弘浩國際配售新股份 致力提高產能 提升整體運營實力



香港, 2021年3月17日 - (亞太商訊) - 弘浩國際控股有限公司（「弘浩國際」或「公司」，股份代號：8375.HK）欣然宣佈，公司於二零二一年三月十二日（聯交所交易時段後），與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意（作為本公司之代理）按竭誠盡力基準促使不少於六名承配人（彼等及其最終實益擁有人須為獨立第三方）按配售價每股配售股份0.051港元認購最多160,000,000股配售股份。



假設於公告日期至完成配售事項期間，弘浩國際之已發行股本並無變動，則配售事項項下最多160,000,000股配售股份相當於(i)公告日期之本公司現有已發行股本800,000,000股股份約20%；及(ii)經配發及發行所有配售股份擴大後之本公司已發行股本約16.67%。



配售價每股配售股份0.051港元較：(i)股份於二零二一年三月十二日（即配售協議日期）在聯交所所報之收市價每股股份0.063港元折讓約19.05%；及(ii)股份於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股股份0.0612港元折讓約16.67%。



配售股份將根據一般授權配發及發行，且毋須待股東進一步批准。本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。



假設全部配售股份獲全數配售，則預期配售事項之最高所得款項總額將約為8,160,000港元。所得款項淨額（經扣除配售事項附帶之所有相關開支（包括但不限於配售佣金、法律開支及支出）約476,000港元後）估計約為7,680,000港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額：(i)約4,230,000港元撥付添置生產設備之資金；(ii)約1,840,000港元用於擴大現有生產廠房；及(iii)約1,610,000港元作為本集團之一般營運資金。



弘浩國際控股有限公司主席溫浩然先生表示：「是次配股令公司的財務基礎更形穩固，亦有助於進一步提高公司產能，提升整體運營實力，爭取為全體股東創造長期盈利。」



關於弘浩國際控股有限公司

弘浩國際控股有限公司是中國少數擁有製造高端電容器技術及能力的公司之一，主要從事于製造及銷售貼片式徑向引線式鋁電解電容器。該公司核心業務亦輔以買賣範圍廣泛的電子零件，包括集成電路以及二極管及三極管等半導體及發光二極管及發光二極管照明產品。該公司製造的鋁電解電容器應用於多種電子產品，涵蓋家庭電器、影音設備、個人電腦、汽車電子產品、通訊設備及玩具。



欲瞭解更多弘浩國際的資訊，請瀏覽公司網站：http://www.verticaltech.com.cn。



投資者及媒體查詢:

Ms. Jenny Lai / Ms. Jessica Zhang

電話：(852) 2126 7076

電郵：jenny.lai@newsmilehk.com / jessica.zhang@newsmilehk.com





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

