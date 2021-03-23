Tuesday, 23 March 2021, 16:54 HKT/SGT Share: 三大引擎推進AI新生態 百度今日登陸港交所

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 據信報報道，今日，回港二次上市的熱門中概股—百度正式登陸香港聯交所主板。是次上市，百度共計發行95,000,000股公司A類普通股（綠鞋前），發售價為每股252港元，股份代號爲9888。



在2021年3月1日，百度股東大會通過1拆80的拆股方案，大幅增加股票數量，並使對應每股價格降低，進而大幅提升了股票的流動性，吸引更多潛在投資者，為回港上市鋪道。與2005年登陸納斯達克交易所時不同，百度的身份已由「搜索引擎公司」轉型為「擁有強大互聯網基礎的領先AI公司」，AI生態已經逐漸成爲百度的嶄新標籤。



基本盤實力穩固



中國互聯網飛速發展的歷史浪潮中，百度始終扮演著核心角色。根據招股書顯示，百度在過去十年裏穩居中國搜索引擎首位，於2020年的市場份額（按收入計）高達72.7%。



縱使互聯網變幻莫測，行業後浪不停地發起衝擊，百度依舊能穩步前行，足見其核心實力之強、包容性之廣。百度的搜索引擎在互聯網中擁關鍵地位，並在行業的發展中不斷汲取豐富的經驗來優化自身，形成巨大優勢。可以說，技術及創新是百度不斷夯實並不斷發展的基礎。



深耕十載 聚焦AI新生態



唯有基本盤扎實，才能打造更華麗的「上層建築」。隨著AI技術的興起，越是走在技術發展前沿的公司就越能佔得先機。十年潛心鑽研，百度已發展成爲數不多的提供全棧AI的公司之一，更是具有世界一流AI能力的領先科技公司。



自2010年起。百度就一直投資AI以提升搜索及變現能力，並通過核心AI技術引擎「百度大腦」開發新AI業務，同時其AI能力的獨特廣度及深度已能夠為其所有業務提供差異化技術基礎。



十年磨一劍，百度目前已經處於中國AI領域的領導地位。根據灼識諮詢報告，截至2020年10月30日，百度擁有中國最多的AI專利數量以及AI專利申請數量；截至2020年12月31日，按累計拉取請求計，百度的深度學習框架飛槳居中國深度學習框架榜首，全球排名第二，僅次於Facebook Pytorch；截至2020年12月31日，按開發者數目計，百度開放式AI平台擁有超過265萬名開發者，是中國最大的開放式AI平台。



三大引擎驅動增長



厚積薄發的AI佈局，帶來了強勁的業績表現。2020年第四季度，百度實現營收人民幣303億元，淨利潤達到人民幣69億元，優於市場預期。整體上看，由AI驅動的百度核心業務（不包括愛奇藝）於營業記錄期間為百度貢獻了超過70%的總收入，證明百度轉型新生態的成功；而從細分領域來看，百度的AI生態主要由移動生態、智能雲及智能駕駛與其他增長計劃，三大增長引擎所構建的強大產品及服務組合所驅動。



其中，移動生態是中國領先的內容及服務探索生態系統，包含百度APP、好看視頻及百度貼吧等十數個應用程序，提供開放平台，通過AI支柱整合廣泛的第三方內容及服務，幫助社區連結並分享知識與信息。截至2020年12月，百度APP的月活躍用戶達到5.44億個，日登陸用戶佔比超過70%。



百度的智能雲擁有與眾不同的全套雲服務及解決方案，包括PaaS、SaaS及IaaS等，在智慧交通、智慧金融、智慧城市、智慧製造、智慧能源等領域快速推進。



以智慧交通為例，2020年8月，Apollo中標廣州4.6億元新基建專案，該項目或是2020年中國智慧交通領域的最大訂單。根據灼識諮詢報告，百度是2019年中國最大的AI公有雲服務提供商及四大公有雲服務提供商之一。於2020年，百度核心業務的雲服務收入達到人民幣92億元，同比增長44%。



智能駕駛方面，百度的Apollo是中國市場的領導者。2019年9月，Apollo首個robotaxi試運營計劃於湖南省長沙市向公眾開放。Robotaxi車隊亦具備巨大運營商機，百度與北京、長沙及滄州合作，現有三個Apollo Go Robotaxi試點項目正在運營。



三大引擎已經開足馬力，面對中國互聯網未來廣闊的空間，百度將持續開啟規模化商業落地，業績有望穩步推進，並藉助此番上市的契機實現二次騰飛，百度也將會成為率先奔未來的AI先鋒。







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