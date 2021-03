Tuesday, 23 March 2021, 16:36 HKT/SGT Share: 王者歸來 百度攜AI業務二次上市 價值重估正當時

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道,百度(09888.HK)回港二次上市的進程進入最後一步,於今日正式掛牌交易。最終發售價定為252港元,股份代號為9888。此次二次上市,百度將迎來一個全新的開始。



二次「創業」 AI業務譜寫新篇章

十年前,堅守著用技術改變世界,打開未來之門的信仰,百度在CEO李彥宏帶領下,潛心研發AI技術,投資AI以提升搜索及變現能力,於此同時,通過AI技術賦能,亦爲百度所有業務提供了差異化的技術基礎。如今百度已成為擁有強大互聯網基礎的領先AI公司,依靠AI優勢,百度在智能雲、智能駕駛等方面走在行業前列。



2013年,百度開始佈局自動駕駛,2017年推出自動駕駛平台Apollo,Apollo能夠提供全面、安全、穩定及可靠的解決方案,為汽車製造商提供自動駕駛服務。就測試里程及測試牌照總數而言,其自動駕駛技術在全球範圍已具備領先地位。2020年,百度先後在長沙、滄州、北京開放Apollo Robotaxi服務,成為中國唯一一家在多城開啟robotaxi服務試運營的公司。在百度帶領下,中國自動駕駛已進入發展新高度,遠遠領先於競爭對手。



2020年12月,百度利用自動駕駛能力推出自動導航輔助駕駛服務。並已與10家領先汽車製造商簽署戰略協議,為其乘用車裝配高精地圖及╱或自主泊車服務。今年二月,百度旗下全球首個自動駕駛MaaS(Mobility as a Service,出行即服務)平台在廣州黃埔區亮相,開放5種自動駕駛車型為市民服務,廣州市民可以在日常生活中通過百度地圖、Apollo Go APP等提前預約,以親身體驗無人駕駛技術。



對標已經為特斯拉帶來巨量收入的自動駕駛軟件服務FSD,Apollo還處於初期商業化階段。但其平台開放,可以與眾多汽車廠商合作,這意味著其發展的空間極大。一旦實現合作量產,Apollo的價值會逐漸得到釋放,未來可能會成為FSD最大的競爭對手。因此,中金給予Apollo 539億美元的單獨估值,也就不足為奇。



根據灼識諮詢報告,按2020年產品組合及開發者使用的API計,百度的智能雲是中國最大的AI公有雲。其全面的雲解決方案幫助企業及公共部門能夠提高生產力及運營效率。在智能交通行業,百度已於十多個城市中標智能交通項目,用AI技術幫助現代化城市改善交通狀況、道路安全及空氣質量。



2020年第四季度,百度智能雲營收達到33億元,同比加速增長67%,年化收入約130億元。目前中國雲服務市場還處於發展初期,隨著中國雲市場的發展,百度有望把握住來自傳統企業及事業單位的巨大需求,帶來巨大的變現潛力。



搜索引擎巨頭 移動生態業務煥發新機

以搜索引擎起家,百度2005年登陸納斯達克,刷新了當時中國互聯網企業海外IPO的多項記錄,給當年的全球資本市場留下了濃墨重彩的一筆。發展至今,百度的搜索引擎已經演變為擁有十數個應用程序的移動生態系統。



百度的移動生態系統以百度App為核心,通過公司的AI支柱整合廣泛的第三方長尾內容及服務,幫助社區連結並分享知識與信息,同時以智能小程式等為核心抓手進一步深耕服務能力建設。2020年11月,百度再出大招,36億美金收購YYLive,進一步完善移動生態佈局,打造多元化變現通道。隨著百度與YY直播的深度整合,YY直播可以應用到百度的所有垂直領域,產生強大的協同效應,為該部分業務收入帶來極大的想像空間。



百度一步步用實績來證明,王者始終是王者。長期來看,百度移動生態基本盤穩中向好,AI商業化變現路徑清晰,瑞信將其美股目標價升至最高407美元,足見其發展潛力。來到香港的百度,其未來的空間有多大,又將帶來怎樣的表現,我們滿懷期待。





