:分散式金融。 DeFi是一個使用者驅動的金融系統,它使用智能合約允許人員和機構直接進行交易,而不是通過大型金融機構進行交易。



消除了不必要的中間商,從而降低了成本,提高了速度和確定性。



自成立以來,Maps.me 一直是開放的且由社區驅動,使用者使用OpenStreetMap Project為其開發做出了貢獻。 Maps.me 使用者是OSM貢獻者組的重要組成部分。 Maps.me 2.0建立在相同的精神之上,而DeFi通過允許許多人與許多人聯繫而使這成為可能。



去年11月,該平臺被 Parity.com 集團成員Daegu Limited收購后,藉助 Maps.me 2.0推出了這些財務功能。

金融服務與 Maps.me 平臺的集成正在迅速發展。 Maps.me 錢包的封閉Beta測試將在接下來的幾周內完成。 測試過程完成後,將開始為候補名單中的使用者提供訪問錢包的許可權,隨後將在適當的時候進行更廣泛的發佈。



有關 Maps.me 的更多資訊



Maps.me 是全球領先的旅行者離線地圖應用程式。 自2012年推出以來,已被下載超過1.4億次。 到2020年,全球超過6,000萬名用戶活躍於195個國家/地區中的計劃和遊覽。 Maps.me 用戶可以下載所需旅行的地圖,然後訪問其地圖,而無需昂貴的漫遊連接。 開源宣導者 Maps.me 使用者是全球OpenStreetMapping專案的主要貢獻者。



從2021年開始,該應用程式將以35種貨幣集成支付,貨幣兌換和被動收入服務,以進一步推動全球探險家的發展。https://zf.maps.me/。



媒體查詢:

亞洲:

Adam@CaliberCorporateAdvisers.com

+852 3569 2275



北美洲:

ScottK@CaliberCorporateAdvisers.com

+1 917 647 1810



資料來源: Maps.me



話題 Press release summary



部門 旅游观光, FinTech & Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network