中信國際電訊CPC採用行業領先的Cloudian對象儲存平台推出SmartCLOUD™ Object Storage 對象儲存服務

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|全球ICT服務供應商提供高擴展性兼備成本效益的全球分佈式儲存解決方案
服務具備Object Lock功能，有效防禦勒索軟件程式
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香港、聖馬特奧，美國加利福尼亞州, 2021年3月18日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊 CPC」）與Cloudian 欣然宣佈，中信國際電訊 CPC 透過Cloudian HyperStore®對象儲存技術平台推出全新SmartCLOUD™ Object Storage服務 ，為企業客戶提供具勒索軟件（ransomware）保護、存檔和大數據管理功能的備份服務。作為獲得VMware Cloud Verified認證以及VMware最高級別 —“Principal”級雲服務供應商，中信國際電訊 CPC SmartCLOUD™ Object Storage 對象儲存服務，進一步為企業提供更多元化的雲端解決方案，服務不但全面支援VMware技術託管環境，更讓客戶享受由Cloudian技術帶來的優勢，包括無限擴展的儲存空間、以及業界領先的數據安全保護，達至最理想的成本效益。
現今不少企業需要儲存及管理大量非結構性數據，包括影片、圖像和多媒體內容，如何有效安全處理海量數據變得越來越困難。而數據亦成為日趨重要的企業戰略資產，容易受到勒索軟件和其他外部網絡攻擊。因此，中信國際電訊 CPC透過VMware雲供應商合作夥伴計劃，與Cloudian達成合作協議。結合Cloudian強大兼現代化的儲存基礎建設，持續為客戶提供優化的數據儲存服務，既滿足客戶對數據保護及管理的需求，同時符合不同的法規和合規性要求。
中信國際電訊 CPC SmartCLOUD™ Object Storage 對象儲存服務經過精心設計，多方滿足現代企業的需求：
強化的安全數據保護
- 充分利用Object Lock對象鎖定功能進行異地數據備份，保護數據免受勒索軟件威脅，並透過創建不可修改的數據副本，即使在遭受攻擊時，亦能快速有效恢復數據；
配合法規的數據存檔
- 滿足客戶的法規和合規性要求（例如審計等），確保相關數據儲存在指定期間及地區之系統內；
無縫存取數據
- 可無縫連接多雲平台與兼容S3制式的應用程式，減低設置成本和增加便利性；
高容量大數據管理
- 為龐大而複雜的數據集提供可高度擴展兼符合成本效益的儲存服務，有助快速處理人工智能、機器學習和其他分析應用程式等高級元數據；
多網絡連接選項
- 支援通過互聯網、VPN（例如MPLS）、點對點租用專線（point-to-point leased line）的連接，以及對象儲存平台部署於客戶相同的數據中心 (樓內線直連) 和SmartCLOUD™雲服務中心的交互連接；
簡易收費模式
- 計算基本數據儲存和輸出費用；並提供免費(API) 應用程式進行存儲調用
Cloudian屢獲殊榮的HyperStore® 對象儲存平台除具備無限擴展能力外，還配備多項企業級功能：
全面native S3兼容
- 確保能與以S3制式為基礎的程式無縫連接，擴展生態系統；
先進安全防護規格
- 備有 Object Lock對象鎖定功能、安全外殼協定（Secure Shell）、RBAC / IAM存取控制、靜態數據AES-256伺服器端加密和SSL數據傳輸加密技術等，完全符合最嚴格國際安全認證的要求；
支援多租戶 (Multi-tenancy) 平台
- 技術支持用戶在共享資源平台上按需使用儲存資源，並提供安全及自我管理儲存能力；
跨地域管理
- 透過一站式視窗，進行跨地域管理儲存工作。
「經過嚴格考慮各種對象儲存解決方案後，我們最終選擇了Cloudian作為合作伙伴。除了因為Cloudian可與VMware技術無縫連接外，Cloudian不但擁有企業級對象儲存平台，在對象鎖定技術上更具豐富經驗，特別在跨地域管理、支援多租戶平台、高級安全防護規格等各方面盡展優勢 。」中信國際電訊CPC產品開發及管理部高級副總裁藍泰來強調：「隨著數據成為現代企業的命脈，各地區對數據管理的法規和合規性要求日益嚴格，全新的SmartCLOUD™ Object Storage對象儲存解決方案，配備非凡的高擴展能力，具有可管理性、安全性，彈性和經濟性，絕對能為客戶提供卓越體驗同時滿足現代企業的需求。」
Cloudian亞太區副總裁Brian Burns表示：「中信國際電訊CPC在推動企業善用新技術來擴大競爭優勢，增加策略敏捷性和迅速回應市場需求等方面一直處於領先地位。我們期待能幫助中信國際電訊CPC繼續履行強大的客戶承諾，並進一步擴展其業務。」
中信國際電訊CPC簡介
中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供可高度擴展的客制化方案，以滿足他們特定的ICT需求。
中信國際電訊CPC的服務遍及全球，不論在東、西方地區均有在地優勢，成為領先的「服務在地，連接全球」的信息技術方案伙伴，真正實踐了「創新‧不斷」的服務理念。作為數碼世界賦能者，公司致力推動數碼化，在主要市場積極發展信息技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值，持續為他們的業務發展帶來更高的生產力、靈活性及成本效益，最終達致全球數碼化。
作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服務相關認證的服務供應商之一，中信國際電訊CPC業務版圖覆蓋全球，包括部份亞洲、歐洲及非洲高增長市場的地區；超過160個網絡服務據點、18個雲服務中心、30個以上的數據中心及2個全天候的安全運作中心，承諾給予客戶最優質的服務。
請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。
Cloudian簡介
Cloudian是行業內最盛名部署對象存儲系統的獨立供應商，具有業界最先進的S3兼容性和廣泛的合作夥伴生態系統。其屢獲殊榮的旗艦解決方案HyperStore®，能為數據中心提供無限的可擴展性和具備與雲端系統相似的技術性、靈活性和經濟效益。 Cloudian的全球數據結構體系，使企業可以在統一的平台上跨地點（本地和公共雲）無縫地進行儲存、查找、保護對象和文件數據傳輸。
請瀏覽 cloudian.com 獲取更多資訊。
傳媒查詢：
Rowena Leung
中信國際電訊CPC
rowena.leung@citictel-cpc.com
+852-2170-7536
Cloudian傳媒查詢：
Jordan Tewell
10Fold Communications
cloudian@10fold.com
+1-415-666-6066
話題 Press release summary
部門 电信运营商, 金融, Cloud & Enterprise, 广播，电视及卫星, Advertising & Media
http://www.acnnewswire.com
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