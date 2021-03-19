Friday, 19 March 2021, 12:50 HKT/SGT Share: 樂享互動發佈2020年年度業績 營銷科技借勢新經濟流量 2020年實現營收淨利大幅增長

香港, 2021年3月19日 - (亞太商訊) - 樂享互動有限公司（「樂享互動」或「公司」）（股份代號：06988.HK）欣然宣佈公司及其附屬公司（統稱「集團」）截至2020年12月31日止年度（「本年度」）經審計的綜合業績，連同上一財政年度的比較數字。



財務摘要

- 收益為923.92百萬港元，較上年同期增長71.73%

- 年內溢利（扣除非經常性損益影响）為220.69百萬港元，較上年同期增長121.42%

- 毛利為301.56百萬港元，較上年同期增長126.98%

- 毛利率由上年同期的24.70%提升至2020年度的32.64%



2020年，移動新媒體行業蓬勃發展，效果營銷及流量變現市場需求旺盛，樂享互動憑藉領先的營銷科技水準，獲得了衆多行業客戶及內容發佈者青睞。年內，集團新增客戶、營銷產品及可變現接入點位數量大幅增加，在互娛及其他數字產品營銷業務持續增長的基礎上，電商產品營銷業務高歌猛進，取得了令人欣喜的成績。



2020年度，集團收益為923.92百萬港元，較2019年度的538百萬港元增加71.73%；毛利為301.56百萬港元，較2019年度的132.86百萬港元增加126.98%；毛利率為32.64%較2019年度提升7.94个百分点；年內溢利（扣除非經常性損益影响）為220.69百萬港元，相当于2019年度的2.2倍。



效果營銷及營銷SaaS服務需求持續擴大 公司行業領先地位穩固

隨著移動互聯網生態環境的發展和營銷技術的進步，效果營銷以其精準和高性價比等優勢，逐步成為行業客戶進行產品營銷推廣的主流選擇，市場需求持續擴大。與此同時，移動新媒體內容發佈者及其發佈內容數量的高速增長，也帶來了流量變現需求的激增。2020年度，集團在效果營銷及營銷SaaS兩大業務領域均取得了亮眼的成績。



效果營銷服务

- 2020年，互娛及其他數字產品營銷客戶和產品數量的增加，以及ARPU值的提升，使得樂享互動在此領域營銷規模增長迅速。此外，受到2020年疫情防控影響，遊戲、網絡文學、直播等線上文娛行業獲得發展機遇；受益於互娛及其他數字產品使用習慣得到強化，更多移動應用、小程式等缐上產品誕生，也促進了線上效果營銷服務的需求。

- 與此同時，視頻電商行業繼續高歌猛進，成爲電商產品分銷的重要渠道，呈現井噴式增長。由於集團較早進行了視頻領域電商產品營銷的業務佈局，並較早開始積累相關的數據及模型演算法，樂享互動在視頻平台進行非直播電商營銷的業務已經初具規模，並呈現了高速發展的潛力。截止2020年12月31日，通過集團效果營銷服務達成的電商產品GMV達到593.64百萬港元，同比增長353.92%，成為集團2020年度業績增長最快的業務板塊及主要驅動力之一。



營銷SaaS服务

2020年，全球SaaS行業在发展中突飛猛進，推動了標準化、模塊化的營銷SaaS服務持續發展和普及，為內容發佈者變現提供了低門檻、更便捷、高效率的工具和手段。樂享互動於2013年就開始向移動新媒體發佈者提供營銷SaaS變現服務，以開發SaaS平台並向內容發佈者提供接口的形式，幫助其接入集团的產品庫，並用基於興趣推薦的技術向其訂閱者推薦產品組合，最終幫助內容發佈者實現流量變現。樂享互动通過流量變現取得收益分成，同时快速且自動化獲取內容資源及用戶行為數據，並借此優化模型演算法，從而提升營銷效率和效果，最終提升盈利水準。截至2020年12月31日，集團合作的移動新媒體可變現接入點數量為469,968個，同比增長106.06%。



展望2021年，作爲以數據及算法為核心能力並以技術為驅動的公司，乐享互动將繼續優化数据算法模型及營銷SaaS平台，積極擴展行业客户及移動新媒體營銷SaaS客戶數量，并提前佈局海外市場，持續拓展業務版圖，致力於打造行業領先的移動新媒體效果營銷及營銷SaaS的服務體系。



關於樂享互動有限公司

樂享互動是中國領先的從事移動新媒體效果營銷與營銷SaaS服務的營銷科技公司。本集團以數據和算法為核心，用基於興趣推薦的撮合匹配技術，幫助行業客戶的產品與移動新媒體內容之間達成耦合交易，以實現行業客戶的產品銷售、推廣等營銷目標，並同時幫助內容發佈者實現流量的商業價值。



樂享互動於2020年9月23日成功在香港交易所主板上市，股票代碼為06988.HK。





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