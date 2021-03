Friday, 12 March 2021, 10:01 HKT/SGT Share: 天能動力(0819.HK)助力我國實現製造業強國夢

香港, 2021年3月12日 - (亞太商訊) - 天能集團一家以製造電動輕型車的新能源動力電池的龍頭企業,創始於1986年。前身是長興縣煤山第一蓄電池廠,這就是天能集團最早的起源。經過30多年的發展,現已成為以鉛蓄電池的生產製造為核心業務,同時包括新能源鋰電池、可再生新材料板塊、金融貿易等板塊的大型實業集團,通過全國超過3000家經銷商,鋪開了覆蓋全國的近40萬家行銷服務網點,員工總數超過2萬人。



我國是世界上最大的鉛蓄電池生產國、出口國和消費國。根據中國產業資訊網資料統計,全球鉛蓄電池市場規模從2011年的372.1億美元增長到2018年的445.2億美元,且預計2020年全球鉛蓄電池市場規模將達到459.8億美元。鉛蓄電池行業增長超過16%(工信部資料),行業規模超千億。公司作為電動輕型車鉛蓄電池的龍頭企業,產能佈局分佈在浙江、江蘇、安徽、河南、貴州等省。現有鉛蓄電池產能超過80GWh,產品包括電動二三輪車動力電池、起動啟停電池、電動特種車電池、儲能電池等,不僅和全國各類上下游廠商實現合作共贏,也為當地政府增加了就業崗位和財務收入。



公司在近年來不斷把原有的設備改建成“綠色智慧製造設備”,連鑄連軋技術減少了原材料的消耗,人工成本和其它製造費用。技術改造可以提高公司的毛利率和淨利率,降本增效,促進公司綠色可持續發展,也符合保護環境和節約資源的基本國策。天能動力(0819.HK)旗下天能股份(688819.SH)的歸母淨利潤也同比增加52.8%達到22.8億元,代表公司做為製造業的領軍企業之一,還在高速發展,助力我國成為製造業強國。



製造業是強國之基,是振興實體經濟的主戰場。張天任代表表示:“作為製造業企業,我們一定堅守實業初心不動搖,扎扎實實辦好自己的企業,以實際行動引領推動製造業高品質發展,進一步打響‘浙江製造’品牌,為實現製造強國貢獻應有力量。一直以來,浙江省委、省政府高度重視實體經濟振興,以新發展理念引領製造業轉型升級,不斷深化‘三服務’,持續推進‘最多跑一次’等改革,在財稅政策、金融支持等方面為企業減負增能,作為浙江製造企業,我們非常感激政府的各項幫助。



建設製造強國,要振興實體經濟,向創新要發展,從數位化找突破,在全國範圍開展製造領域的技術扶貧;在大資料、人工智慧等新基建領域對龍頭企業給予更大支持,為它們在國際競爭的舞臺上贏得優勢,展示風采。並且,我們堅信通過不懈努力創新,搶佔世界“制高點”,掌控技術話語權,中國製造就一定會向中國智造轉變,實現中國的製造業強國夢。





話題 Press release summary



部門 能源 , 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network