Tuesday, 9 March 2021, 16:00 HKT/SGT Share:

來源 GaN Systems 氮化鎵功率晶體管價格降至1美元以下 這一關鍵里程碑標誌著氮化鎵在全球範圍內被迅速採用

安大略省渥太華, 2021年3月9日 - (亞太商訊) - GaN(氮化鎵)功率晶體管的全球領導者GaN Systems今天宣布,其低電流,大批量氮化鎵晶體管的價格已跌至1美元以下。這些晶體管通常用於智能手機和筆記本電腦以及各種消費品和工業應用的氮化鎵充電器和AC適配器。隨著全球眾多消費者,企業和工業市場客戶的產量提高,GaN Systems預計氮化鎵晶體管的價格會進一步降低。



使用氮化鎵系統公司的低成本功率晶體管的飛利浦充電器



多年來,儘管人們已經認識到氮化鎵的性能優勢,包括較低的總體系統成本,更高的功率密度和功率效率,但許多電源系統製造商還是選擇等待氮化鎵接近矽的價格再採用。



“等待已經結束,我們終於看到價格低於1美元,這是一個里程碑。 隨著數量的猛增,氮化鎵價格已經逼近甚至低於矽MOSFET的價格,” GaN Systems首席執行官Jim Witham評論道。 “在短短幾年內,我們看到氮化鎵使電源系統變得更小,更輕,更涼也更便宜。 因此現在有非常多的客戶在其產品和設計中使用氮化鎵,也就不足為奇了。”



市場對氮化鎵功率半導體的需求一直在增長。根據“宏景研究所”Grand View Research)的預測,全球氮化鎵半導體器件市場將從2020年的16.5億美元(市場規模價值)以19.8%的複合年增長率增長,到2027年達到58.5億美元。 GaN Systems公司一直在經歷這種增長,它最近宣布達到了2千萬氮化鎵晶體管的出貨量 ,並將在2021年實現40倍的產能擴展。



根據Yole Développement 的說法,氮化鎵的採用率上升是由大批量消費品市場(如快速充電器應用)推動的。消費者和企業應用市場的高速增長,以及GaN Systems公司對工藝的不斷改進和對成本控制的關注,使氮化鎵價格下調成為可能。



由於GaN Systems公司業已證明的可靠性和大批量生產能力,這一趨勢使其在許多市場上迅速採用氮化鎵方面處於有利地位。



如欲了解更多信息或購買氮化鎵產品,請訪問cn.gansystems.com。



話題 Press release summary



部門 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network