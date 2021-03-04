Thursday, 4 March 2021, 11:31 HKT/SGT Share:

來源 Apollomics, Inc. APOLLOMICS(冠科美博)UPROLESELAN注射液(APL-106)中國I期臨床試驗第一例受試者成功入組

中國杭州市和美國福斯特市, 2021年3月4日 - (亞太商訊) - Apollomics, Inc.(冠科美博)，一家致力於發現和開發腫瘤靶向和免疫新藥及其組合療法的創新生物製藥公司，今天宣佈，Uproleselan注射液(APL-106)用於治療成人復發或難治性急性髓系白血病的中國I期臨床試驗第一例受試者成功入組。今年2月份，2家I期研究中心中國醫學科學院血液病醫院和浙江大學附屬第一醫院已經全部啟動。



I期臨床試驗是「Uproleselan聯合化療治療成人復發或難治性急性髓系白血病的I期和III期橋接臨床研究」其中一部分，主要研究者為中國醫學科學院血液病醫院的王建祥教授，主要目的是研究Uproleselan在中國復發或難治性急性髓系白血病(AML)受試者中的藥代動力學(PK)特徵，評價Uproleselan聯合化療的安全性和耐受性。



關於Uproleselan注射液(APL-106)

Uproleselan (APL-106)是由GlycoMimetics發現和開發的創新藥。Uproleselan (yoo’ pro le’ sel an)能阻斷E-選擇素(骨髓細胞上的一種粘附分子)與血液癌細胞結合，從而阻斷骨髓微環境中白血病細胞的耐藥機制。2017年，美國FDA授予Uproleselan治療成人復發或難治性急性髓系白血病突破性療法認定。Uproleselan由Apollomics(冠科美博)於2020年1月從美國GlycoMimetics引進，Apollomics擁有中國市場(中國大陸、香港、澳門和台灣)的臨床開發、生產和商業化銷售權利。



2020年9月，Uproleselan注射液獲得國家藥品監督管理局(NMPA)核准簽發的《藥物臨床試驗批准通知書》，同意開展Uproleselan聯合化療治療成人復發或難治性急性髓系白血病的I期和III期橋接臨床研究。2021年1月被國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)納入突破性治療品種。



關於急性髓系白血病(AML)

急性髓系白血病(AML)是一種血液和骨髓的腫瘤，它是一種侵襲性疾病，導致骨髓產生不能執行正常功能的未成熟細胞，並發展成白血病細胞。在美國，每年約有20,000例AML新發病例，5年生存率為28.7%1。2019年中國AML新發病例約26,900例2，復發或難治性AML預後極差。



關於Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博)是一家創新型生物製藥公司，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法，在美國加州福斯特市和中國杭州市均有運營實體。公司產品管線有多個處於不同開發階段的項目，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。欲了解更多信息，請訪問 www.apollomicsinc.com。



1National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program

2Source: CIC Report.



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