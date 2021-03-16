Monday, 15 March 2021, 17:39 HKT/SGT Share:

來源 Alvotech Alvotech完成第二輪私募融資 兩輪融資總額達1億美元

香港, 2021年3月15日 - (亞太商訊) - 跨國生物製藥公司Alvotech宣佈完成3,500萬美元的第二輪私募融資。第一輪達6,500萬美元的私募融資於2020年10月完成，而兩輪融資總額合共1億美元。韓國的Shinhan、美國的Baxter Healthcare SA及德國的ATHOS（Strüngmann 家族辦公室）均有參與Alvotech的第一輪私募融資。



Alvotech欣然宣佈，第二輪私募融資獲得更多冰島本土及國際投資者的支持。



Alvotech主席Robert Wessman表示：「我們很高興完成了這次私募融資。公司正處令人振奮的發展階段，由生物仿製藥開發商演變為製造商及供應商。我們期待在市場推出首項產品。」



「我們在全球各大藥品市場中，已與當地領先的生物仿製藥企業簽定合作協議，讓我們能向全球更多病患者提供優質生物製藥。」



「我對首次投資於Alvotech的投資者，包括來自我的故鄉及公司核心經營基地 — 冰島的投資者，對我們投以信心一票感到格外欣喜。」



關於Alvotech

Alvotech是一家跨國生物製藥公司，致力為全球市場開發和生產優質生物仿製藥。公司是生物科技領域的專家，透過為全球合作夥伴和病患者提供優質和具有成本優勢的產品及服務，矢志成為生物仿製藥品領域的全球領導者。公司採用全面整合的策略，強大的內部能力覆蓋整個價值鏈，有助加快生物仿製藥的開發。Alvotech的股東包括由創始人兼主席Robert Wessman先生旗下的Aztiq Pharma、來自日本的Fuji Pharma、阿布達比的YAS Holdings、韓國的Shinhan、美國的Baxter Healthcare SA、德國的ATHOS（Strüngmann家族辦公室），以及通過投資Alvogen的CVC Capital Partners及新加坡的Temasek Holdings。



Alvotech初步的在研產品包括數款單克隆抗體和融合蛋白生物仿製藥，旨在治療自身免疫、腫瘤和炎症相關疾病，改善世界各地病患者的生活質素。如欲了解詳情，請瀏覽網站 www.alvotech.com，或點擊LinkedIn、Twitter和Facebook。



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