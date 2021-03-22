Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, March 22, 2021
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 22 March 2021, 10:17 HKT/SGT
Share:

來源 Zijin Mining
紫金礦業截至2020年12月31日止年度業績公佈

香港, 2021年3月22日 - (亞太商訊)  - 紫金礦業集團股份有限公司（「公司」；股份代號︰601899、2899）董事會欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2020年12月31日止年度已審核綜合年度業績。

業績摘要如下︰

截至2020年12月31日止年度，本集團實現營業收入人民幣1,715.01億元，同比增長26.01%（上年同期：人民幣1,360.98億元）。

截至2020年12月31日止年度，本集團實現利潤總額人民幣108.46億元，同比增長55.51%（上年同期：人民幣69.74億元）。

截至2020年12月31日止年度，本集團歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣65.09億元，同比 增長51.93%（上年同期：人民幣42.84億元）。

於2020年12月31日，本集團總資產為人民幣1,823.13億元，較年初增長47.23%（年初：人民幣1,238.31億元）。

於2020年12月31日，本集團歸屬於上市公司股東的淨資產為人民幣565.39億元，較年初增長10.46%（年初：人民幣511.86億元）。
董事會建議公司2020年度股利分配預案為：每10股派發現金紅利人民幣1.2元（含稅）。2020年度利潤分配方案尚需股東大會審議批准。
主要礦產品產量指標規劃
	          2020年         2021年          2022年          2025年
礦產金（噸）       40.5          53-56        67-72        80-90
礦產銅（萬噸)        45.3           54-58        80-85         100-110
礦產鋅  (鉛)(萬噸)    37.8           45-48        47-50            --
鐵精礦（萬噸)       387         350-380      290-330            --
礦產銀（噸)       299          240-300        270-310              --

註：2022-2025年礦產金、銅外的其他礦產品產量基本保持不變。
本新聞稿中有關未來的經營及財務數據（如有）為本公司的目標，並不構成本公司的盈利預測。並無保證本公司可以或不可以達成該等目標。鑒於有關風險及不確定因素，本新聞稿所載的前瞻性陳述不應被視為或構成董事會或本公司對投資者有關本新聞稿中所載計劃及目標能夠達成的表示或實際承諾，投資者不應過分依賴該等陳述。除非另有適用的證券法例要求，本公司並不承諾會公開對任何前瞻性陳述或資料的更新或修訂，不管是否因新資料、將來事件或其他因素而需要更新或修訂。

紫金礦業集團股份有限公司
http://www.zjky.cn




話題 Press release summary

部門 金属，矿产
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Zijin Mining
Sept 28, 2020, 07:01 HKT/SGT
紫金礦業環境、社會及管治架構和制定8份政策聲明的公告
Sept 10, 2020, 13:46 HKT/SGT
全面構建以技術為先導的全球化競爭力——紫金礦業隆重召開第六次科技大會
更多新闻 >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 東京： +81 3 6859 8575

       