Thursday, 4 March 2021, 10:27 HKT/SGT Share:

來源 Alvotech Alvotech與Cipla Gulf加強合作夥伴關係 在澳洲及新西蘭為生物仿製藥進行商品化

香港, 2021年3月4日 - (亞太商訊) - 跨國生物製藥公司Alvotech與Cipla Limited（「Cipla」；BSE：500087；NSE：CIPLA EQ）旗下的Gulf FZ LCC（「Cipla Gulf」）今天公布加強雙方合作夥伴關係，攜手在澳洲及新西蘭市場推廣及分銷四種生物仿製藥。



在是次合作中，Cipla Gulf將負責為涵蓋免疫學、骨質疏鬆、腫瘤及眼科領域的領先藥物的專利生物仿製藥物進行商品化。



上述藥物由Alvotech研發及製造，並將由Cipla Gulf通過其位於澳洲及新西蘭的分銷網絡進行分銷。在2020年，這些創新產品在澳洲巿場的銷售額達7億美元。



在此次合作之前，Cipla Gulf於2019年7月已與Alvotech達成類似的協議，負責為Alvotech旗下作為阿達木單抗注射液（Adalimumab）的生物仿製藥「AVT02」在個別新興市場進行商品化。



Cipla國際業務（歐洲及新興市場）行政總裁Nishant Saxena在評論是次合作時表示：「我們以『關愛生命』為目標，其中讓患者能使用關鍵的藥物正是其核心所在，而是次合作正是朝着這個方向邁進。我們相信，Alvotech的產品將加強我們旗下生物仿製藥的在研產品線，並讓我們在專科領域提供廣泛的治療，同時擴大我們在澳洲市場的據點。」



Alvotech首席商務官Anil Okay表示：「我們很高興與Cipla一起邁出這戰略性的一步。 Alvotech在仿製藥開發及製造方面的專業知識，結合Cipla的商業能力，將能為該區患者提供更多優質生物仿製藥的選擇。」



關於Alvotech

Alvotech是一家跨國生物製藥公司，致力為全球市場開發和生產優質生物仿製藥。公司是生物科技領域的專家，透過為全球合作夥伴和病患者提供優質和具有成本優勢的產品及服務，矢志成為生物仿製藥品領域的全球領導者。公司採用全面整合的策略，強大的內部能力覆蓋整個價值鏈，有助加快生物仿製藥的開發。Alvotech的股東包括由創始人兼主席Robert Wessman先生旗下的Aztiq Pharma、來自澳洲及新西蘭的Cipla Gulf、韓國的Shinhan Bank；Baxter Healthcare SA、YAS Holdings、ATHOS（Strüngmann家族辦公室），以及來自新加坡的CVC Capital Partners和淡馬錫控股（Temasek Holdings）。Alvotech初步的在研產品包括數款單克隆抗體和融合蛋白生物仿製藥，旨在治療自身免疫、腫瘤和炎症相關疾病，改善世界各地病患者的生活質素。如欲了解詳情，請瀏覽網站 www.alvotech.com，或點擊LinkedIn、Twitter和Facebook。



關於Cipla

Cipla於1935年成立，是一家全球性製藥公司，專注於已立足的國家和地區 -- 印度、南非、北美 -- 以及關鍵受監管和新興市場的敏捷及可持續性增長、複雜的仿製藥以及深化的組合。公司在呼吸、抗逆轉錄病毒、泌尿、心臟病、抗感染和中樞神經系統方面的優勢眾所周知。公司遍佈世界各地的46家製造工廠使用尖端科技平台生產50多種藥劑和1,500多種產品，滿足80多個市場的需求。Cipla是印度第三大製藥公司（根據IQVIA MAT 2020年6月份的數據），也是南非私營製藥市場的第三大製藥公司（根據IQVIA MAT 2020年6月份的數據），同時也是仿製藥生產商中，仿製藥最常被美國藥店分發給病人的公司之一。過去八年裡，為病人帶來徹底改變的目標一直激勵著Cipla各方面的工作。2001年公司以每天不到一美元的價格在非洲提供愛滋病三聯抗逆轉錄病毒療法，這改變了公司的模式，得到了廣泛的認可，幫助確保非洲人民被納入防愛滋病運動，同時公司使受愛滋病影響最嚴重地區的所有人都能獲得且負擔得起愛滋病防治藥物。作為負責任的企業公民，Cipla在醫療方面採取人道主義做法，以實現其「關愛生命」的目標，並在其經營業務的地方建立了根深蒂固的社區關係，成為了全球衛生機構、同行和所有利益相關方的首選合作夥伴。查詢詳情，請瀏覽 www.cipla.com，或點擊Twitter、Facebook和LinkedIn。



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