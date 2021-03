亞太絲路投資與賽默飛世爾建立戰略合作

香港, 2021年3月4日 - (亞太商訊) - 亞太絲路投資有限公司(「亞太絲路投資」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0767.HK)欣然宣佈,集團與生命科學服務領域的領導者賽默飛世爾科技(香港)有限公司(「賽默飛世爾」)就建立戰略合作夥伴關係簽訂諒解備忘錄,共同開拓在長壽醫療及健康研究領域的機遇。



賽默飛世爾作為生命科學服務領域的先行者,一直致力為其客戶加快生命科學領域的研究,解決在分析研究上的複雜問題和挑戰。集團與賽默飛世爾的戰略合作初步為期三年,賽默飛世爾將為集團優先提供其最新技術、軟件及解決方案。此等技術有助促進集團在長壽科學及醫療診斷方面的發展,並提升實驗室生產力和研發實力,對集團長遠發展長壽科學業務至關重要。



亞太絲路投資董事會主席兼執行董事閆立先生表示﹕「賽默飛世爾在生命科學領域擁有全球領先的技術,將成為集團發展長壽科學業務的有力後盾,強化和支持我們的研發實力,進一步完善集團產業鏈,有助於集團打造世界領先的長壽科學生態系統平台。我們將以創新技術,共同在長壽醫療和健康研究領域進行研發,矢志為人類健康作出貢獻,實現『讓人類健康長壽』的願景。」



關於亞太絲路投資有限公司

亞太絲路投資有限公司(0767.HK)主要從事長壽科學、借貸、證券投資及投資諮詢業務。憑藉管理層在生物科技行業的專業知識及技術,集團近年銳意進軍國內長壽科學醫療行業,以嶄新的長壽管理方案實現 「讓人類健康長壽」的願景,透過長壽生物製品、細胞及基因療法,以及先進醫療等長壽科學技術,為人類的健康作出貢獻,從而建立良好聲譽。



有關更多資料,請瀏覽: http://www.irasia.com/listco/hk/asiapacificsilkroad/





