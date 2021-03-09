Tuesday, 9 March 2021, 10:36 HKT/SGT Share:

來源 Apollomics, Inc. APOLLOMICS(冠科美博)任命K. PEONY YU余健鴻醫學博士為首席醫學官(CMO) - FibroGen(琺博進)資深研發專家為管理團隊引入全球研發經驗

- 默克高管孫正潔(Sophie Sun)任命為公司企業發展及商務拓展高級副總裁，她的加入將為公司帶來合作夥伴關係、企業戰略和商業化方面的豐富經驗與資源

中國杭州市和美國福斯特市, 2021年3月9日 - (亞太商訊) - Apollomics, Inc.(冠科美博)，一家致力於發現和開發腫瘤靶向和免疫新藥及其組合療法的創新生物製藥公司，今天宣佈，任命K. PEONY YU(余健鴻)醫學博士為首席醫學官，余博士將於2021年3月16日正式上任。同時，公司任命孫正潔為企業發展及商務拓展高級副總裁，常駐中國。兩位高管均直接向冠科美博聯合創始人、董事長兼首席執行官余國良博士匯報。



余國良博士說：「余博士全球創新藥研發背景和卓越的領導才能和冠科美博十分契合，我們非常歡迎她加入我們的團隊。Peony擁有廣泛的跨境經驗，曾在中美兩國管理團隊並身兼多職，包括臨床開發、註冊策略和醫學事務。Peony的加入，將對我們現有產品的開發和產品管線的擴充有極大的幫助。」



余健鴻博士補充說：「冠科美博以患者為中心，這和我的理念非常一致，我很高興加入這個團隊。公司針對靶向特定突變、擴增和耐藥機制的精準醫學方案是最先進的技術，我相信這變革性的新療法有望給癌症患者帶來轉機。我期待貢獻自己的努力，和優秀的團隊共同推進創新藥全球臨床研發，在腫瘤治療攀登新高峰。」



余國良博士總結說：「自公司成立以來，冠科美博和很多企業建立了合作夥伴關係，不斷探索合作以擴充我們的產品管線。我們很高興歡迎孫正潔的加入，她將負責公司戰略、商務拓展和戰略合作。她在亞洲、北美和歐洲都有豐富的工作經歷，她在公司戰略、合作夥伴和商業化方面的管理經驗將成為我們消滅癌症的寶貴資源。」



關於K. Peony Yu, M.D. (余健鴻，醫學博士)

余健鴻博士在FibroGen 工作了12年，曾擔任多個職務並不斷晉升，最終在2016年被任命為首席醫學官。她對各個階段的臨床開發設計和執行方面都有豐富專業知識和領導力，包括臨床開發、註冊策略以及與全球監管機構的互動溝通。加入FibroGen之前，余博士曾擔任Anesiva, Inc.(前Corgentech, Inc., (NASDAQ: ANSV))臨床研發副總裁，負責所有臨床項目的臨床研究、統計和數據管理、臨床運營、醫療事務和醫療信息。余博士在加利福尼亞大學戴維斯分校(University of California, Davis)獲得醫學博士學位，在斯坦福醫學院(Stanford Medical School)完成住院醫師培訓。



關於孫正潔， MBA

在加入冠科美博之前，孫正潔女士擔任默克集團全球副總裁及中國創新中心董事總經理，在中國為中國及全球市場開闢創新合作。孫女士在默克任職12年，歷任多個管理職位，參與了9個新產品上市。加入默克之前，孫女士在國際市場諮詢機構埃培智及WPP集團工作了8年多，為多個行業的財富五百強企業提供諮詢。孫正潔女士擁有中國人民大學碩士學位，及麻省理工斯隆管理學院工商管理碩士學位。



關於Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博)是一家創新型生物製藥公司，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法，在美國加州福斯特市和中國杭州市均有運營實體。公司產品管線有多個處於不同開發階段的項目，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。欲了解更多信息，請訪問 www.apollomicsinc.com。



冠科美博聯繫方式：

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Wilson W. Cheung

首席財務官

電話：+1-650-209-4436

電郵：wcheung@apollomicsinc.com



公司聯繫人：

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電郵：liping.zhang@apollomicsinc.com



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