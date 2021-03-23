Tuesday, 23 March 2021, 16:43 HKT/SGT Share: 百度今日上市 ｢AI第一股｣實至名歸

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 據明報報道，李彥宏(百度董事長兼首席執行官)又迎來高光時刻——繼2005年登陸納斯達克之後，百度（美股：BIDU.US，港股：9888.HK）於今日正式登陸聯交所主板。



自傳回港上市以來，百度就備受市場關注。此番以科技巨頭的形象回歸港股市場，正是百度未來發展的全新起點，亦是中長綫投資者入手的好時機。



堅守技術 成就｢AI第一股｣



搜索引擎時代，李彥宏帶著技術創立百度，發展成為中國互聯網行業先行者，與阿里巴巴、騰訊呈鼎足之勢。而在人工智能時代，李彥宏帶著技術二次創業，將百度打造成｢擁有強大互聯網基礎的領先AI公司｣，成就中國｢AI第一股｣。



根據招股書，截至2020年10月30日，百度擁有中國最多的AI專利數量以及AI專利申請數量。截至2020年12月31日，按累計拉取請求計算，百度的深度學習框架“飛槳”居全球排名第二，僅次於Facebook Pytorch；按開發者數量計算，百度的開放式AI平台擁有超過265萬名開發者，是中國最大的開放式AI平台。百度已成為全球為數不多的提供包括AI芯片、軟件框架及應用程序在內的全棧AI技術的公司之一。由此可見，百度被稱作｢AI第一股｣是實至名歸。



事實上，以AI技術驅動的百度核心業務，一直是百度營收的主要來源業務。百度核心業務包括以百度App為核心的百度移動生態、智能雲、智能駕駛以及小度智能設備、昆侖芯片等。根據百度招股書，2018年至2020年，百度的總收入均超千億，同期核心業務收入為人民幣783億元、人民幣797億元及人民幣787億元，分別佔當年總收入的76.5%、74.2%及73.5%。值得一提的是，百度在線營銷服務收入佔比逐年下降，百度智能雲及其他業務的收入佔比正在提升。



AI商業化還有多遠？



在2017年的百度聯盟峰會上，李彥宏表示百度將不再是互聯網公司，而是一家人工智能公司。數年之後，百度率先站在了AI商業化的大門口。



百度智能雲的收入從2018年的人民幣30億元增加112%至2019年的人民幣64億元，並進一步增加44%至2020年的人民幣92億元。根據灼識諮詢報告，2019年，百度智能雲是四大公有雲服務提供商之一，已成為中國領先的AI公有雲服務提供商。



在近年來火熱的自動駕駛領域，百度一騎絕塵，全面領先競爭對手，並站在了商業化的大門口。截至2020年12月，百度已與10家領先汽車製造商簽署戰略協議，以安裝Apollo自動駕駛服務。今年年初百度宣佈下場造車，組建生產智能EV的公司。百度的Apollo robotaxi在中國有三個試點項目正在運營，並在執照數量及累計測試里程方面全面領先中國市場。



百度在AI領域的另一產品，DuerOS智能助手也廣泛應用於小度智能設備（智能屏、智能音箱及智能耳機）以及第三方智能設備（智能手機、兒童智能手錶等）。根據灼識諮詢報告，2019年小度智能屏在全球智能屏出貨量中排名第一，小度智能音箱在中國智能音箱出貨量中排名第一。



2010年算起，李彥宏帶領百度開始佈局AI領域。十年時間，百度改變了自己，也將改變著世界。





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