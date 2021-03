Tuesday, 2 March 2021, 09:16 HKT/SGT Share: 國美零售(493.HK)獲投資人高度認可 溢價57.6%成功配售約45億港元,加速深化零售佈局

香港, 2021年3月2日 - (亞太商訊) - 國美零售 (493.HK)今日公佈,為加速集團「家‧生活」戰略第二階段的深化升級、擴大全國線上線下雙平台網絡的廣泛佈局,並通過引入更多長期堅定看好國美零售未來的機構投資者以優化股東基礎,公司於2021年3月2日成功在市場配售融資約45億港元。配售價為每股1.97港元,較公司過去60天收盤均價溢價約57.6%。這充分反映機構投資者對公司未來發展的高度認可及信心。



根據公告,賣方將認購2,279,976,000股新股份,相當於本公司於公告日期的已發行股本約10.58%,及經認購事項擴大的已發行股本約9.57%。



本次發行募集資金均將用於發展公司戰略第二階段,拓展線上線下雙平台業務,拓展數字化本地零售的未來發展,提高公司的核心競爭力,進一步提升行業地位,保證公司的戰略實施成功。同時本次發行後,集團資產負債率將顯著下降,使得公司整體資金實力得到進一步提升,資本結構得到優化,也為公司後續發展提供有效的保障。



國美零售一直是中國內地零售行業龍頭企業之一,擁有34年零售基因。近年來,集團圍繞「家‧生活」戰略,基於本地化零售模式,打造多場景、多頻次的線上線下互動雙平台,充分發揮自身在供應鏈、社群、物流、服務交付等方面的全鏈條資源與能力,將最好的商品、更低的價格、滿意的服務帶給全國消費者。



今年開年至今,集團經營資料非常亮眼。截至2月底,線上線下雙平台GMV同比增長近4倍,日活增長超過260%。銷售的增長主要是來自公司的內功修煉,即「家‧生活」戰略第二階段實施帶來的突破性成效。目前,國美在全國已擁有超過3,800家零售實體店,縣域店增長迅猛,已超過2,200家。所有門店已經全部實現數字化升級,並且均採用一店一頁線上線下運作模式,使用視頻導購、專業導購、禮賓服務等覆蓋周邊3-5公里。線上社群數量已近100萬,線上線下會員已超過2億。



未來,集團將以平台思維、用戶思維、科技思維為出發點,圍繞國美「家‧生活」戰略第二階段構建線上平台、線下平台、供應鏈平台、物流平台等多個平台,以娛樂、低價、服務與科技為核心經營策略,滿足使用者全方位的消費與服務需求,使使用者獲得更優的商品、更低的價格和更好的服務,持續用科技和智慧締造真快樂,成為人們最喜歡的娛樂賣、娛樂買、分享樂消費平台。



隨著新冠病毒疫情預期持續受控,宏觀經濟將迎來更大的增長動力,零售消費有望不斷增長,國美零售將致力把握這個巨大的機遇,奠定集團長期穩健發展的基礎,為股東帶來更大的回報。



關於國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號:493)。國美集團1987年於中國成立,從事電器及消費電子產品的零售業務,是中國知名的電器及消費電子產品零售連鎖企業。國美零售積極打造具有國美特色的零售之路,從傳統的「家電零售商」向以「家.生活」整體方案提供商、服務解決商和供應鏈輸出商轉型,爲消費者提供涵蓋家電、家裝、家居和家服務的優質商品及服務。



更多詳情請瀏覽公司網站:www.gome.com.hk







