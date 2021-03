Monday, 15 March 2021, 15:34 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅香港貓網店夥拍亞洲領先初創支付平台Atome 全面加強合作網絡

「先買後付」提升消費者的購物體驗

香港, 2021年3月15日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」),股票編號:653.HK欣然宣佈,與創新支付平台Atome合作,以全新分期付款方式「先買後付」(Buy Now Pay Later)為顧客帶來更靈活及便捷的支付方案,在消費習慣的新常態下,打造新零售體驗。跟據Atome於新加坡的經驗及數據顯示,採用Atome作為付款結帳選項的商戶,能獲得銷售額及平均消費額分別平均17%及30%的上升。集團積極把握新機遇,期望藉著與Atome之合作,有助集團拓展市場業務,推動電商零售發展,為顧客提供多元服務。



卓悅與「Atome春日購物節」優惠活動讓顧客體驗「先買後付」的靈活便利,享受零利息和零年費的「Pay Over Time」方式付款,以科技為消費者帶來意料之外的輕鬆。



卓悅與「Atome春日購物節」優惠活動於3月15日至21日一連7日於卓悅香港貓HKMALL網店舉辦,消費者只需在卓悅香港貓網店掃瞄二維碼或在網上付款時選用Atome,便可體驗Atome「先買後付」(Buy Now Pay Later)支付方案服務,直播期間購物更可享高達85折優惠,其帳單將會自動分為三期,以零利息享受分期付款的便利。



卓悅控股有限公司主席陳健文先生表示:「我們很高興與Atome合作,過去的一年對零售業帶來重大挑戰,卓悅將繼續把握機遇,透過不斷擴大我們的產品種類,除美妝外, 我們還會引入更多生活百貨, 健康產品, 小家電等種類,加強我們的網上平台『卓悅香港貓』的發展, 為顧客帶來 “Beauty, Health, Beautiful Life” 的美好體驗。Atome創新的『先買後付』支付方案將提升顧客的購物體驗,以及整體產品和服務的性價比。」



卓悅會繼續透過與不同的戰略夥伴及商戶合作,運用集團現有的各種新科技整合資金流、物流和數據流,與合作方互補優勢,發揮協同效應。卓悅將著力探索數字經濟新業態,積極開展數碼化轉型與創新,為疫情後業務發展增添新動力。



有關卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號: 653.HK)為香港領先美妝及生活消費品連鎖零售集團,現於香港及澳門共設有25間綫下零售店,同時在卓悅電商平台、天貓、考拉、京東及eBay等44個中國內地及海外網購平台作綫上零售,共銷售往34個國家。卓悅現時自設KOL直播間,培育200名銷售人員直播銷售,現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉、京東共9個直播平台帶貨。





