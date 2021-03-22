黑桃資本宣布收購卓智醫療控股有限公司



香港, 2021年3月22日 - (亞太商訊) - 賭場大亨何猷龍先生的家族辦公室黑桃資本有限公司（「黑桃資本」）宣布收購香港的醫學掃描診斷集團卓智醫療控股有限公司（「卓智醫療」）。收購完成之後，黑桃資本將成為卓智醫療的大股東。



（由左至右）卓智醫療主席顏文煌醫生，卓智醫療市場經理楊曉彤女士，卓智醫療首席執行官黃建豐先生



卓智醫療目前在香港核心地段包括中環、佐敦及旺角設有四家放射科中心，旗下有近一百多名放射科醫生、放射科技術人員、護士及輔助人員，提供磁力共振（MRI）、電腦掃描（CT）、乳房造影、超聲波及X光等一系列醫學掃描診斷服務。卓智醫療將繼續由其集團的創始團隊領導和管理，而黑桃資本將在發展方針及市場拓展策略方面與卓智醫療管理層進行緊密合作。



黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生說：「我們對這項收購感到非常滿意。根據弗若斯特沙利文編製的一份市場調查報告，卓智醫療是以營業額計香港最大的專業醫學掃描診斷集團並佔有最大市場份額。公眾對可靠的醫療服務期望越來越高，這一點為私營機構締造了機遇。我們從卓智醫療看到很大的增長潛力，並為卓智醫療與我們投資組合中的其他投資項目產生的協同效應感到鼓舞。」



卓智醫療主席顏文煌醫生說：「卓智醫療在過去15年來一直致力為社會提供優質的醫療服務。卓智醫療是本港極少數提供全面放射科服務的醫療集團之一。隨著公眾對醫療服務的需求不斷增長，香港的公營醫療系統正面臨巨大壓力。卓智醫療提供的服務正是通過緩解公營機構人力資源短缺問題，從而確保香港整個醫療體系的可持續性所需要的。同時，憑藉我們作為市場領導者的實力，我們正在與黑桃資本制定發展藍圖，把我們的服務在香港擴大並進一步拓展至大灣區。我們期待與黑桃資本攜手為卓智醫療展開新一頁。」



卓智醫療首席執行官黃建豐先生表示：「卓智醫療是一個不論醫護人員或病人都一樣信賴和認可的品牌。我們亦對市場前景感到非常樂觀。人口老化、市民對預防性醫療更深入的認知，以及在醫療領域推行公私合營計劃等舉措都是促進行業增長的催化劑。有賴我們放射科醫生團隊對大腦、心臟、乳房、前列腺和肌肉骨骼等不同專業的經驗，我們一直以來都能提供全方位的服務。卓智醫療將處於一個比以往任何時候都更好的有利位置，為我們的社會提供更加多元化的醫療服務。」



有關黑桃資本有限公司

黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室，負責管理何先生的私人資產發及財富項目。總部設於香港，公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目，而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業，同時保持多元化資產類別，投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源和上市前投資的項目。



有關卓智醫療控股有限公司

卓智醫療控股有限公司是香港最大的專業醫學掃描診斷集團。卓智醫療成立於2006年，現已發展成為領先的醫學掃描診斷平台，並擁有多個服務點，提供全面的醫學掃描診斷服務包括磁力共振 （MRI）、電腦掃描（CT）、乳房造影、超聲波和X光。卓智醫療為公營及私營醫療機構提供服務，並與不同的非政府組織建立合作夥伴關係，目的是使公眾能夠獲得醫學掃描診斷服務。



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