Tuesday, 23 March 2021, 19:06 HKT/SGT Share:

來源 Kingsoft Corporation Limited 金山軟件公佈2020年全年及第四季度業績 聚焦雲協作辦公戰略 核心精品遊戲穩步增長

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2020年12月31日止之全年業績及第四季度業績。



2020年，金山軟件錄得收益人民幣5,594.2百萬元，較去年同期增長28%。其中，來自網絡遊戲及其他、以及辦公軟件及服務的收益分別佔總收益的60%和40%。毛利為人民幣4,677.0 百萬元，較上年同期增長31%；營運溢利為人民幣1,855.1百萬元，較上年同期增長83%。



2020年第四季度，金山軟件錄得收益人民幣1,605.5百萬元，較去年同期增長8%，較上一季增長15%。其中，來自網絡遊戲及其他、辦公軟件及服務的收益分別佔總收益的53%和47%。毛利為人民幣1,346.9百萬元，較上年同期增長8%，較上一季增長16%；營運溢利為人民幣559.8百萬元，較上年同期增長9%，較上一季增長55%。



金山軟件主席雷軍先生表示：「在這具有里程碑意義的一年，我們把握行業變革的機遇，不斷拓深核心業務。金山辦公抓住行業數字化轉型帶來的機遇，推出雲協作辦公工具，為廣大用戶帶來優質產品及服務。同時，我們持續加強精品遊戲的研發實力，核心遊戲保持長生命週期活力，並實現穩步增長。我們相信，這些努力將對未來拓展辦公服務市場及深耕遊戲市場奠定扎實的基礎。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「在2020年我們實現了穩健增長，錄得收益人民幣5,594.2百萬元，較上年同期增長28%。辦公軟件及服務業務和網絡遊戲及其他业务均保持增長勢頭，分別較上年同期大幅增長43%及19%。伴隨著強勁的收益增長，年內錄得營運溢利人民幣1,855.1百萬元，較上年同期增長83%。」



業務回顧



辦公軟件及服務

2020年，來自辦公軟件及服務業務表現出色，錄得收益人民幣2,257.2百萬元，較上年同期大幅增長43%。第四季度的收益為人民幣756.5百萬元，較上年同期增長38%，較上一季增長29%。2020年金山辦公集團為企業和個人用戶提供了更為優質的雲協作及雲辦公應用服務。在政企業務方面，金山辦公集團致力於促進産業發展，並協助制定辦公應用和服務標準。此外，金山辦公集團與開發合作夥伴完成產品適配，並加強與其他核心硬件及軟件供應商的合作，進一步完善辦公生態發展。



在遠程辦公的趨勢下，雲協作已成為金山辦公的新核心産品戰略，並於2020年陸續推出了一系列雲協作產品。此外，金山辦公集團亦推出了WPS +雲辦公，以更好地面向中小微企業。得益於疫情期間不斷增加的遠程辦公需求，WPS +雲辦公服務的市場滲透率和客戶黏性得到顯著提升。



年內，在WPS會員數目迅速攀升的驅動下，金山辦公個人訂閱業務表現卓越。金山辦公集团著重於內容及資源擴展，促進了WPS會員數量的內生增長，個人雲服務關鍵營運指標也實現了高速增長。金山辦公集團亦拓寬營銷渠道，提升付費用戶的滲透率。



此外，WPS Office將納入全國計算機等級考試的二級考試科目之一，顯示出金山辦公軟件解決方案於中國的知名度獲得顯著提升。



展望未來，金山辦公集團將繼續堅持技術賦能和用戶至上的原則，旨在引領全球個人和企業用戶辦公創新。



網絡遊戲業務及其它

網絡遊戲及其他業務於2020年錄得收益人民幣3,337.1百萬元，較上年同期增長19%。於第四季度錄得收益人民幣849.0百萬元，較上一季增長5%。收益實現穩步增長，主要歸功於網絡遊戲業務聚焦研發，核心精品遊戲增長穩健。《劍網3》及其他「劍俠情緣」系列端遊均實現全年雙位數的增長。第四季度，《劍網3》推出年度資料片《奉天證道》。同時，手遊業務穩步推進，手遊《雙生視界》於2020年在韓國推出，並獲得韓國地區Google Play 2020年度最具創新力遊戲獎項。



