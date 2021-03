Wednesday, 10 March 2021, 17:05 HKT/SGT Share: 朝雲集團今日掛牌上市:龍頭地位穩固 長期發展看好

香港, 2021年3月10日 - (亞太商訊) - 據信報報道,備受市場關注的中國日化行業龍頭企業——朝雲集團有限公司(簡稱「朝雲集團」,6601.HK)今日正式登陸聯交所主板,發售價為每股9.20港元,每手500股。香港公開發售獲得約172.32倍認購,國際發售獲得約13.8倍認購。公開發售與國際配售均獲超額認購的背後體現了投資者對朝雲集團實力的充分認可。朝雲集團是中國領先的一站式多品類家居護理、個人護理及寵物護理平台,主要開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品。此次朝雲集團成功上市,令港股市場日化領域再添一明星企業。



多品牌多品類前瞻佈局,抢占行業领先地位



朝雲集團旗下品類眾多,覆蓋廣泛。根據灼識咨詢的資料,在前五大中國家居護理公司中,朝雲集團擁有最多的細分品類數量,共擁有七大核心品牌,包括超威、貝貝健、威王、西蘭、潤之素、倔強的尾巴、DUX德是。在家居護理行業,朝雲集圖擁有三大品類、二十八個細分品類及四個品牌。在今年快速發展的個人護理和寵物護理領域,朝雲集團已建立七大品類、十六個細分品類和三個品牌。



不僅品類眾多,朝雲集團各品類實力也十分強勁,許多品類在業內屬於市場領先地位。根據灼識咨詢的資料,在2015年至2019年間,朝雲集團連續五年在中國家居護理行業的本土公司中位列第三,並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四。同期,朝雲集團在中國殺蟲驅蚊市場以零售額計連續五年保持第一,在兒童適用殺蟲驅蚊市場以零售額計位列第一;2019年,朝雲集團在家居清潔及空氣護理市場位列第二,同時在個人護理行業中的花露水市場位列前三。2020年上半年,朝雲集團在在寵物除臭劑類別位列前五。



盈利能力不斷增強 逆势增长全面步入快車道



於過往記錄期間,朝雲集團業績穩中有增,並在2020年步入發展快車道。2020年前三季度,朝雲集團實現總收入14.61億元(人民幣,下同),較2019年同期增長16.9%。此外,在2019年,朝雲集團有多款單品上市不久後各自零售額超過1億元,充分展現了公司強勁的產品開發及產品盈利能力。



從各品類的表現來看,截至2020年9月30日九個月,朝雲集團家居清潔産品的收入較2019年同期增長29.7%;個人護理品類收入同比增長69.2%。朝雲集團在2019年進入增速快、毛利高的寵物護理板塊,新創立的倔强的尾巴上市4個月即獲得寵物香水除味類目排名第一,並入選天猫小黑盒認證年度優質新品榜單,成爲天猫新銳品牌,未來發展值得期待。隨著朝雲集團不斷努力優化及擴大產品組合,未來仍有巨大的增長潛力。



黃金賽道增量空間廣闊 公司遠景看好



根據灼識咨詢的預測,自2019年至2024年,中國家居護理市場零售額規模將從458億元增長至694億元,複合年增長率為8.7%。同期個人護理產品市場也將從4,587億元增長至7,014億元,複合年增長率為8.9%,市場增長空間巨大。此外,朝雲集團自2019年進入寵物護理板塊首戰告捷後,將於2021年繼續利用該業務進一步抓取增長機會,全面進軍規模超千億的寵物市場。



面對廣闊的市場前景,朝雲集團也從多個方面發力。以發售價每股9.20港元計算,朝雲集團此次上市募得資金總額為2,888.4百萬港元。據招股書披露,朝雲集團所募集資金將主要用於產品研發、銷售網絡建設、市場營銷、戰略收購等方面。因此,從募資用途角度看,朝雲集團將圍繞一站式生活服務平台的定位,順應消費升級趨勢,關注消費者細分需求,進一步鞏固自身優勢,保持行業領先地位。



整體而言,朝雲集團身處黃金賽道,又逢消費市場不斷繁榮的歷史機遇期。憑藉多品牌多品類戰略所形成的獨特優勢,隨著在個人護理及寵物護理領域的持續深化,朝雲集團有望以上市為契機開啟新的發展篇章,以長期可持續的增長,為投資者帶來可觀的回報。





