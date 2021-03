Tuesday, 23 March 2021, 17:10 HKT/SGT Share:

來源 Sino Biopharmaceutical Limited 中國生物製藥2020年度純利逆勢增至人民幣27.7億元 有賴加快新藥開發並善用新興網絡平台

三年內上市的新產品銷售倍增至人民幣80.6億元

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司(「中國生物製藥」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)(股票編號:1177)公佈截至2020年12月31日止12個月之經審核財務業績。年內,集團把握政策機遇,將營銷資源重點轉向新產品,並善用新興網絡平台推動產品銷售,成效昭然,帶動近三年內上市的新產品收入倍增至約人民幣80.6億元,佔總收入比由去年16.6%躍升至約34.1%。



發展重點

-- 歸屬於母公司持有者應佔盈利約人民幣27.7億元,每股盈利約人民幣14.74分,兩者分別較去年逆勢輕微增長約0.3%及0.4%。

-- 五年內上市的新產品銷售佔集團總收入約38.1%;達到約人民幣90.1億元,較去年上升約79.3%;近三年內上市的45個品種累加收入較上年度增長超過100%至約人民幣80.6億元,在全部收入中的佔比也從去年16.6%躍升到約34.1%。

-- 抗腫瘤產品福可維(安羅替尼)已有非小細胞肺癌、小細胞肺癌、軟組織肉瘤三大適應症獲批並全部進入國家醫保目錄,腫瘤領域用藥已經形成超過23個產品、覆蓋多個實體瘤和血液瘤適應症的強大產品組合,而且新產品多、收入増勢強勁,在總收入中佔比已達到40.3%,成為集團最重要產品領域。

-- 向北京科興中維生物技術有限公司(「科興中維」)投資5.15億美元,佔15.03%股權。科興中維的新冠滅活疫苗III期臨床進展積極並已獲得多國訂單,盈利前景光明。中國生物製藥的入股,有助科興中維提升新冠肺炎疫苗CoronaVac的研發和生產能力,更標誌著中國生物製藥正式進入疫苗的研發和生產領域。

-- 集團與康方生物科技(開曼)有限公司共同開發和商業化的抗PD-1藥物派安普利單抗(安尼可)用於三線治療轉移性鼻咽癌,獲得美國食品藥物管理局(FDA)快速審批通道(FTD)資格。

-- 第四季度新獲得產品註冊批件12件,化藥一致性評價獲批23件(含視同通過)。2020年度取得新產品註冊批件35件,化藥一致性評價獲批47件。



純利逆勢增長

年內,集團收入約人民幣236.5億元(2019年:人民幣242.3億元)。歸屬於母公司持有者應佔盈利約人民幣27.7億元,每股盈利約人民幣14.74分,兩者分別較去年逆勢輕微增長約0.3%及0.4%。集團財務狀況維持穩健,年末現金及銀行結餘達約人民幣112.6億元。



董事會宣佈派發末期股息每股2港仙。連同前三個季度每季各派息每股2港仙,全年合共派發股息每股8港仙(2019年:8港仙)。



迅速反應,抗擊疫情

疫情伊始,基於強烈的社會責任意識和職業敏感,集團迅速反應,為疫情防控捐款捐物,同時緊急決策,增建並投產了疫情急需的口罩生產線。從2020年1月份開始累計捐款和捐助藥品、物資18次,涉及金額人民幣2,200萬元。集團在嚴格遵守國家疫情防控措施的前提下,儘早復工復產,在首先保障疫情急需的藥品生產同時,也基本保證了其他普通用藥的市場需求。



因應政策變化,將營銷資源重點轉向新產品,成功提升近三年內上市新產品佔比約34.1%

因應集中帶量採購政策帶來的影響,集團將營銷資源重點轉向近三年內批准上市、學術價值大的新產品。近三年內上市的45個品種累加收入較去年增長超過100%至人民幣80.6億元,在總收入的佔比也從去年約16.6%躍升到約34.1%,部分抵銷了舊品種集採後的影響。



從產品治療領域看,抗腫瘤產品福可維(安羅替尼)已有非小細胞肺癌、小細胞肺癌、軟組織肉瘤三大適應症獲批並全部進入國家醫保目錄,腫瘤領域用藥已經形成超過23個產品、覆蓋多個實體瘤和血液瘤適應症的強大產品組合,而且新產品多、收入増勢強勁,在總收入中佔比已經達到40.3%,成為集團最重要產品領域;呼吸領域新產品天晴速暢上市後業績增長迅猛,上市銷售半年多收入已超過人民幣5億元,未來更大收入和利潤貢獻值得期待。



善用新興網絡平台推動產品銷售,成效昭然

在疫情期間,集團善用多種新興網絡平台組織大量學術交流和多種形式學術活動,成效昭然。集團積極探索和大力投入基於互聯網平台的新模式營銷、學術活動和學術服務,舉辦各類網上學術活動近8萬場,覆蓋客戶和患者近3,000萬人。集團著力打通和理順與銷售終端的連結,與6萬多家藥店緊密合作,服務患者近200萬人次,對推動產品銷售起到積極作用,網路營銷和網路學術服務已經成為集團重要的營銷方式。



加大研發投入,成果豐碩

年內研發總開支約人民幣28.5億元,佔集團收入約12.1%。集團加大研發的資金投入,於年內取得豐碩成果。



於第四季度,集團獲得臨床批件5件、生產批件12件及一致性評價獲批23個、申報臨床6件、一致性評價申報2個及申報生產4個。已累計有臨床批件、正在進行臨床試驗和申報生產的在研產品共391件,其中肝病用藥39件、抗腫瘤用藥183件、呼吸系統用藥22件、內分泌用藥20件、心腦血管用藥16件及其它類用藥111件。



2020年度,集團研發共取得產品註冊批件35件、化藥一致性評價獲批47件;新提交臨床申請41件、完成臨床報產25件;提交一致性評價申請12件;獲得專利授權191項,其中發明專利158項。集團已經累計授權發明專利924項,在國內製藥企業中居領先地位。



展望未來:著手佈局網絡平台的營銷和服務模式

展望2021年,疫情後國內供給和需求都將顯著回升。新冠疫苗有條件批准上市並完成多數人口接種成為控制疫情的主要希望。待接種人口基數擴大,集團於新冠疫苗公司科興中維的投資有望獲得可觀回報。



藥品集中帶量採購和範圍不斷擴大成為國內醫藥行業新常態,產業格局調整加快。研發實力雄厚、在研發已形成良好人才和產品儲備、技術平台和產品技術壁壘高、能持續不斷推出新產品的頭部公司優勢更加明顯。基於網絡平台的營銷和服務模式在未來的醫藥營銷中佔據更重要地位,集團關注到這一趨勢並已著手佈局。



有關中國生物製藥有限公司(股票編號:1177)

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團,業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥,在腫瘤、肝病、骨科、抗感染及呼吸系統疾病等多個極具潛力的治療領域具有競爭優勢。



中國生物製藥是以下指數成份股:MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生中國企業指數、恒生綜合指數、恒生醫療保健指數、恒生港股通中國內地醫療保健指數、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國(香港上市)100指數,以及恒生港股通指數等。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。









