世茂服務公佈2020年全年業績



香港, 2021年3月15日 - (亞太商訊) - 香港訊–中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商—世茂服務控股有限公司（「世茂服務」或「公司」；香港聯交所股份代號：873.HK）發布上市後首份年報並舉辦業績發布會。 2020年，世茂服務實現營業收入50.26億元人民幣，同比增長101.9%；淨利潤7.24億元，同比增長88.4%；歸母淨利潤6.93億元人民幣，同比增長80.2%，相較於此前業績指引，超額達成。截至2020年末，公司現金及現金等價物為58.3億元，同比增長586.2%。秉持共贏共享理念，世茂服務每股派息11港仙，共計派息2.6億港元，派息率達31%。報告期內，公司管理面積及各項經營指標全面提速，增長強勁。



圖片一：（由左至右）世茂服務助理總裁劉羽先生；世茂服務執行董事兼財務總監蔡文為先生；世茂集團董事局副主席、世茂服務董事局主席許世壇先生；世茂服務執行董事兼總裁葉明杰先生；世茂服務副總裁馮波先生



合約面積突破2億平方米，規模倍速擴張

年報顯示，世茂服務2020年期末在管面積1.46億平方米，同比增長114.4%；合約面積2.01億平方米，同比增長99.4%。在管面積中，來自第三方的面積佔比大幅提高至35%。2020年，公司外拓面積達2350萬平方米，相較2019年增長13倍，第三方中標率由2019年的46.0%提升至2020年的53.4%，實現管理面積和市場拓展能力的雙增長。



世茂服務是世茂集團大飛機戰略重要的堅實一翼，世茂集團持續有品質高速增長亦為世茂服務提供了充足的項目儲備。來自世茂集團的項目，一二線城市佔比高達86.2%。與集團業務佈局版圖協同，世茂服務項目主要分佈於長三角、海峽、中西部、華北等經濟最發達，增長最迅速的區域。截至2020年，世茂服務覆蓋城市137個，同比增長51%；77%的項目分佈位於一線及二線城市，其中27%的項目位於福州、西安、杭州、武漢、天津五大中心城市。



規模擴張的同時亦帶來管理業態的豐富。截至2020年，世茂服務以學校、醫院、公建等為代表的非住宅在管面積達5920萬平方米，佔比達40.5%，較2019年大幅提升36.3個百分點。同時，世茂服務始終以用戶為先，以品質為核，客戶滿意度持續提升至89分，優於行業平均水平13%。收繳率連續3年維持95%高水平，續約率接近100%，經營底盤穩固健康，業務指標全面向好。



三大業務板塊協同高效 有效支撐有質量高增長

2020年，世茂服務物業管理服務實現收入27.12億元人民幣，同比增長126.1%，總收入佔比54%；社區增值服務實現收入16億元人民幣，同比增長146.8%，非業主增值服務實現收入7.13億元人民幣，同比增長11.2%。



值得關注的是，社區增值服務提升顯著，總收入佔比達31.8%，相較2019年提升5.7個百分點，亦為公司帶來了較高的毛利率，達40.1%。此前，公司進入高校服務領域，亦帶來校園增值服務業務，包括校園生活服務配套業務、團餐業務等。受疫情影響，在開學僅半年的情況下，校園增值服務實現並表收入2.3億元。



此外，公司旗下科技公司2020年收入達4.5億元，同比大漲775.6%，成為增值服務業務新支柱。通過打破行業邊界，構建外部銷售渠道，成功為複旦大學、重慶區政府等多個企事業單位提供服務，並成為中國移動、騰訊雲、中鐵建等戰略供應商，取得突破性發展。



規模發展戰略清晰，強管理運營達到“1+1>2”

規模化發展是世茂服務重要的發展戰略，截至2020年，公司已與12家物業公司達成合作。以“價值投資”理念指引，世茂服務制定短期及中長期投資策略。優選區域龍頭公司如海亮物業，關注細分領域領先企業如浙大新宇，有效支撐規模成長，專注項目密度和業務濃度。中長期來看，為增值服務厚植土壤，培育細分領域冠軍企業，卡位關鍵賽道，提前佈局新增長引擎，完善城市服務生態版圖。



此外，世茂服務始終尋求“1+1>2”的強強合作，其收併購“一體化”整合能力，通過近年實踐和檢驗，已成為行業內首屈一指的典型。世茂服務建立了從投前研判到投後“一體化”整合管理賦能提升的完整體系，是行業內唯一實行“投後前置”，提前進行業務盡調，提前編制一體化整合方案的公司。



舉例而言，2019年納入一體化管理運營的海亮物業和三遠物業，淨利率平均提升4.2個百分點，提升後平均達到了16.9%。 2020年的廣州粵泰、信誼物業、冠城物業、浙大新宇淨利率平均提升2.6個百分點，淨利潤提升後平均達到了8.3%。由此也可看出，與世茂服務運營管理體系融合度越高，業績提升越明顯。此外，12家公司收繳率整體提升12.1個百分點，社區增值服務收入實現了2.5倍的優質增長。



新三年戰略開局

業績發布會現場，管理層亦闡述了上市後新的三年發展戰略，未來三年公司將建立起涵蓋基礎物業服務，增值服務和智慧城市服務的“1+1+X”業務體系，構建“中心城市深耕、基於用戶需求的服務產品、供應鏈整合成本管理、精益化管理、人才體系建設創新”五大關鍵戰略能力。此外，特別強調以助力城市高質量發展最佳夥伴的角色，給予城市服務“城市市政服務管家、城市資產經營助手、城市發展合作夥伴”三重定位，培育未來增長戰略引擎。目前，公司已與宿遷市宿城區、福州市永泰縣、吉林省樺甸市等地簽署戰略框架協議，打造標杆項目，進行多點複製。



展望未來，世茂服務將繼續圍繞“用戶”和“資產”，致力於成為提供高品質服務的城市生活服務商，到2023年成為行業引領者。



世茂集團董事局副主席、世茂服務董事局主席許世壇先生表示：「世茂服務是世茂集團一體兩翼大飛機戰略的重要雙翼之一，過去3年實現了5倍的高速增長，並製定了新的3年高速發展計劃。世茂集團對於世茂服務充滿信心，將在未來投入更多世茂集團的政府、合作夥伴、產業等優質資源，大力推動和支持世茂服務未來3年發展。」



世茂服務控股有限公司（股份代號：873）

世茂服務成立于2005年，是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商。世茂服務是世茂集團“大飛機戰略”重要雙翼之一。世茂服務以“美好生活智造者”爲品牌理念，重點佈局長三角、環渤海、海峽與中西部四大核心高能級城市群，截至2020年12月，公司在管面積超1.46億平方米，在管物業超過530項，合約面積2.01億平方米，涵蓋住宅、學校、政府及公共設施、康養中心和醫院、候機室貴賓廳等業態，爲近240萬業主和用戶提供綜合物業管理、社區生活服務及非業主增值服務。



如欲取得更多集團相關資料，請瀏覽世茂服務網站：https://www.shimaofuwu.com/



如有垂詢，請聯絡︰

縱橫財經公關顧問有限公司

區美馨 / 劉禎 / 劉煒情

電話：(852)28644815 / (852)28644852 / (852)21144987

電郵：sprg_shimao@sprg.com.hk

傳真：(852)25271196







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

