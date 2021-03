Tuesday, 23 March 2021, 17:59 HKT/SGT Share: 綠城管理宣佈2020年度業績 歸母淨利潤同比激增35.3% 擬派息每股人民幣0.17元

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 綠城管理控股有限公司(「綠城管理」或「公司」,股份代號:9979.HK)欣然宣佈公司根據國際財務報告準則編製的截至2020年12月31日止年度(「報告期內」或「期內」)的經審核綜合全年業績。期内,董事會建議派付截至2020年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.17元,合計約為人民幣332,856,000元。



報告期內,公司錄得淨利潤4.12億元,同比增長11.2%;歸母淨利潤4.39億元,同比增長35.3%;剔除上市費用後,歸母淨利潤同比增長39.4%至4.69億元。期內,隨着公司組織架構優化及項目管理水平的不斷提升,公司期內錄得經營性現金流9.03億元,同比激增645.9%,綜合毛利率提升3.6個百分點至47.8%,完成全年經營目標。同時,公司擬向股東派發截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.17元,合計約為人民幣332,856,000元,股息回報率逾6%。



不斷提高項目管理水準,經營目標全面達標

作為中國房地產輕資產開發模式的先行者、引領者,綠城管理秉持「品質、信任、效益、分享」的核心價值觀,通過項目管理整合資源、輸出品牌及標準,以定制化的解決方案和高品質的服務,為客戶創造價值。報告期內,基於公司戰略佈局中對投資類公司及產業鏈上下游孵化業務的收益實現,公司新拓代建項目預估代建費規模較去年同期增長22.3%;客戶結構比例均衡,在建面積中國有企業委託方及政府委託方佔比超70%。另外借助「中國代建第一股」的先發優勢和規模效應,公司產業鏈上下游公司的孵化已逐漸成效,其投資收益已成為公司的第二業務增長曲線。



輕資產開發模式先驅,全國戰略性佈局

作為輸出品牌、輸出管理、輸出資源的專業服務商,公司為不同客戶提供按需定制的房地產開發服務,是亞洲資市場稀缺的房地產輕資產標的。期内,公司管理項目數量由去年同期的260個增加至296個,合約項目總建築面積76.1百萬平方米,較去年同期的67.5百萬平方米增長12.7%。公司新拓代建項目的合約總建築面積達18.7百萬平方米,較去年同期增長約16.8%;新拓代建項目代建費預估58.1億人民幣,較去年同期增長約22.3%。根據公司區域佈局,主要經濟區域總建築面積達64.9百萬平方米,超整體面積的85%,戰略化的城市佈局將進一步夯實利潤增長空間。



行業地位持續鞏固,經營業績持續增長

隨着中國房地產行業的趨勢轉變,代建模式的賽道不斷拓寬、市場需求在放大。公司繼續保持行業領先,並基於豐富的業務模式、全國性的規模佈局、按需定制的服務體系以及多元化的客戶結構,在市場的劇烈變化中,實現了年度銷售額新高及新拓項目貨值新高。報告期內,公司繼續孵化產業鏈上下游公司,重點收併購輕資產模式、利潤率高、且為房地產核心價值業務的產業鏈公司,產業鏈上下游孵化業績達人民幣46.0百萬元,較去年同期相比增加47.4百萬元。未來,公司將進一步升級商業模式以獲取更多流量,不斷提升價值產業鏈業務及變現能力,通過流量業務與存量



業務的相互賦能,打造全價值鏈的代建業務平台。

綠城管理董事會主席郭佳峰先生表示:「公司之代建模式符合未來的行業分工,且具有輕資產優勢與抗周期能力,在當前房地產宏觀政策及調控預期下,其增長勢頭將更加強勁。未来,我們判斷會有更多的房地產頭部企業加入這個新拓的賽道,一起做大代建規模,提升行業滲率。绿城管理将通過發起代建行業聯盟、研發行業標準、強化核心能力、提升服務水平等管理舉措,推動代建行業快速健康發展,為社會提供更優質的房產品和生活服務。」



關於綠城管理控股有限公司



綠城管理控股是中國房地產輕資產開發模式的先行者、引領者,2020年7月在香港聯交所主板上市(股份代碼:9979.HK),系中國代建第一股。公司通過項目管理整合資源、輸出品牌及標準,以定制化的解決方案和高品質的服務,為客戶創造價值。核心業務包括商業代建、政府代建和其他服務等。綠城管理控股致力於打造房地產開發全產業鏈服務平臺,攜手委託方、業主、供應商、員工、投資方,共建激動人心的品質生活。綠城管理控股已於2020年11月11日獲納入MSCI中國小型股指數成分股。如需獲得更多資料,請流覽 https://www.lcgljt.com/。





