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Monday, 8 March 2021, 10:15 HKT/SGT
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來源 Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
院士團隊賦能貝康醫療：通過人工智能打造中國遺傳知識圖譜，提升遺傳病診療與防治能力

香港, 2021年3月8日 - (亞太商訊)  - 2021年3月6日，上市企業蘇州貝康醫療股份有限公司(「貝康醫療」；股份代號：02170.HK)與蘇州BioX生命智能產業研究院(「BioX產研院」)賀林院士團隊簽署成果轉化協議，貝康醫療董事長與BioX產研院賀林院士出席了簽約儀式，雙方致力於打造國內領先的生命科學與臨床遺傳方向的人工智能研究和產業轉化平台。






目前，在國內頂尖遺傳學專家賀林院士的帶領下，BioX產研院已完成開發中國首個遺傳病人工智能知識檢索庫，覆蓋中國1000種常見遺傳病相關大數據的遺傳知識圖譜，通過整合國際權威遺傳病數據庫，為病歷數據的關聯提供了完整的數據框架模型。據悉，該遺傳知識圖譜已整合了多達31萬篇遺傳相關文獻信息，覆蓋人類已知的全部9000多種遺傳病的數據信息，43401條基因數據信息，以及172861條藥物化學數據等海量遺傳病相關數據，並持續更新。利用人工智能構建的遺傳知識圖譜，有望解決目前遺傳病檢測難，患者信息匱乏，診療資源分佈不均等痛點，從而幫助臨床更快更全面地對遺傳疾病進行診療。該研究成果目前正在通過貝康醫療進行產業轉化，有望加速推進貝康醫療打造人工智能生殖遺傳產品的研發，將研究成果快速轉化為臨床產品，建立遺傳病診斷與輔助生殖的完整解決方案，使更多中國遺傳病患者得以明確診斷並採取輔助生殖的方式幫助家庭徹底阻斷致病基因的遺傳。

貝康醫療作為中國第一家生殖領域基因產業上市公司，近期加速佈局，於2021年3月4日在蘇州工業園區規劃建立新的總部基地，打造覆蓋全國範圍的生育IVD產業鏈及高端設備製造上下游集群。此次與賀林院士團隊的合作，將進一步擴展貝康醫療在遺傳病與輔助生殖產業的創新佈局，真正實現通過基因科技創新，讓更多家庭能夠生育健康的孩子。




話題 Press release summary

部門 业务, 制药及生物技术, 健康与医药
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