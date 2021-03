Monday, 22 March 2021, 17:29 HKT/SGT Share:

來源 China Dynamics (Holdings) Limited 中國動力在迪拜成立合資公司發展電動汽車業務 標誌全球擴張另一里程碑

香港, 2021年3月22日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「中國動力」或「集團」)與W Motors Automotive Group Holding Limited(「W Motors」)簽訂商務戰略合作備忘錄(「備忘錄」),擬於迪拜成立合資企業(「合資企業」)進行全球電動車生產、組裝、銷售及配送業務。集團與W Motors分別佔合資企業30%及70%權益。



中國動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop先生(圖中站在W Moters迪拜展廳新車旁)相信,與W Motors合作將使雙方能够共享專業知識和技術,並為蓬勃的全球新能源汽車市場探索未來機遇。



根據備忘錄,合資企業名為LOKI(Low Emission Kinetic Energy,低排放動能),將在阿拉伯聯合酋長國建造一項小型生產設施,用於組裝電動車車身、內飾及其他配件。中國動力將成為指定的底盤、動力系統及技術供應商,而W Motors將成為所有設計、車型、組裝及市場推廣的指定合作夥伴。



LOKI預期將於十二個月內推出兩個可完全正常運行的樣車,以供測試及預訂。新的電動車產品線包括但不限於輕型貨車、送貨車、救援車、拖車、垃圾車、公共和私人巴士,以及校車。



雙方同意共同着力營銷,並計劃發展彼此之間的戰略夥伴關係/聯盟關係,以把握中東市場的相關機遇。



中國動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop先生表示:「我們很高興與W Motors簽訂備忘錄。作為一家提供新能源汽車和技術創新解決方案的供應商,集團以切實有效的方式整合先進技術,開發低成本且科技含量高的全電動車。W Motors是一家超級跑車製造商及汽車設計中心,除此之外,還與跨國工程商緊密合作,為國際市場生產限量版汽車。此次合作將使我們能夠共享彼此的專業知識和技術,並爲蓬勃的全球新能源汽車市場探索未來機遇。」



關於中國動力(控股)有限公司(股份代號:476)

中國動力(控股)有限公司為中國新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶有2個生產基地,並著力開拓中國大陸、香港和菲律賓等地的銷售網絡。



關於W Motors Automotive Group Holding Limited

W Motors成立於2012年,是中東地區第一家高性能豪華跑車製造商。公司總部設在迪拜,參與汽車設計、工程及製造的研究和開發等全方位業務,其特別項目部亦提供汽車顧問服務。



在創始人兼CEO Ralph R. Debbas先生的帶領下,W Motors與全球領先的汽車工程與製造公司合作,創造出多款當今市場上最獨特、技術最先進的汽車。



W Motors創造的第一款超級跑車是標誌性的Lykan HyperSport,是環球影業電影《狂野時速7》中的英雄車。自從該車在大銀幕亮相後,公司享譽國際。W Motors最新推出的超級跑車是一款產量為110輛的限量版Fenyr SuperSport,其中10輛為「首發版」。公司也為迪拜警方打造世界上最先進的保安車輛--Ghiath Beast Patrol。



W Motors即將在迪拜啟用其最先進的車廠,該工廠將能生產所有現有和未來的車型,包括電動車和自動駕駛汽車,以配合迪拜成為「全球最聰明城市」的願景。





話題 Press release summary



部門 金融, 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network