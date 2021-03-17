砥礪前行 共同興業 ----興業銀行香港分行成立七周年

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|Wednesday, 17 March 2021, 08:35 HKT/SGT
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香港, 2021年3月17日 - (亞太商訊) - 七載耕耘砥礪行，2021年3月17日，興業銀行股份有限公司（于中國內地註冊成立的股份有限公司）香港分行迎來了成立7周年的生日。自2014年開業至今，興業銀行香港分行始終心系實體經濟發展，充分貫徹集團發展戰略，以客戶爲中心，積極投身國家戰略發展，全面融入粵港澳大灣區建設，與國家、區域和香港經濟同呼吸、共命運。
不忘初心，求索不止
開業七年以來，興業銀行香港分行始終牢記「一流銀行、百年興業」的遠大目標，立足香港，面向全球，爲境內外眾多企業、金融機構及高淨值客戶提供多元化、多方位的金融服務，在貿易融資、債券承銷、綠色金融、牽頭銀團、代理清算、資金交易、FICC、外幣資產配置、私人銀行業務上取得突破發展。截止上年末數據，該行資産規模逾2000億港元，榮獲「債券通優秀境外投資人」獎項，連續多年在中國離岸債券承銷商排行榜中名列前茅。
寓義於利，踐行責任
近年來，該行相繼加入香港綠色金融協會、香港中資銀行業協會綠色金融專業委員會等機構，堅持「寓義於利」的企業社會責任觀，積極打造興業銀行集團綠色金融業務的國際化視窗和重要平台。2020年內，該行與香港品質保證局（HKQAA）正式簽署了《綠色金融合作備忘錄》，成爲率先與HKQAA簽署該領域廣泛合作備忘錄的金融機構之一，并實現了中資股份制銀行首單境外藍色（海洋和水資源保護）債券發行、香港本地首單抗疫債券發行，以及香港品質保證局抗疫金融認證計劃下全球首單抗疫債券發行的里程碑，興業銀行也因此再次成爲全球綠債發行餘額最大的商業性金融機構。面對新冠疫情挑戰，該行對外建立疫情防控跨境業務綠色通道，推出措施保障跨境金融業務，對內提供抗疫物資、合理調整辦公安排，保障員工身體健康，以實際行動踐行社會責任和企業責任。
藍圖繪就，砥礪前行
興業銀行香港分行已深耕香江七載，值此行慶之際，該行將堅持「通向海外的視窗、業務創新的平台、人才培養的基地」的戰略定位，堅持砥礪前行，承擔起時代賦予的使命，融入國家大灣區發展機遇，穩健合規經營，認真服務香港經濟社會和廣大客戶，為香港鞏固國際金融中心地位添磚加瓦，實現「共同興業」的理想。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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