網絡遊戲業務繼續致力擴大「劍俠情緣」IP的影響力，並大力拓展其文創產業佈局。根據《劍網3》改編的系列動畫《劍網3•俠肝義膽沈劍心之長漂》於2020年十月在嗶哩嗶哩平台上發佈，深受玩家歡迎。同時，多部基於「劍俠情緣」IP改編的影視作品也已於2020年開機製作。



展望2021年，網絡遊戲業務將繼續專注於劍俠系列，推動網絡遊戲業務的持續增長，同時亦將致力於投入新遊戲産品研發及營運，以提升行業的競爭力。



雷軍先生總結道：「儘管2020年的經濟環境動盪不安，新冠疫情席捲全球，但我們仍然取得了令人滿意的成績。展望未來，我們將在辦公軟件及服務業務方面持續發力，深化發展協同辦公及雲辦公戰略 ，進一步完善行業生態建設與發展，不斷鞏固我們的核心競爭優勢。在網路遊戲業務方面，我們將繼續堅持新遊戲的開發工作，在保持核心遊戲穩健發展的同時，不斷拓展新的遊戲品類，進一步茁壯公司網路遊戲業務的發展。我們對2021年強勁的運營前景和持續增長充滿信心。 」



關於金山軟件有限公司

金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有西山居及金山辦公兩家子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以互動娛樂及辦公軟件為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過5,000名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com



如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

杜思達 電話：(852) 2894 6264 電郵：kingsoft@hkstrategies.com







話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise, 运动会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Kingsoft Corporation Limited Nov 17, 2020, 17:21 HKT/SGT 金山軟件公佈2020年第三季度業績 Aug 18, 2020, 19:59 HKT/SGT 金山軟件公佈2020年上半年及第二季度業績 May 26, 2020, 18:06 HKT/SGT 金山軟件公佈2020年第一季度業績 Mar 24, 2020, 20:18 HKT/SGT 金山軟件公佈2019年全年及第四季度業績 Nov 13, 2019, 18:31 HKT/SGT 金山軟件公佈2019年第三季度業績 Aug 20, 2019, 19:01 HKT/SGT 金山軟件公佈2019年上半年及第二季度業績 May 14, 2019, 17:01 HKT/SGT 金山軟件公佈2019年第一季度業績 Mar 26, 2019, 16:56 HKT/SGT 金山軟件公佈2018年全年及第四季度業績 Nov 12, 2018, 17:04 HKT/SGT 金山軟件公佈2018年第三季度業績 Aug 21, 2018, 18:52 HKT/SGT 金山軟件公佈2018年上半年及第二季度業績 May 23, 2018, 08:16 HKT/SGT 金山軟件公佈2018年第一季度業績 Mar 21, 2018, 18:47 HKT/SGT 金山軟件公佈2017年全年業績 Nov 21, 2017, 18:27 HKT/SGT 金山軟件公佈2017年第三季度業績 Aug 22, 2017, 18:11 HKT/SGT 金山軟件公佈2017年中期業績 May 23, 2017, 19:31 HKT/SGT 金山軟件公佈2017年第一季度業績 Mar 21, 2017, 18:46 HKT/SGT 金山軟件公佈2016年全年業績 Nov 21, 2016, 07:30 HKT/SGT 金山軟件公佈2016年第三季度業績 Aug 19, 2016, 17:37 HKT/SGT 金山軟件公佈2016年中期業績 May 19, 2016, 19:21 HKT/SGT 金山軟件公佈2016年第一季度業績 Mar 22, 2016, 18:05 HKT/SGT 金山軟件公佈2015年全年業績 更多新闻 >>