Tuesday, 23 March 2021, 19:58 HKT/SGT Share:

來源 Hengdeli Holdings Ltd 亨得利2020全年業績發佈 穩健運營 砥礪前行

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 國際名錶銷售及手錶配套產品製造集團 - 亨得利控股有限公司 (「亨得利」或「公司」及其子公司「集團」,股票編號:3389)宣佈截至2020年12月31日止12個月(「回顧年內」)之全年業績。



2020年,在全球性新冠疫情的沉重打擊下,世界經濟深度衰退,國際金融市場激劇動蕩,再加上中美貿易摩擦等其他諸多不利因素的影響,中國內地和港澳地區的經濟面臨著近年來前所未有的巨大壓力,企業經營充滿了艱險和挑戰。截至2020年12月31日止,本集團收入錄得人民幣1,219,856,000元,較去年同期下降了49.5%;毛損率為12.2%,較去年同期下降了28百分點。集團本年度錄得虧損,而股份持有人應佔虧損達人民幣383,076,000元。虧損的主要原因為經濟環境影響導致收入下降、庫存撥備;物業、廠房及設備的減值及出售零售業務虧損等。



回顧年度內,集團名錶零售業務虧損嚴重。基於持續惡化並充滿挑戰的市場環境,業務的嚴重虧損等因素,集團認為名表售賣業務前景暗淡,繼續經營將會給企業帶來較為嚴重的危機。故,本集團董事會年度內決定結束名表業務的運營。本集團相信此舉符合本公司及全體股東的最佳利益。截至2020年12月31日止,本集團尚餘兩間零售門店,分別位於香港和澳門。另於香港有四間品牌快閃專櫃。至本報告期,本集團已出售或關閉上述兩間門店和四間快閃專櫃,整體結束了名表零售業務的運營。



回顧年度內,工業集團也同樣面臨著極大的困境與挑戰。受全球疫情衝擊,各間公司營運困難突顯,內地有不少同行企業無法存續。集團以穩健為根本,以創新求發展,在確保員工安全健康的同時,採取多種措施積極有效應地應對疫情,適時組織復工復產,取得了較為明顯的成效。在公司同仁共同努力下,工業集團收入雖較去年同期下降了27.3%,但溢利仍過千萬。穩健的運營為工業集團未來業務的開展奠定了穩固的基礎,也為集團戰略的轉型提供了良好的契機。



當前,新冠疫情還在全球延續,政治動蕩不安趨勢仍十分明顯,世界及中國經濟運行依然存在諸多困難和問題。但是,中國內地疫情基本控制良好,全年來看,各項經濟重要指標亦頻現積極信號,表明經濟運行總體經受住了疫情的衝擊。新的一年,本集團將背靠中國內地穩定的經濟發展環境,集中力量擴充發展高端名錶配套產品的生產,以多種方式與品牌商及國際同行進行更深層次的合作,努力成為高端錶業集團全球產業生態鏈中不可或缺的一個獨立環節。本集團將面向國內、國際雙市場,不斷提升商業空間一體化服務水準。新的一年,本集團還將全力展開有限多元化的業務進程,將高端商品配套生產滲透到珠寶、化妝品及手機等其他高端生活品領域,將商業空間美化服務擴充至生活空間美化服務領域等,把集團真正打造成宜商宜家美好生活服務平台,實現企業發展的新突破





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network