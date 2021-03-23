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來源 Hengdeli Holdings Ltd 亨得利2020全年業績發佈 穩健運營 砥礪前行

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 國際名錶銷售及手錶配套產品製造集團 - 亨得利控股有限公司 （「亨得利」或「公司」及其子公司「集團」，股票編號：3389）宣佈截至2020年12月31日止12個月（「回顧年內」）之全年業績。



2020年，在全球性新冠疫情的沉重打擊下，世界經濟深度衰退，國際金融市場激劇動蕩，再加上中美貿易摩擦等其他諸多不利因素的影響，中國內地和港澳地區的經濟面臨著近年來前所未有的巨大壓力，企業經營充滿了艱險和挑戰。截至2020年12月31日止，本集團收入錄得人民幣1,219,856,000元，較去年同期下降了49.5%；毛損率為12.2%，較去年同期下降了28百分點。集團本年度錄得虧損，而股份持有人應佔虧損達人民幣383,076,000元。虧損的主要原因為經濟環境影響導致收入下降、庫存撥備；物業、廠房及設備的減值及出售零售業務虧損等。



回顧年度內，集團名錶零售業務虧損嚴重。基於持續惡化並充滿挑戰的市場環境，業務的嚴重虧損等因素，集團認為名表售賣業務前景暗淡，繼續經營將會給企業帶來較為嚴重的危機。故，本集團董事會年度內決定結束名表業務的運營。本集團相信此舉符合本公司及全體股東的最佳利益。截至2020年12月31日止，本集團尚餘兩間零售門店，分別位於香港和澳門。另於香港有四間品牌快閃專櫃。至本報告期，本集團已出售或關閉上述兩間門店和四間快閃專櫃，整體結束了名表零售業務的運營。



回顧年度內，工業集團也同樣面臨著極大的困境與挑戰。受全球疫情衝擊，各間公司營運困難突顯，內地有不少同行企業無法存續。集團以穩健為根本，以創新求發展，在確保員工安全健康的同時，採取多種措施積極有效應地應對疫情，適時組織復工復產，取得了較為明顯的成效。在公司同仁共同努力下，工業集團收入雖較去年同期下降了27.3%，但溢利仍過千萬。穩健的運營為工業集團未來業務的開展奠定了穩固的基礎，也為集團戰略的轉型提供了良好的契機。



當前，新冠疫情還在全球延續，政治動蕩不安趨勢仍十分明顯，世界及中國經濟運行依然存在諸多困難和問題。但是，中國內地疫情基本控制良好，全年來看，各項經濟重要指標亦頻現積極信號，表明經濟運行總體經受住了疫情的衝擊。新的一年，本集團將背靠中國內地穩定的經濟發展環境，集中力量擴充發展高端名錶配套產品的生產，以多種方式與品牌商及國際同行進行更深層次的合作，努力成為高端錶業集團全球產業生態鏈中不可或缺的一個獨立環節。本集團將面向國內、國際雙市場，不斷提升商業空間一體化服務水準。新的一年，本集團還將全力展開有限多元化的業務進程，將高端商品配套生產滲透到珠寶、化妝品及手機等其他高端生活品領域，將商業空間美化服務擴充至生活空間美化服務領域等，把集團真正打造成宜商宜家美好生活服務平台，實現企業發展的新突破





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