天大藥業收購小兒清熱止咳顆粒劑 豐富產品組合並持續完善中醫藥全產業鏈佈局

香港, 2021年3月4日 - (亞太商訊) - 天大藥業有限公司 (「天大藥業」,股份代號:455.HK,連同其附屬公司稱為「本集團」)欣然宣佈,其全資附屬公司天大藥業(珠海)有限公司與黑龍江省濟仁藥業有限公司訂立技術轉讓合同,以人民幣 21,000,000元(相當於約 25,200,000港元)收購其小兒清熱止咳顆粒(國藥准字Z20033093)的技術完整所有權和全部知識産權。將于本集團位於珠海金灣的新研發及製藥基地於今年內投產後生產。



小兒清熱止咳顆粒是在麻杏石甘湯基礎上加入黃芩、板藍根、北豆根,抗病毒功效強,清肺熱效果佳,對於醫院獲得性肺炎、支原體肺炎、毛細支氣管炎效果好。小兒清熱止咳顆粒為小兒用清熱止咳中成藥, 擁有長久歷史及高度美譽,廣受醫生推薦使用。



本次技術轉讓將可以豐富本集團旗下兒科用藥產品組合,能夠與本集團目前另一主要產品兒科感冒及呼吸系統藥托恩(布洛芬混懸液及滴劑)相互補充, 從而擴大本集團在中國內地兒科用藥市場的佔有率。同時,小兒清熱止咳顆粒作為中成藥,進一步充實了本集團中醫藥業務板塊。



天大藥業紥根於粵港澳大灣區,以發展中醫藥產業為基礎,發展創新藥物和醫療科技,發展優質醫療和保健服務,致力於成為藥品研製、中醫診療、醫療科技、健康管理領域具有市場競爭力和核心價值鏈的醫藥企業。近年,天大藥業從中醫、中藥、中醫藥智能三大方面深度打造中醫藥全產業鏈,涉足中藥材供應、中藥飲片生產,建立控制中藥材品質的“天大標準”,並投資興辦新型中醫館—天大館。經過近5年的發展,本集團中醫藥業務已初步實現全產業鏈佈局:建立了中醫藥研發平臺;加強了天大中醫藥生產基地的布點,新研發及生產基地佈置了獨立的飲片生產大樓、中藥提取大樓、中藥製劑大樓,能有效支援中藥產品研發、生產管線;豐富了中醫藥產品的銷售與經營團隊。中醫藥業務板塊銷售收入持續提升,於截至2020年9月底的半年期間,收入較2019年同期實現倍數增長。



天大藥業發言人表示:「本次收購為本集團持續豐富產品組合及完善中醫藥全產業鏈佈局的重要舉措。小兒清熱止咳類產品市場容量大,受到市場的廣泛認可。在採用控銷模式進行推廣銷售,理順商業渠道,管控終端價格下,本集團有信心小兒清熱止咳顆粒的銷量必然會有一個質的飛躍。除內源性增長,天大藥業一直注重外延性拓展,通過兼併收購來吸納行業成功的產品、業務等,加快發展步伐。中醫藥在國內外日益受重視,我們看好中醫藥在全球範圍的發展前景,將乘著國家政策的東風,做好短中長期發展規劃,一步一個腳印朝著領先的綜合性醫藥企業目標邁進。」



