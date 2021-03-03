Wednesday, 3 March 2021, 20:52 HKT/SGT Share:

來源 TTI 創科實業二零二零年創下輝煌業績 - 下半年銷售額大幅增長+42.3%

- 全年自然銷售增長超過二十一億美元，增長率+28%

- 毛利率連續第十二年錄得增長，上升+52個基點至38.3%

- 純利增長30.2%至八億零一百萬美元

香港, 2021年3月3日 - (亞太商訊) - 以香港為基地的全球電動工具及地板護理公司創科實業有限公司（「創科實業」或「集團」）（香港聯交所股份代號：669；美國 ADR：TTNDY）公佈截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的業績。集團的銷售額爲9,800,000,000美元，增加28.0%。下半年的銷售額亦大增42.3%，跑贏大市。



毛利率連續第十二年錄得增長，由二零一九年的37.7%增至二零二零年的38.3%。毛利率改善乃由於集團推出高利潤率嶄新產品、嚴謹的產品組合管理、生產力大幅提升以及銷量的槓桿效應所致。



除利息及稅項前盈利增加29.0%至868,000,000美元，而除利息及稅項前盈利率亦上升10個基點至8.9%。純利增長30.2%至801,000,000美元，而每股盈利較二零一九年上升30.1%至43.80美仙。集團投資於存貨，以維持高於市場的增長水平，營運資金佔銷售額的比例為14.0%，繼續傲視同儕。



董事會建議派發末期股息每股82.00港仙（約10.55美仙）。連同中期股息每股53.00港仙（約6.82美仙），全年股息合共為每股135.00港仙（約17.37美仙），較二零一九年每股103.00港仙（約13.26美仙）增加31.1%。



創科實業的電動工具分部佔總銷售額的89.0%，增長28.5%至8,700,000,000美元。旗艦品牌MILWAUKEE專業業務錄得25.8%增長，乃受惠於持續推出創新產品，同時RYOBI充電式工具業務的銷售額亦錄得雙位數增長。地板護理方面繼續進展良好，分部銷售額較二零一九年增長23.6%至1,100,000,000美元，佔創科實業總銷售額11.0%。



創科實業主席 Horst Pudwill 先生表示：「創科實業憑藉強勁的資產負債表，以及嚴謹的固定和營運資金管理流程，持續穩佔領先市場的有利位置，並已充分準備好把握今後出現的種種機遇，以提升增長。」



創科實業行政總裁Joseph Galli先生表示：「憑藉我們堅毅的宏大願景，以客為尊的熱誠，以及強勁業務的發展動力，相信二零二一年將可再創佳績，使創科實業有能力把握未來十年的龐大機遇。」



關於創科實業

創立於一九八五年，並於一九九零年在香港聯交所掛牌上市。創科實業乃是電動工具、戶外園藝工具、地板護理產品及清潔配方等充電式技術的全球領導者，專為消費者、專業人士及工業用家提供家居裝修、建築、維修、工業及基建業產品。集團專注於四大策略基礎：強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運，以優化充電式技術為長遠擴展的願景。努力不懈追求產品創新的精神為集團全球增長策略，鞏固集團的行業領導地位。創科實業旗下強大品牌組合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 電動工具、配件及手動工具、RYOBI 及HOMELITE 戶外園藝工具、EMPIRE 繪圖及計量產品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板護理產品及清潔配方。



創科實業乃恒生指數、富時發達市場指數及摩根士丹利資本國際(MSCI)所有國家全球指數之成份股之一。詳情請瀏覽 www.ttigroup.com。



以上所有商標均為創科實業集團之商標(惟AEG及RYOBI除外)。AEG為AB Electrolux(publ.)之註冊商標，集團獲授權使用。RYOBI為Ryobi Limited 之註冊商標，集團獲授權使用。



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