格林納達與中美關係親密 創建集團服務大陸學生留美移民

香港, 2021年3月22日 - (亞太商訊) - 在加勒比東部向風群島最南端有一世外桃源,在西班牙語中譽為「石榴」,即美利而又豐富的意思,這便是格林納達。格林納達於中國復交16年來,在廣泛的雙邊合作中建立了日益親密的關係;而同時,它又被稱為「美國的後花園」。近年來,憑藉著得天獨厚的地理位置和政策優勢,世界諸國中「好人緣」的格林納達成為眾多高淨值人群和富豪名流移民的選擇。



在過去不久的農曆新年中,世界各國政要對中國獻上祝福,格林納達亦在其列。格林納達參議長漢佛萊在視頻表達了中國政府在新冠疫情的抗擊中展現出堅韌不拔的精神,並用中文說出「新年快樂」表達了對華人的祝福。兩國多年來開展廣泛的合作,在基礎設施建設、商貿往來中互聯互通,友好關係日益加深。



另一方面,自1974年起,格林納達便獨立成為英聯邦成員,免簽英國還享受英聯邦的福利;持有該國護照可免簽全球140多個國家和地區包括中國,可謂是「世界通行證」。同時,格林納達作為美國的「後院」,兩國關係緊密並簽有雙邊條約包括投資、航行和法律等關乎社會重要方面。基於兩國條約,通過取得格林納達護照便可取得美國E-2簽證,不用排期快速登陸美國,因此成為眾多曲線進入美國的首選。



根據國際教育學會年度《門戶開發》報告,美國100多萬的國際學生中,約三分之一來自中國,中國已成爲美國留學生的重要來源。由於現時中國留學生進入美國學習生活時遇到多種阻力,想要留學美國的中國學生開始選擇其他路徑。



格林納達就在這時進入人們的視野,其官方語言為英語,可幫助中國學生更快適應英文生活環境,更好的銜接美國的學習和生活模式。格林納達島内有國有醫院、衛生中心和醫療站發達,可為公民提供免費醫療,人均壽命高達74.5歲,國民受教育程度高達96%.,其中最高學府聖喬治大學與1976年由美資成立,以醫學教育爲主,創立以來已為世界各地輸入頂尖醫學人才。同時,5-16歲的學生可免費接受公立義務教育,並可憑藉格林納達護照快速申請美國E-2簽證,留學美國。格林納達「進可攻退可守」,即使決定回國讀大學,也可憑藉中國教育部出台的華僑生政策,報考華僑生聯考,以較低的分數便可就讀國内名牌大學。



爲了完善中國留學生及家庭的教育需求,提高生活便利水平,創建集團(1609.HK)間接全資附屬公司哈特曼教育產業有限公司與格林納達政府訂立買賣協議,以2000萬美元收購位於格林納達州聖喬治教區哈特曼山的一幅地塊,將其發展成爲一個獨立大學城,包括住宅物業、商業中心、教育設施、學生村及酒店,周邊配有全面的配套及便利服務設施。根據格林納達教育部發函,格林納達政府正與創建集團積極商討於目標土地上建立一所美國品牌大學,當地政府向哈特曼教育産業授予10年獨家開發和經營美國品牌大學格林納達分校的權利。



同時,創建集團正與一家中國名列財富世界500强企業的知名發展商積極磋商,以合作發展該項目。面對中國日益崛起的高淨值人群和千億需求的留學群體,創建集團有望從中受益。





