世茂服務公佈2020年全年業績

香港, 2021年3月15日 - (亞太商訊) - 香港訊–中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商—世茂服務控股有限公司(「世茂服務」或「公司」;香港聯交所股份代號:873.HK)發布上市後首份年報並舉辦業績發布會。 2020年,世茂服務實現營業收入50.26億元人民幣,同比增長101.9%;淨利潤7.24億元,同比增長88.4%;歸母淨利潤6.93億元人民幣,同比增長80.2%,相較於此前業績指引,超額達成。截至2020年末,公司現金及現金等價物為58.3億元,同比增長586.2%。秉持共贏共享理念,世茂服務每股派息11港仙,共計派息2.6億港元,派息率達31%。報告期內,公司管理面積及各項經營指標全面提速,增長強勁。



圖片一:(由左至右)世茂服務助理總裁劉羽先生;世茂服務執行董事兼財務總監蔡文為先生;世茂集團董事局副主席、世茂服務董事局主席許世壇先生;世茂服務執行董事兼總裁葉明杰先生;世茂服務副總裁馮波先生



合約面積突破2億平方米,規模倍速擴張

年報顯示,世茂服務2020年期末在管面積1.46億平方米,同比增長114.4%;合約面積2.01億平方米,同比增長99.4%。在管面積中,來自第三方的面積佔比大幅提高至35%。2020年,公司外拓面積達2350萬平方米,相較2019年增長13倍,第三方中標率由2019年的46.0%提升至2020年的53.4%,實現管理面積和市場拓展能力的雙增長。



世茂服務是世茂集團大飛機戰略重要的堅實一翼,世茂集團持續有品質高速增長亦為世茂服務提供了充足的項目儲備。來自世茂集團的項目,一二線城市佔比高達86.2%。與集團業務佈局版圖協同,世茂服務項目主要分佈於長三角、海峽、中西部、華北等經濟最發達,增長最迅速的區域。截至2020年,世茂服務覆蓋城市137個,同比增長51%;77%的項目分佈位於一線及二線城市,其中27%的項目位於福州、西安、杭州、武漢、天津五大中心城市。



規模擴張的同時亦帶來管理業態的豐富。截至2020年,世茂服務以學校、醫院、公建等為代表的非住宅在管面積達5920萬平方米,佔比達40.5%,較2019年大幅提升36.3個百分點。同時,世茂服務始終以用戶為先,以品質為核,客戶滿意度持續提升至89分,優於行業平均水平13%。收繳率連續3年維持95%高水平,續約率接近100%,經營底盤穩固健康,業務指標全面向好。



三大業務板塊協同高效 有效支撐有質量高增長

2020年,世茂服務物業管理服務實現收入27.12億元人民幣,同比增長126.1%,總收入佔比54%;社區增值服務實現收入16億元人民幣,同比增長146.8%,非業主增值服務實現收入7.13億元人民幣,同比增長11.2%。



值得關注的是,社區增值服務提升顯著,總收入佔比達31.8%,相較2019年提升5.7個百分點,亦為公司帶來了較高的毛利率,達40.1%。此前,公司進入高校服務領域,亦帶來校園增值服務業務,包括校園生活服務配套業務、團餐業務等。受疫情影響,在開學僅半年的情況下,校園增值服務實現並表收入2.3億元。



此外,公司旗下科技公司2020年收入達4.5億元,同比大漲775.6%,成為增值服務業務新支柱。通過打破行業邊界,構建外部銷售渠道,成功為複旦大學、重慶區政府等多個企事業單位提供服務,並成為中國移動、騰訊雲、中鐵建等戰略供應商,取得突破性發展。



規模發展戰略清晰,強管理運營達到“1+1>2”

規模化發展是世茂服務重要的發展戰略,截至2020年,公司已與12家物業公司達成合作。以“價值投資”理念指引,世茂服務制定短期及中長期投資策略。優選區域龍頭公司如海亮物業,關注細分領域領先企業如浙大新宇,有效支撐規模成長,專注項目密度和業務濃度。中長期來看,為增值服務厚植土壤,培育細分領域冠軍企業,卡位關鍵賽道,提前佈局新增長引擎,完善城市服務生態版圖。



此外,世茂服務始終尋求“1+1>2”的強強合作,其收併購“一體化”整合能力,通過近年實踐和檢驗,已成為行業內首屈一指的典型。世茂服務建立了從投前研判到投後“一體化”整合管理賦能提升的完整體系,是行業內唯一實行“投後前置”,提前進行業務盡調,提前編制一體化整合方案的公司。



舉例而言,2019年納入一體化管理運營的海亮物業和三遠物業,淨利率平均提升4.2個百分點,提升後平均達到了16.9%。 2020年的廣州粵泰、信誼物業、冠城物業、浙大新宇淨利率平均提升2.6個百分點,淨利潤提升後平均達到了8.3%。由此也可看出,與世茂服務運營管理體系融合度越高,業績提升越明顯。此外,12家公司收繳率整體提升12.1個百分點,社區增值服務收入實現了2.5倍的優質增長。



新三年戰略開局

業績發布會現場,管理層亦闡述了上市後新的三年發展戰略,未來三年公司將建立起涵蓋基礎物業服務,增值服務和智慧城市服務的“1+1+X”業務體系,構建“中心城市深耕、基於用戶需求的服務產品、供應鏈整合成本管理、精益化管理、人才體系建設創新”五大關鍵戰略能力。此外,特別強調以助力城市高質量發展最佳夥伴的角色,給予城市服務“城市市政服務管家、城市資產經營助手、城市發展合作夥伴”三重定位,培育未來增長戰略引擎。目前,公司已與宿遷市宿城區、福州市永泰縣、吉林省樺甸市等地簽署戰略框架協議,打造標杆項目,進行多點複製。



展望未來,世茂服務將繼續圍繞“用戶”和“資產”,致力於成為提供高品質服務的城市生活服務商,到2023年成為行業引領者。



世茂集團董事局副主席、世茂服務董事局主席許世壇先生表示:「世茂服務是世茂集團一體兩翼大飛機戰略的重要雙翼之一,過去3年實現了5倍的高速增長,並製定了新的3年高速發展計劃。世茂集團對於世茂服務充滿信心,將在未來投入更多世茂集團的政府、合作夥伴、產業等優質資源,大力推動和支持世茂服務未來3年發展。」



世茂服務控股有限公司(股份代號:873)

世茂服務成立于2005年,是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商。世茂服務是世茂集團“大飛機戰略”重要雙翼之一。世茂服務以“美好生活智造者”爲品牌理念,重點佈局長三角、環渤海、海峽與中西部四大核心高能級城市群,截至2020年12月,公司在管面積超1.46億平方米,在管物業超過530項,合約面積2.01億平方米,涵蓋住宅、學校、政府及公共設施、康養中心和醫院、候機室貴賓廳等業態,爲近240萬業主和用戶提供綜合物業管理、社區生活服務及非業主增值服務。



