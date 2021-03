Friday, 12 March 2021, 21:57 HKT/SGT Share: 追蹤前第一大客戶實控人持股,貝康醫療關聯交易深度解析

香港, 2021年3月12日 - (亞太商訊) - 2021年2月9日,輔助生殖基因檢測解決方案創新平台——蘇州貝康醫療股份有限公司(以下簡稱「貝康醫療」)正式登陸港交所。



圖片來源:天眼查







眾所周知,試管嬰兒的過程非常複雜,一般來說,試管嬰兒週期開始時,需要使用合成激素治療患者以刺激生成多個卵子。經過1~2周的卵巢刺激,卵子被取出並受精。受精胚胎通常在實驗室發育2~6天。植入胚胎前,具有若干特徵的患者被建議進行PGT以檢測潛在遺傳疾病。胚胎植入後14日內將進行血液檢測以檢測試管嬰兒是否成功。



而貝康醫療的PGT-A試劑盒可以在植入前篩查胚胎中的非整倍體(一種經常與試管嬰兒(IVF)植入失敗相關的染色體疾病)從而篩查胚胎是否正常發育,是我國目前首個也是唯一一個已獲國家藥監局批准的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。與此同時貝康醫療目前還正在開發另外兩款植入前基因檢測(PGT)產品,即PGT-M和PGT-SR試劑盒。其將與PGT-A試劑盒一起,構成一個完整的檢測試劑盒系列。



不過上市前2020年貝康醫療將蘇州醫檢所、山東醫檢所、本溪醫檢所出售給蘇州雙螺旋醫學檢驗所。而蘇州醫檢所、本溪醫檢所分別是貝康醫療第一大客戶和第四大客戶,均從事基因診斷和治療業務。對於這一系列複雜的交易市場也是存在一點疑問。



那麼為什麼上市前剝離醫檢所業務及過往業績期內第一大客戶?



貝康醫療為籌備上市、精簡業務架構及考慮到未來業務戰略以及外商投資准入特別管理措施(負面清單)項下有關若干業務外商投資的相關中國法律和法規的要求,且貝康醫療定位為以研發為中心的基因檢測解決方案提供商(而非檢測服務提供商),因此於2020年4月、2020年5月及2020年6月將持有的蘇州醫檢所、山東醫檢所和本溪醫檢(以下合稱「醫檢所」)所的股權出售給蘇州雙螺旋。截至招股書發佈,蘇州雙螺旋由貝康醫療創始人、董事長梁波的胞妹梁萍控股,因此梁萍為貝康醫療的關聯人士,進而貝康醫療銷售試劑盒給醫檢所構成關聯交易。



出售醫檢所前,貝康醫療主要通過醫檢所向自身沒有檢測能力的醫院和生殖中心提供基因檢測服務;出售醫檢所後,貝康醫療不再向醫檢所提供基因檢測服務,僅會向其出售基因檢測試劑盒。



貝康醫療與醫檢所業務關係清晰,且該等關聯交易根據香港聯交所的要求進行了詳盡的披露,招股書、法律文書備案等包含的公開信息均已通過聯交所審核知曉,顯示公司披露信息公平和透明,堅持落實良好的企業管治。



前第一大客戶實控人最新持股蘇州雙螺旋僅19%的股權



根據公開信息,記者了解到梁萍目前僅持有蘇州雙螺旋19%的股份,根據相關法律法規,持股比例低於20%已不再符合貝康醫療關連人士的定義,因此醫檢所與貝康醫療發生交易亦不再構成關聯交易。



過往業績期內收入未實現規模化,關聯交易總體佔比小



根據招股書,截至2020年9月30日前9個月,貝康醫療的銷售收入中,僅19.2%來自蘇州雙螺旋。且隨著貝康醫療上市後業務規模的不斷擴大,關聯交易佔收入的比例將持續被攤薄。蘇州雙螺旋作為貝康醫療的客戶,與其他客戶相比,在產品價格、折扣、結算、回款等方面並無區別對待。



輔助生殖醫療迎政策利好,貝康醫療奠定行業龍頭地位



近日貝康醫療還與國內多家知名生殖中心達成合作,共同推動「圓1000個罕見病家庭健康生育夢」的大型公益活動,旨在幫助這些家庭阻斷遺傳病的代代相傳。截至目前,公司已與上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院和山東大學附屬生殖醫院等40餘家大中型生殖醫院建立了聯合實驗室,與200多個生殖中心開展了業務合作。



作為「十四五」規劃的開局之年,隨著生育政策的開放,國民經濟能力的提升,在不孕不育率高居不下及「二胎」政策的大背景下,且筆者注意到在剛剛結束的「兩會」上,民盟中央提案建議將生殖健康醫療服務費納入醫保,種種利好政策下,輔助生殖滲透率將逐漸提高。



(作者:海豚音)





話題 Press release summary



部門 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network